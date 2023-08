Vilnių aplankę žinomi kino profesionalai įvertino didžiulį šio miesto potencialą

Tris dienas Lietuvoje praleidę vadovai filmavimo vietas yra padėję surasti tokiems pasaulinio garso filmams kaip „Vyrai juodais drabužiais“, „Misija neįmanoma“, „Asas Maverikas“, „V – tai vendeta“, „Vieną kartą Holivude“, „Viešbutis „Didysis Budapeštas“ ir kt. „Baltic Fam Tour“ organizuoja Vilniaus kino biuras ir „Baltic Locations“.

Sostinėje svečiai aplankė senamiestį, Lietuvos rašytojų sąjungą, Vilniaus universitetą, Lukiškių kalėjimą, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmus, Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinį pastatą, Fabijoniškių rajoną, Televizijos bokštą.

„Mačiau architektūriškai skirtingas vietas – nuo Lukiškių kalėjimo iki Televizijos bokšto ar Vilniaus universiteto, kuriose galima filmuoti labai daug ką. Vis dar bandau suvirškinti informaciją“, – įspūdžiais dalijosi Tarptautinės filmavimo vietų vadybininkų gildijos prezidentas Johnas Rakichas.

Anot prie filmų „Vyrai juodais drabužiais“, „Misija neįmanoma“, „Galaktikos sergėtojai“ dirbusios Becky Brake, Lietuvoje pavyko pastebėti vietas, galinčias virsti tiek Londonu, tiek Austrijos miestais. „Man patiko Vilniaus senamiesčio erdvės, labai ypatinga vieta pasirodė Rašytojų sąjunga – ko verti vien čia esantys įspūdingi laiptai. Rašytojų sąjungoje man patiko daugybė detalių – židiniai, nesugadinti, pernelyg nemodernizuoti interjerai.“

Tuo metu lietuviškų šaknų turinti JAV Kino meno ir mokslo akademijos narė, filmų „Vieną kartą Holivude“, „Asas Maverikas“, „Godzila“, „Undinėlė“ filmavimo vietų vadovė Lori Balton teigė, kad Vilnius sudarė labai patogaus miesto įvaizdį. „Čia yra viskas, ko miestui gali reikėti – viską galima pasiekti pėsčiomis, dviračiu, aplink daug medžių ir parkų.

Negana to, palyginti mažoje erdvėje galima rasti labai skirtingai atrodančių vietų, o tai ir yra tai, ko ieško kino kūrėjai. Man didelį įspūdį paliko Lukiškių kalėjimas ir socialistinio modernizmo architektūra, kurios nepavyktų surasti JAV.“

Socialistinis modernizmas sudomino ne vieną Vilniuje viešėjusį kino profesionalą. Markusui Benschui didelį įspūdį paliko Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai. „Tai filmavimams labai tinkanti, puikiai išsilaikiusi vieta, ekranuose galinti virsti ir į viešbučio fojė, ir į kongresų centrą ar valdybos būstinę. Nors dalis Vilniaus architektūros galėtų suvaidinti Rytų Europos valstybes, nesunkiai jos virstų ir 7-ojo dešimtmečio Vakarų šalimis, pavyzdžiui, JAV.“

Prie tokių projektų kaip „Begalybė“, „Nuostabioji Moteris 1984“, „Bridžertonų kronikos“ dirbusi EJ Richards atviravo, kad ją nustebino Lukiškių kalėjimas. „Lankytis šioje vietoje buvo keista ir šiek tiek nejauku, nes kalėjimas tebeatrodo labai „gyvas“. Manau, kad čia galima įgyvendinti daugybę kinematografiškų idėjų,“ – pasakojo EJ. Richards.

„Dirbau prie projekto, kuris buvo filmuojamas Estijoje, tad jau turėjau nuomonę apie Baltijos šalis. Visgi kiekvieną vietą reikia pamatyti savo akimis. Man labiausiai įsiminė 6–9 dešimtmečių architektūra, trumpi ir lengvai įveikiami atstumai tarp galimų filmavimo vietų,“ – pasakojo regione kino projektą seniau įgyvendinęs Klausas Darrelmannas.

Turą po Baltijos šalis kino profesionalai toliau tęsia Latvijoje bei Estijoje.

„Baltic Fam Tour“ organizuoja Vilniaus kino biuras ir „Baltic Locations“, renginio partneriai – Lietuvos kino centras, Go Vilnius, Kaunas In, Kauno kino biuras, Investment and Development Agency of Latvia, Location Managers Association of Latvia, Liepojos miestas, Tartu Filmifond, Viru Filmifond.