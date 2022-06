Į Palangą su spektakliu atvykstantis Giedrius Savickas: „Besiilsintys emigrantai mums pritars“

„Labai geras, trumpas spektaklis, trunka valandą ir keturiasdešimt minučių. Negalima poilsiaujantiems žmonėms, kurie išsinuomojo brangius apartamentus, rodyti labai ilgo spektaklio. Nes juk reikia jiems ir tuose apartamentuose pabūti“, – juokavo G. Savickas. „Kai kurorte lyja, spektaklis vakare – labai tinkama veikla. O jei nelyja, gi irgi norisi kažkaip paįvairinti gyvenimą, kiek gi galima išbūti pliaže ir burbulinėse voniose“, – tęsė jis.

Aktorius tikisi, kas spektaklis sudomins ne tik poilsiautojus, bet ir palangiškius, mat ne sezono metu šį kurortą teatro gastrolės dažnai aplenkia.

„Labai norėčiau, kad ateitų ir besiilsintys emigrantai. Manau, jie daug kur mums pritars. Pažiūrėję pasakys: taip, tikrai taip ir yra toje emigracijoje“, – sako aktorius.

Drauge su G. Savicku „Emigrantuose“ vaidinantis aktorius Marius Čižauskas pastebėjo, kad Palanga, kaip ir emigracija – visus sujungia. „Iš tiesų mūsų personažai spektaklyje labai skirtingi. Aš vaidinu intelektualą, Giedrius – statybininką. Emigracijoje mūsų keliai neišvengiamai susikerta. Tačiau jie lygiai taip pat sėkmingai galėjo persikirsti ir Palangoje, kur pliažo užtenka visiems, nesvarbu statusas ar socialinė padėtis“, – sako M. Čižauskas.

„Pasaulyje mes visi skirtingi, bet vienas be kito negalim. Štai va bobutė, kuri nuomoja Palangoje kambarį, ir profesorius, kuris operuoja Santariškėse. Jie atrodo daug bendro neturi, bet jei profesorius norės ramiai pailsėti Palangoje, jis neapsieis be tos bobutės. Taip ir „Emigrantų“ herojai susitikę supranta, kad vienas be kito – niekaip“, – pasakoja G. Savickas.

Spektaklyje emigrantai pyksis, taikysis, valgys, prausis ir linksminsis. Intelektualas mąstytojas ir juodadarbis arba Vilniaus hipsteris ir Londono statybų pagalbinis.

S. Mrożeko pjesę išvertus tarsi rankovę, autoriaus emigrantus sugrąžinus atgal į tėvynę, sakytume: sveiki, broliai, 30 metų stebime mažėjantį gyventojų skaičių, senstančią populiaciją, prarastą milijoną žmonių. Dabar toks šansas...Tačiau visuomenės reakcija priešinga: baimė, nepasitikėjimas, neapykanta. Kūrybinė komanda kitu kampu žvelgia į neturinčius kur padėti savo didelių, neatsiplaunančių rankų tėvynainius.

Režisierius D. Gumauskas, kurdamas spektaklį, rėmėsi ir artima šeimos patirtimi: visi, be išimties, trylika jo pusbrolių dirba Vokietijos, Airijos, Anglijos, Islandijos, Švedijos, Ispanijos statybose.

Spektaklis „Emigrantai“ Palangos koncertų salėje bus rodomas birželio 25 d. ir liepos 26 d.