LVSO koncerte pasirodys ne tik operos žvaigždė Justina Gringytė, bet ir smuiko virtuozė Rūta Lipinaitytė

Tačiau operos solistė – ne vienintelis šio koncerto akcentas, mat tą patį vakarą Nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ir garsiojo turkų pianisto bei kompozitoriaus Fazilio Say Koncertas smuikui „Tūkstantis ir viena naktis hareme“ („1001 Nights in the Harem“). Jo premjerą Lietuvoje rengia charizmatiškoji smuiko virtuozė Rūta Lipinaitytė, kurios interpretacijos kaskart publiką žavi aukšta emocine „temperatūra“, visišku atsidavimu atliekamai muzikai ir tobulu meistriškumu.

Viename interviu Rūta Lipinaitytė yra sakiusi: „Atlikimo metu manyje tarsi gyvena dvi asmenybės, viena – „racionalioji“, ji kontroliuoja situaciją, neleidžia nukrypti nuo „tiesos“, yra „čia ir dabar“; kita asmenybė – „emocingoji“, būtent ji išgyvena kiekvieną natą, būtent ji pasakoja istoriją ir perduoda jausmus. [...] Atlikėjui būtina turėti plačią įvairiausių jausmų patirtį. Juk negali papasakoti to, ko nežinai. Lygiai taip pat negali perteikti to, ko nesi jautęs.“

Giliu įsijautimu į atliekamą muziką ir ypatinga pagarba kūrinio tekstui Rūta Lipinaitytė tęsia savo mokytojų, legendinio Lietuvos smuikininko Raimundo Katiliaus ir savo mamos, puikios pedagogės Undinės Jagėlaitės, tradicijas. Ji yra daugelio konkursų, tarp kurių – ir Vilnių garsinantis Tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas, laureatė. Rūta Lipinaitytė kaip solistė dažnai koncertuoja su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, yra koncertavusi su Drezdeno, Brno, Kataro filharmonijų, Kroatijos radijo ir televizijos, Taivano (TASO) simfoniniais orkestrais, su „Kremerata Baltica“, Lietuvos kameriniu orkestru, Talino kameriniu orkestru, orkestru „Accademia d’Archi Arrigoni“ ir daugeliu kitų kolektyvų. 2022 m. kartu su kameriniu orkestru „Eesti Sinfonietta“ smuikininkė debiutavo žymiojoje koncertų salėje „Wiener Konzerthaus“. 2020 m. ji pelnė „Auksinio disko“ apdovanojimą geriausio metų solisto instrumentininko kategorijoje. 1998–2014 m. R. Lipinaitytė griežė orkestre „Kremerata Baltica“ (meno vadovas Gidonas Kremeris).

Rūtos Lipinaitytės repertuaras platus ir įvairiapusis – nuo klasikos iki šiuolaikinės muzikos. Smuikininkė noriai imasi lietuvių kompozitorių kūrinių. Ji pirmoji atliko Algirdo Martinaičio, Arvydo Malcio, Viačeslavo Ganelino, Arūno Navako kūrinius smuikui ir orkestrui, savo opusus R. Lipinaitytei dedikavo Jurgis Juozapaitis, Jonas Jurkūnas ir kiti autoriai. 2023 m. solistė atliko Balio Dvariono Koncertą smuikui ir orkestrui gastrolėse Taivane. Gausi smuikininkės diskografija, viena naujausių plokštelių – tarptautinės įrašų kompanijos „Ondine“ 2022 m. išleistas albumas „Seasons and Serenades“ su A. Martinaičio Koncertu smuikui „Trijų M'art komedijų sezonai“. Su Nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Keri-Lynn Wilson, R. Lipinaitytė įrašė Johno Corigliano Koncertą smuikui ir simfoniniam orkestrui „Raudonasis smuikas“.

Rūtos Lipinaitytės rengiamas Fazilio Say Koncertas smuikui ir orkestrui „Tūkstantis ir viena naktis hareme“ buvo sukurtas 2009 m. Liucernos simfoninio orkestro užsakymu. Autorius kūrinį dedikavo jo pirmajai atlikėjai, pasaulinei smuiko garsenybei Patricijai Kopatchinskajai. Pavadinimas perfrazuoja arabų pasakų „Tūkstantis ir viena naktis“ pavadinimą, o pagrindinės pasakotojos Šacherezados vaidmuo čia tenka solistei. Smuiko partija parašyta itin virtuoziškai, keturias kūrinio dalis junga solinės kadencijos, kartais palydimos turkiškos perkusijos.

Šiame koncerte spalio 29 d. Nacionalinėje filharmonijoje taip pat nuskambės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio „Enheduana“ mecosopranui ir orkestrui pasaulinė premjera, solistė – Justina Gringytė, bei šiemet netikėtai šį pasaulį palikusios įžymios suomių kūrėjos Kaijos Saariaho kūrinys „Laterna Magica“.

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas su operos žvaigžde Justina Gringyte ir smuiko virtuoze Rūta Lipinaityte – spalio 29 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“.