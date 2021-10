„Twenty Fingers Duo“ koncertas bandys griauti mitus apie lietuvišką muziką

„Kaip ir su lietuvišku kinu, taip ir su lietuviška muzika – prilipdytos klišės, kad viskas labai vienoda, labai monotoniška“, – sako atlikėjai. – „Iš tiesų esame ramesni – arčiau šiaurės, tačiau tai nereiškia, kad mūsų kūrėjų rašoma muzika – vienoda.“

Du iš koncerte skambėsiančių keturių kūrinių buvo užsakyti „Twety Fingers Duo“ jų pernai pasirodžiusiai debiutinei kompaktinei plokštelei „Performa“. Tai – Dominyko Digimo „Walking Through The Three Points“ ir Juliaus Aglinsko „Tarp tylos“. Kalbėdami apie šią plokštelę „Twenty Fingers Duo“ nariai, brolis ir sesuo Lora Kmieliauskaitė (smuikas) ir Arnas Kmieliauskas (violončelė) interviu Mic.lt kaip tik ir samprotavo apie lietuviškos muzikos suvokimo klišes (kalbino Rasa Murauskaitė).

Pasak dueto, mūsų autorių kuriama muzika skiriasi nuo kitų kraštų, pavyzdžiui, italų ar ispanų, kompozitorių kūrybos ir turi tam tikrų vienijančių bruožų – neretai esame linkę į tam tikrą melancholiją, tačiau kiekvieno kūrėjo braižas yra savitas.

Vieno įdomiausių jaunosios kartos lietuvių kompozitorių Dominyko Digimo „Walking Through The Three Points“ (2016–2019) – tarsi garsinis pasivaikščiojimas Vilniaus gatvėmis su stotelėmis trijuose maldos namuose, kuriuose galima išgirsti skambant varpus.

Varpų skambesys – tai muzikinis garsas, kuriam nustojus skambėti, stoja tyla. Tačiau iš tiesų, pasak kompozitoriaus, mieste girdime eismo triukšmą: jis yra mūsų kasdienis garsovaizdis, visur mus lydintis ir visada besikeičiantis, pateikiantis daugybę neatpažintų, neišgirstų sąskambių, prie kurių mes taip įpratę, kad tiesiog jų nebegirdime. Juliaus Aglinsko kūrinys „Tarp tylos“ (2019) – tai dar vienas požiūris į tylą, į kurią kompozitorius kviečią įsiklausyti.

Kiek kitoks turėtų būti dviejų menininkų – jaunojo kūrėjo Kristupo Bubnelio (Lietuva, Jungtinė Karalystė) ir JAV kompozitoriaus Eliaso P. Browno – nuotolinio darbo metu sukurtas elektroakustinis kūrinys „please leave your message after the tone“ (2020). Šis opusas buvo kuriamas gana žaismingai – „pingpongo“ principu: autoriams esant tarp skirtingų žemynų, tarsi atsidūrus pandemijos „nuošalėje“.

„Twenty Fingers Duo“ atlikėjai čia sąveikauja ir kaip vienas instrumentas, ir kaip individualūs elementai, o garsinius procesus persmelkia subtilūs elektronikos prisilietimai – tarsi virtualus ansamblio alter ego.

Paskutinis koncerto kūrinys – tai festivalio „Gaida 2021“ atminimo ženklas ką tik mus palikusiam legendiniam Lietuvos kompozitoriui Broniui Kutavičiui (1932–2021). Drauge su pianiste Indre Baikštyte duetas atliks šio kūrėjo „Aštuonias Stasio miniatiūras“, kurios buvo sukurtos 2002 m. pagal kompozitoriaus draugo, žymaus dailininko Stasio Eidrigevičiaus piešinius. Nuo pat premjeros „Aštuonios Stasio miniatiūros“ buvo mielai grojamos atlikėjų ir mėgstamos publikos. „Twenty Fingers Duo“ pateiks dar vieną šio puikaus kūrinio interpretaciją.

Loros Kmieliauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) styginių duetas „Twenty Fingers Duo“ gyvuoja nuo 2016 m. Dueto raiškos laukas – nuo koncertinio muzikos atlikimo meno, performanso iki kolaboracijų šiuolaikinės operos, teatro, šokio scenose ir kino industrijoje. Koncerte Šiuolaikinio meno centre duetas kvies žiūrovus mėgautis įtraukiančiais kūriniais, kur muzika atvers lauką vaizduotei.

„Twenty Fingers Duo“ pirmą kartą koncertuos festivalyje „Gaida“ jau šį trečiadienį – spalio 27 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre. Bilietus platina „bilietai.lt“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.