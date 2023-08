Kadangi klausytojai iššlavė bilietus į Nilso Frahmo koncetą, jis sutiko surengti papildomą pasirodymą

Berlyne gyvenantis menininkas sako, kad jam svarbiau skleisti savo kūrybą, o ne kurti asmeninį įvaizdį: „Galbūt tokie žmonės kaip Michaelas Jacksonas, Davidas Bowie ar Billie Eilish sėkmingai sujungė šias dvi sferas, tačiau aš esu visai kitokia galaktika“. Nors atrodytų, jog Nilsas Frahmas nesivaiko asmeninio populiarumo, visgi į pernai ir šį pavasarį vykusius jo koncertinio turo pasirodymus bilietai buvo labai greitai išgraibstyti visame pasaulyje – atlikėjas koncertavo garsiausiose koncertų salėse: Hamburgo Elbės filharmonijoje, Los Andželo Walt Disney koncertų salėje, Sidnėjaus operos teatre, Niujorko Kings teatre, Oslo operos teatre, Kelno filharmonijoje ir daugybėje kitų salių. Šią vasarą jis taip pat surengė įspūdingą pasirodymą Atėnų Akropolyje.

Didžiulėje Berlyno „Funkhaus“ renginių erdvėje pavasarį vyko net keturi Nilso Frahmo koncertai, į kuriuos bilietai buvo tiesiog iššluoti, kaip ir į keturis jo koncertus prestižinėje Londono Barbican koncertų salėje, nors koncertai čia vyks tik po metų – 2024 m. liepą. Nilso koncertai prestižinėje Kelno filharmonijoje bei Eindhoveno „Muziekgebouw“ taip pat pažymėti „Sold Out“ ženklu. Tad kai kurių šalių muzikos gerbėjams, norintiems apsilankyti Nilso Frahmo koncertuose, dažnai tenka keliauti į kitas šalis, nes savo šalyse retai kada belieka vietų. Todėl šįsyk Vilniuje – unikali proga Lietuvos publikai gyvai išgirsti jo išskirtinį pasirodymą, kol dar bilietų neišgraibstė atlikėjo fanai iš užsienio, o ypač iš Baltijos šalių, mat šie koncertai mūsų regione kol kas vieninteliai. Spalio 19 d. Nilso Frahmo papildomas koncertas taip pat vyks Nacionalinėje Filharmonijoje (NF@NF), kuri suskambės ir atrodys kitaip nei įprastai – atkeliauja specialus apšvietimas iš Vokietijos.

Nilsas Frahmas yra viena ryškiausių figūrų tarptautinėje muzikos erdvėje, apjungiančioje elektroninę, klubinę ir klasikinę muziką. Daugybės gerbėjų meilę visame pasaulyje šiam menininkui pelnė jo užburiantys pasirodymai ir įrašai, apibūdinami kaip „ambientinė garsinė alchemija“, kurią Nilsas sukuria naudodamas retus ir vintažinius instrumentus, tokius kaip XX a. sintezatoriai „Roland Juno-60“, „Moog Taurus“, ritmo mašinas ir net naujai sukonstruotą specialų pianiną – unikalios konstrukcijos būtent jam pagamintą instrumentą, kuriuo atlikėjas groja visuose savo koncertuose. Klausytojai nuo Berlyno iki Niujorko ir Sidnėjaus jau yra pripažinę ir dievina Nilsą Frahmą kaip išskirtinį instrumentalistą, tad nenuostabu, kad į jo koncertus bilietai iššluojami akimirksniu, o įrašai yra pelnę daugybę kritikų įvertinimų.

Tarptautinė šlovė Nilsą Frahmą aplankė 2011 m., kai jo ketvirtąjį albumą „Felt“ išleido nepriklausoma Londono įrašų studija „Erased Tapes Records“. Po dviejų metų pasirodė dar vienas milžiniško pripažinimo sulaukęs albumas „Spaces“, kuriame atsiskleidė Nilso Frahmo meilė gyvam grojimui ir improvizavimui, nes klausydamiesi šių įrašų Frahmo gerbėjai gali pajusti tai, ką jie patiria jo gyvuose pasirodymuose.

Greta savo solinės kūrybos Nilsas Frahmas bendradarbiavo su tokiais žinomais atlikėjais kaip Ólafur Arnalds, F. S. Blumm, Anne Müller, Woodkid, o taip pat ir su kino kūrėjais. 2015 m. Frahmas sukūrė garso takelį kriminaliniam trileriui „Victoria“ (rež. Sebastian Schipper) ir laimėjo Vokietijos kino apdovanojimą geriausio garso takelio kategorijoje. Bendradarbiaudamas su prancūzų muziku Woodkidu sukūrė muziką trumpametražiam filmui „Ellis“ (rež. JR), kuriame vaidina Robertas De Niro, taip pat – James’o Gray’jaus filmui „Ad Astra“ su Bradu Pittu pagrindiniame vaidmeny bei Juliano Rosefeldto filmui „Manifesto“ su Cate Blanchett.

Įdomu, kad 2015 m. Nilso Frahmo iniciatyva pradėta švęsti „Piano Day“ („Fortepijono diena“) – ji minima 88-ąją metų dieną (nes standartinė klaviatūra turi 88 klavišus). Šventės metu pristatomi inovatyvūs su klavišiniais instrumentais susiję projekai, tokie kaip instrumentų meistro Davido Klavinso, su kuriuo Frahmas glaudžiai bendradarbiauja, savitos konstrukcijos pianinas „Modell 450“. Beje, 2014 m. šis meistras N. Frahmo užsakymu sukūrė unikalios konstrukcijos pianiną „Una Corda“.

2018 m. Frahmas išleido albumą „All Melody“ ir leidosi į dvejus metus trukusį koncertų turą, kurio metu įvyko per 180 pasirodymų tokiose erdvėse, kaip Los Andželo „Disney Hall“, Niujorko „Brooklyn Steel“, Paryžiaus „Le Trianon“, Sidnėjaus opera, prestižinė „Saal 1“ Berlyno „Funkhaus“ kultūros komplekse. Tarp naujausių Nilso Frahmo albumų – „Old Friends New Friends“ (2021) su 23 fortepijono solo kūriniais ir „Music For Animals“ (2022) – ambicingas trijų valandų rinkinys.

Savo kūrybinę misiją menininkas apibūdina taip: „Man įdomu, kaip žmonės reaguoja tam tikrose situacijose ir kaip muzika veikia jų emocijas: kaip galime keisti žmonių nusiteikimą garsų pagalba. Kai pagroju gerą koncertą, klausytojai išeina laimingi. Tai ir galime duoti pasauliui. Kai žmonės yra prislėgti ir viską mato tik juodomis spalvomis, bent jau mes galime jiems suteikti šiek tiek džiaugsmo ir pakeisti jų nusiteikimą...“

Papildomas kultinio elektroninės muzikos atlikėjo ir pianisto Nilso Frahmo koncertas – spalio 19 d., 22 val. Vilniuje, Nacionalinėje Filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“.