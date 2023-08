Baltijos šalyse vieši milžiniškų kino projektų lokacijų vadovai: Lietuvoje ieško tinkamų vietų filmavimams

Lietuvoje lokacijų vadovai įvairias vietas ir pastatus apžiūrėjo Vilniuje, Kaune, Trakuose bei Palangoje. Tiek didžiuosius miestus, tiek pajūrį, užsienio svečiai galėjo pamatyti iš skirtingų perspektyvų – pristatyti įvairių laikotarpių, stilių ir funkcijų pastatai: Lietuvos rašytojų sąjunga, Vilniaus universitetas, Lukiškių kalėjimas, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai, Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinis pastatas, Fabijoniškių rajonas, Televizijos bokštas, Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse, Pažaislio vienuolynas, Vilniaus ir Kauno senamiesčiai, Kauno banko ir Kauno centrinio pašto pastatai, Trakų pilis ir Užutrakio dvaras bei kitos kinematografiškos vietos.

Turą po Baltijos šalis ateinančią savaitę tęs Tarptautinės lokacijų vadybininkų gildijos prezidentas John Rakich. „Vilnius architektūriškai labai įvairus ir, manau, turintis labai didelį potencialą. Suprantu, kodėl būtent Lietuvą pasirenka filmavimo komandos ir kitų šalių – juos traukia ne tik čia dirbantys profesionalai, lengvatos, bet ir įvairiapusiškos lokacijos. Vilniuje galima atrasti labai daug skirtingų stilių – nuo senesnių istorinių iki modernizmo ar futurizmo elementų.

Tarp Baltijos šalyse viešinčių lokacijų vadovų – JAV Kino meno ir mokslo akademijos narė, Lori Balton. Prie tokių filmų kaip „Asas Maverikas”, „Vieną kartą Holivude“, „Undinėlė“, „Babilonas“, „Godzila“ dirbusi ir lietuviškų šaknų turinti vadovė, apie Lietuvą ir Vilnių atsiliepė itin šiltai. „Galimybė būti čia, Lietuvoje, man yra labai didelė dovana. Vilnius turi viską, ko patogiam, gyvenamam miestui gali reikėti. Viskas yra nesunkiai pasiekiama, o tai, ieškant tinkamų filmavimams vietų, yra labai svarbu. Mane sužavėjo brutalizmo architektūra Vilniuje, tuo tarpu Kaune – art deco stilius“.

Baltijos šalyse vykstantį turą inicijavo Vilniaus kino biuras bei „Baltic Locations“. Anot šių įstaigų vadovų Jūratės Pazikaitės ir Jono Špoko, idėja pakviesti pasaulinio garso profesionalus, kilo siekiant Baltijos šalyse vykdyti dar daugiau kino projektų – nors pastarieji metai kino industrijai buvo sėkmingi, Lietuva yra pasiruošusi įgyvendinti dar ambicingesnius sumanymus.

„Idėją į Baltijos šalis pasikviesti pasaulinio garso profesionalus, dirbusius prie didžiausių pastarojo dešimtmečio kino projektų, brandinome jau kurį laiką. Norėjome parodyti kuo įvairiapusiškesnę Lietuvą bei pristatyti mūsų šalies kino industriją. Džiaugiamės, kad lokacijų vadovai noriai sutiko atvykti į mūsų šalį – kinematografiškos, daugybę laikmečių atspindinčios lokacijos, pelno mokesčio lengvata ir kino srityje dirbančiųjų profesionalumas užsienyje pripažįstami ir vertinami vis labiau,“ – teigia J. Pazikaitė.

Trečiadienio rytą, Lietuvos kino industrijos profesionalams, lokacijų vadovai surengė seminarą, skirtą papasakoti apie filmavimo procesų valdymą ir kūrybinio lokacijų skautavimo ypatumus. Gerąja patirtimi pasidalino Lori Balton, John Rakich, Becky Brake, Markus Bensch, Klaus Darrelmann ir EJ Richards.

„Baltic Fam Tour“ organizuoja: Vilniaus kino biuras ir „Baltic Locations“. Renginio partneriai: Lietuvos kino centras, Go Vilnius, Kaunas In, Kauno kino biuras, Investment and Development Agency of Latvia, Location Managers Association of Latvia, Liepojos miestas, Tartu Filmifond, Viru Filmifond.