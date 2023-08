Rugsėjį – trys filmai su Salvadorą Dalį įkvėpusia sekso deive Mae West

Rugsėjo 7–10 dienomis „Skalvijos“ kino centro žiūrovai išvys jos pasirodymus juostose „Aš nesu Angelas“ (I'm No Angel, 1933), „Jos suvedžiotas“ (She Done Him Wrong, 1933), kuriose vaidina ir kino legenda Cary Grantas, bei „Klondaiko Ani“ (Klondike Annie, 1936).

Geriausiai apmokama XX a. ketvirtojo dešimtmečio aktorė

Niekas negali lygintis su Mae West. Jos sukurtas išskirtinis kino personažas – unikalaus talento moters kūrybos vaisius. Priešingai nei epochos grožio idealas, jos vizitine kortele tapo jos pačios figūros stilizacija. Mae West – viena pirmųjų moterų, turėjusių visišką kontrolę savo filmų gamyboje nuo pirmos idėjos iki galutinio scenarijaus.

Be to, ji taip pat tvirtai kontroliavo savo filmų viešinimą ir susilaukė didžiulės finansinės sėkmės. Vos pradėjusi karjerą kine, netrukus M. West tapo geriausiai apmokama XX a. ketvirtojo dešimtmečio aktore. Tai – vienas iš daugybės įrodymų, kad ji užėmė ypatingą vietą to meto Holivude.

Prekės ženklu virtęs įvaizdis

Mae West išsiskiria iš kitų Holivudo aukso amžiaus žvaigždžių, nes pati atsinešdavo galutinai suformuotą įvaizdį į filmus, kurių scenarijus dažnai irgi rašė pati, o kartais jie net būdavo paremti jos pačios istorijomis ir pjesėmis.

Ji yra pavyzdys aktorės, kuri pati sau suteikė daugiau galių. M. West nereagavo į studijų pasiūlymus ir neskaitydavo atsiųstų scenarijų, pati ieškodama sau tinkamų vaidmenų.

Priešingybė grožio standartams

Provokuojantis Mae West elgesys ir taisyklių nepaisymas nė kiek nesumažino jos populiarumo. Karjerą kine ji pradėjo 39-erių, nepaisant to, kad nebuvo laikoma klasikine gražuole ir niekaip neįsipaišė į XX a. ketvirtojo dešimtmečio grožio standartus. Visuose savo filmuose ji užtikrintai pabrėžia savo figūrą, kuri dažnai palyginama su smėlio laikrodžiu. Tai tapo jos skiriamuoju ženklu, kurį M. West sugebėjo maksimaliai išnaudoti.

Įkvėpė ne vien Salvadorą Dali

Sekso deivės įvaizdžiu išgarsėjusi aktorė įkvėpė Salvadorą Dali 1930-aisiais sukurti Mae West lūpų formos sofą ir portretą, kuriame jos veidas tampa siurrealistiniu butu. Kartais net „Coca-Cola“ butelis buvo vadinamas „Mae West buteliu“. Akivaizdu, kad M. West įvaizdis ir toliau veikia magiškai ir yra laikomas seksualumo įsikūnijimu. Ją galime išvysti ir ant „The Beatles“ albumo „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ viršelio.

M. West ikoniškas amplua formavo kiekvieną vaidmenį, kurį ji sukūrė ir įkūnijo: nuo Tairos juostoje „Aš nesu angelas“ (I'm No Angel, 1933) ir Ledi Lu filme „Jos suvedžiotas“, 1933) iki „Klondaiko Ani“ (Klondike Annie, 1936). Beveik kiekviename filme M. West turėjo galimybę pasirodyti scenoje ir pati atlikdavo savo dainas. „Pirmosios bangos“ žiūrovai jau visai netrukus turės galimybę tuo įsitikinti.

Europos šalių kino forumo „Scanorama“ satelitinis renginys – ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ vyks rugsėjo 7–10 dienomis „Skalvijos“ kino centre.