Įvietintos muzikos festivalis keliauja po netikėtas sostinės erdves

Pirmajame renginyje kompozitorius Domantas Pūras, bendradarbiaudamas su menų agentūra „Artscape“, pristatė patyriminę instaliaciją „Muzika prieglobsčiui“, sukurtą prieš keletą metų Naujininkuose įkurtam Pabėgėlių priėmimo centrui. Gausiai susirinkusius klausytojus kūrinys skatino apmąstyti ne tik prieglobsčio prasmę, bet ir muzikos vaidmenį jungiant žmones bei universalius mūsų žmogiškos būties aspektus.

Instaliacija suteikė klausytojams retą galimybę aplankyti Naujininkų pabėgėlių priėmimo centrą, kuriame jų laukė 5 garsinės stotelės. Jose stabtelėjus buvo galima patirti skirtingas centro erdves, kurias užpildė D. Pūro kūrinio garsai, sukurti remiantis centre vykusių Menų agentūros „Artscape“ kūrybinių misijų veiklomis.

Kaip teigė festivalio „Muzika erdvėje“ vadovai Agnė Matulevičiūtė ir Matas Drukteinis, muzika tapo priemone ne tik kalbėti skaudžiomis temomis, bet ir akstinu susipažinti su atvykusiais į mūsų šalį pabėgėliais.

„Dėkojame centro gyventojams, įsileidusiems muziką į savo erdves. Tikimės, kad renginys ir Domanto kūrinys bent šiek tiek prisidėjo, kad prieglobsčio mūsų šalyje beieškantys čia jaustųsi saugūs. Kartu su menų agentūra „Artscape“ džiaugiamės, galėdami prisidėti prie socialinės sanglaudos stiprinimo profesionalios muzikos raiškos priemonėmis“, – teigė organizatoriai.

Nuo pirmąją festivalio dienos Lukiškių aikštėje pristatoma kompozitoriaus Jono Jurkūno muzikinė instaliacija „Sąskambis #1“ apie miestą, kurio nematome ir įprastai nepatiriame, tačiau kuris toks pat tikras, kaip ir mums suvokiamas pasaulis. Kompozitorius kviečia į pasivaikščiojimą su Lukiškių aikštės garsais. Parsisiuntę nemokamą geolokacinę programėlę „Echoes“, klausytojai gali patirti šią muzikinę instaliaciją viso festivalio metu iki rugsėjo 10 dienos.

Rugsėjo 6 d. požeminėje Oslo gatvės pėsčiųjų perėjoje, šalia Lazdynų ligoninės stotelės kompozitorius Anton Lukoszevieze pristatė kūrinį violončelei ir fiksuotai elektronikai „Vilniaus panoramos“.

Europoje puikiai žinomas Lietuvių kilmės britų violončelistas, kompozitorius ir tarpdisciplininio meno kūrėjas A. Lukoszevieze savo kūryboje bei muzikinėse praktikos jungia eksperimentinį garsą, performansą, videomeną, fotografiją, tekstus bei tapybą. Jis įkūrė ir vadovauja tarptautinį pripažinimą pelniusiam eksperimentinės muzikos ansambliui „Apartment House“.

„Jau daug metų fotografuoju Vilnių – savo mylimą miestą. Įamžinau ir požeminę perėją Lazdynuose, kai lankiausi Vilniuje žiemą. Man patiko jos simetrija ir išdėstymas, ją užfiksavau ir vasarą, taip tarsi suspausdamas laiką. Čia žiūrovai gali vaikščioti ir girdėti skirtingus dažnius, aidus bei harmoninius garsus, judančius šioje erdvėje“, – apie kūrinį pasakojo kompozitorius.

Rugsėjo 7 d. Radvilų rūmų dailės muziejuje jaunos kartos kompozitorė Liepa Vozgirdaitė kūrinyje „Hommage à technics“ tyrinėjo rūsio semantiką. Ansamblių „Fleitų 3“ bei „Laivo Troupe“ nariai tapo akustinių instrumentų sąveikos su rūsio erdvės akustika bei patefonų garsine aplinka dalimi. Kūrinio pristatymą lydėjo ekskursija po muziejų.

Tą patį vakarą kompozitoriaus Lino Rupšlaukio kūrinys varinių pučiamųjų ansambliui „I Am Silent But Not Blind“ suskambėjo Žvėryne, šalia buvusių Vyriausybės svečių namų, kuriuose sovietmečiu apsistodavo tokie aukščiausio rango pareigūnai kaip R. Nixonas, M. Gorbačiovas ir kiti.

Festivalio programą sudaro ir nemokami, ir mokami renginiai, į kuriuos bilietų ieškokite Kakava.lt ir „Paysera Tickets“. Visą programą rasite Muzikaerdveje.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė, strateginis partneris – Lietuvos kompozitorių sąjunga.