Latvių pianistas ir italų tenoras kviečia į koncertus „Du didieji Andrea“

Koncerte „Du didieji Andrea“ skambės populiariojo tenoro Andrea Bocelli daina „Con te partirò“ („Išvyksiu su tavimi“), o vakarą pradės Ukrainos kompozitoriaus Valentyno Silvestrovo kūrinys „Kitsch Music“. A.Osokinas taip pat atliks Fryderyko Chopino kūrinių programą ir akompanuos „bel canto“ melodijoms.

„Mes, menininkai, turime reaguoti į karą Ukrainoje. Šis koncertas suteiks žmonėms stiprybės. Nuostabi F.Chopino muzika įkvėps tikėjimo ir nuramins širdį. Nors kompozitorius anksti pabėgo į Paryžių, netgi gavo Prancūzijos pilietybę, jis niekada savęs nelaikė tikru prancūzu. Jis kūrė nostalgišką, bet kartu ir viltingą muziką“, – komentavo koncerto programą A.Osokinas.

Pianistas yra labai vertinamas ne tik savo tėvynėje. Jis pelnė kelių garsių tarptautinių konkursų laurus, tarp jų – Karalienės Eližbietos konkurso Briuselyje (2010 m.), Artūro Rubinšteino Tel Avive (2014 m.), Berlyno, Londono, Dublino konkursuose. A.Osokinas yra asocijuotas Londono karališkosios muzikos akademijos narys (ARAM – an Associate of the Royal Academy of Music).

Andrejo koncertų maršrutuose – solo pasirodymai daugelyje išskirtinių klasikinės muzikos salių: Berlyno filharmonijoje ir „Konzerthaus“, Frankfurto „Alte Oper“, Milano G.Verdi salėje, Londono „Wigmore Hall“, Birmingamo Simfoninės muzikos salėje ir kt. Jis yra išleidęs tris solinius albumus, surengęs plačiai transliuotų internetinių rečitalių.

Pianistas įsteigė muzikos ir meno festivalį Rygoje. 2008-aisiais jis pelnė Latvijos Didįjį muzikos prizą. Kritikai šį artistą giria už stilingą muzikavimą, intelektą ir scenos žavesį.

Koncertų Lietuvoje programą A.Osokinas sudarė iš F.Chopino impromtų, polonezų, valsų ir noktiurnių. Kartu su „bel canto“ tenoru D.Ravini jis atliks italų kompozitorių klasikines dainas, meilės ir aistros motyvais artimas lenkų kompozitoriaus noktiurnams ir mazurkoms.

Koncertus rengia kompanija „Klasikos degustacija“.