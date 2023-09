Pirmą kartą Baltijos šalyse koncertuos jaunoji džiazo žvaigždė iš Izraelio – pianistas Urielis Hermanas

Per pastarąjį dešimtmetį pianistas savo muziką pristatė prestižinių festivalių publikai bei koncertų salėms visame pasaulyje (Azija, JAV, Europa). Jo orkestriniai kūriniai, tokie „White Night“ ir „Trys dialogai“ orkestrui su džiazo kvartetu skirti Jenaer Filharmonijai atlikti sulaukė didelio dėmesio šiuolaikinio džiazo scenoje. Ankstesni pianisto albumai „Face to Face“ ir „Awake“ sulaukė kritikų liaupsių, o D. Bowie kūrinys „A man who sold the world“ pripažintas vienu geriausių šiuolaikinių interpretacijų. Kaip France Musique rašė – Urielis Hermanas vienas įdomiausių šiandienos džiazo scenos pianistų.

Šią vasarą, „Ubuntu Music Label“ Londonas, JK, išleido labai lauktą trečiąjį pianisto solinį albumą „Different Eyes“. Albume „Different Eyes“ pianistas toliau tyrinėja beribius muzikinio suvokimo matmenis perkeldamas klausytojus į intymią kelionę iš savo vaikystės namų Jeruzalėje gatvių, į lopšines, kurias dainuoja savo sūnui. „Different Eyes“ atskleidžia turtingą kompozicijų derinį, užfiksuodama ir perteikdama įvairius pianisto muzikinės vizijos aspektus. Pradedant kompozicija „Jeruzele“ (su Itamaru Borochovu), siūlančia jusliškai pasinerti į brangius Urielio vaikystės prisiminimus, iki jautrių „Nature Boy“ ir „Luizos“ interpretacijų, užburančios kompozicijos „Fantasia“ svajonių tyrinėjimų – albumas persipina su visomis pianisto muzikinėmis subtilybėmis. Albume taip pat skamba garsusis F. Chopeno kūrinys „Preliudas e-moll“ (Op. 28 Nr. 4)” bei M. Jordano sudėtinga kompozicija „MJ“ su iššaukiančiu 23/8 metru.

Galima sakyti, kad albumas “Different Eyes” bus vienintelis šiais metais, kuriame F. Chopenas susitiks su K. Cobainu, o be A. C. Jobimo ir Nirvanos, įkvėpusių pianisto vaizduotę, bus galima išgirsti ir heberajišką lopšinę.