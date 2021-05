Stalo teatras kviečia susimąstyti

Tai kelionė per Žemės ardus – nuo požemių į medžių viršūnes per skruzdėlių gyvenimą, per formų virsmus iš vienos į kitą, per miškus ir vandenis su banginiais ir jų locmanais, lamantinais ir dusiomis, bitėmis ir paukščiais, kol pagaliau tampame Pandoros skrynios atvėrimo liudininkais, kuomet Pasaulį praryja iš angų besiveržiantys juoduliai…

Liūdnas siužetas toks atpažįstamas, lyg stebėtum eilinę muilo operą, kai norisi surikti: „Jau žinau, kas bus toliau!“

Ar pavyks Dusiai, kurios gyvybę palaikantis oro burbuliukas jau visiškai subliuško, išvysti bekylančią naujos dienos saulę, ar nesubliukš meiliai Žemę ir žmogų supantis gigantiškasis Bioburbulas, sudarytas iš aibės mažų, bet tokių pat reikšmingų ir meilių burbuliukų?

Apie tai mums pasakos keistoki žmonės: gal ateiviai iš ateities, norintys mus įspėti, gal ateities klajūnai, savo gudriais prietaisais bandantys prikelti tuos, kuriuos kažkada prarado.

Stalo teatras scenoje išskleidė gamtos pažinimo vadovėlį, sekantį dailininkės Ievos Babilaitės istorijos „Dusia, oras ir vanduo“ iliustracijomis. Pati dailininkė perkėlė vizijas iš knygos į sceną – tai karpinių, oro srautų, šviesos ir visokių keistų dalykų kompiliacija.

Scenografijai sukurti dailininkė naudoja artimas Stalo teatro dvasiai medžiagas. Čia jautriai sąveikauja dailininkės ir spektaklio režisierės Saulės Degutytės įtakų zonos.

Spektaklį lydi originali ambientinė Snieguolės Dikčiūtės muzika su operiniais inkliuzais, kuriuos įdainuoja jauni aktoriai Paulina Simutytė ir Balys Ivanauskas, kartu atgaivinantys begalę objektų: čia priversdami juos plaukti, čia skristi, o publiką aikčioti.

Spektaklio šviesa, šviesų paveikslai – dominuojanti scenografijos dalis. Dailininkės ir režisierės vizijas iššviečia Tadas Juozapaitis.

Teatrinė instaliacija „Muilo opera Burbuliuko meilė“ pagal I.Babilaitės knyga „Dusia, oras ir vanduo“. Gegužės 9 d. 18 val. ir gegužės 22 d. 17 val. Stalo teatras.