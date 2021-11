Marco Scacchi senosios muzikos festivalis pildo istorijos spragas – pažintis su Vilniuje gimusio virtuozo kūryba

Pasak senosios muzikos festivalio organizatoriaus Vytauto Gailevičiaus, XVIII a. Lenkijos ir Lietuvos muzikos istorijoje apstu baltų dėmių. Apie to laiko muzikos virtuozus žinoma mažai, nors tuomečiame Europos muzikos pasaulyje tai buvo reikšmingos ir pastebimos figūros. Vienas tokių muzikantų, kūrėjų – Feliksas Janevičius, gimęs 1762 m. Vilniuje, o gyvenimo kelionę pabaigęs 1848 m. Edinburge (Škotija).

F. Janevičius buvo smuikininkas virtuozas, dirigentas, kompozitorius, muzikos mokytojas ir muzikinio gyvenimo organizatorius. Muzikos tyrėjai aptinka žinių, kad jis pradėjo groti labai anksti. 1777–1784 m. jis jau buvo vienas iš Varšuvos karališkosios kapelos muzikantų, koncertavo, dalyvavo operos ir baleto spektakliuose.

Apie F. Janevičiaus gyvenimą sklando daug iš kartos į kartą perduodamų legendų. Manoma, kad 1785 m. jis gavo karališkąją stipendiją ir išvyko į Nansi (Prancūzija), vėliau apsistojo Vienoje (Austrija), ten sutiko Volfgangą Amadėjų Mocartą (Wolfgang Amadeus Mozart) ir Francą Jozefą Haidną (Franz Joseph Haydn). 1792 m. pradžioje F. Janevičius apsigyveno Anglijoje ir nuo to laiko apie jį galima rasti daugiau išlikusios informacijos. Per savo gyvenimą sukūrė daugiau nei 30 kompozicijų, koncertavo Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Škotijoje, tapo pripažintu to laikotarpio muzikos pasaulio autoritetu.

Lapkričio 18 d. 18 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje rengiamas koncertas, kuriame bus galima susipažinti su šio kompozitoriaus muzika. Lenkijos ansamblis „The Violin Consort“ (Zbigniew Pilch (smuikas), Radosław Kamieniarz (smuikas), Piotr Chrupek (altas), Bartosz Kokosza (violončelė)) parengė išskirtinę F. Janevičiaus kūrinių programą. Projektas parengtas specialiai tarptautinei parodai „KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“.

Smuikininko Z. Pilch vadovaujamas ansamblis „The Violin Consort“ atliks F. Janevičiaus Adagio iš Koncerto smuikui Nr. 5 (kamerinė versija), 1-ąjį Trio C-dur, du divertismentus dviem smuikams, 5-ąjį Trio e-moll, Koncertą smuikui Nr. 3.

Valdovų rūmų muziejus po F. Janevičiaus muzikai skirto koncerto kviečia klausytojus aplankyti parodą „KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“. Joje pristatomi XVIII a. pabaigoje Lietuvoje gyvenę kūrėjai, politikai, palikę ryškų pėdsaką ne tik Lenkijos ir Lietuvos, bet ir visos Europos istorijoje.

Septintą kartą rengiamas senosios muzikos festivalis pavadintas žinomo italų kompozitoriaus Marko Skakio vardu, nes jis XVII a. pradžioje atvyko į Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Vazos (1587/1588–1632) dvarą ir būtent čia pasiekė Europoje pripažintos kūrybinės karjeros aukštumas. Jis gyveno ir kūrė Vilniuje bei Varšuvoje. Manoma, kad būtent M. Skakis parašė muziką trims operoms, kurios XVII a. 4–5 dešimtmetyje buvo pastatytos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje. Su šiuo kūrėju, jo muzikine aplinka ir kūrybiniais ryšiais siejamas kultūrinio gyvenimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje suintensyvėjimas bei europinio lygmens operinės kultūros sklaidos Lietuvoje pradžia.

Sekmadienį Marko Skakio senosios muzikos festivalį užbaigs koncertas, skirtas venecijietiškai muzikavimo tradicijai. Ansamblis „Canto Fiorito“ Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje atliks programą „Venetia Mundi Splendor“. Atlikėjai supažindins klausytojus su gražiausiais XVII a. Venecijos sakralinės, operinės ir instrumentinės muzikos pavyzdžiais, perteikdami šio miesto kultūros spindesį, prašmatnumą ir rafinuotumą.

Festivalio uždarymo koncertas nemokamas, kaip ir F. Janevičiaus muzikos vakaras (jį pristato Adomo Mickevičiaus institutas Varšuvoje), tačiau būtina išankstinė registracija: https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai.