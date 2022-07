Ypatingas dviejų kultūrų susitikimas – energinga ir gyva sufijų muzika sielai

Viena iš jų – klausytis raminančios, meditacinės muzikos, papildytos įvairiais gamtos garsais. Tačiau šią vasarą Lietuvos klausytojams siūloma unikali patirtis išgirsti visiškai kitokią muziką sielai – energingą, gyvą ir ekspresyvią. Jos ypatybė – gebėjimas pažadinti kiekviename iš mūsų glūdintį džiaugsmą ir savęs pažinimo troškimą.

Nominuota tarptautiniu mastu sufijų ir Indijos klasikinės muzikos atlikėja Anandita Basu pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Plačiau apie jos muzikinį turą paprašėme papasakoti kartu su ja ant scenos pasirodysiančio Tomo Drungos.

– Tomai, papasakok plačiau apie netrukus į Lietuvą atvyksiančią Ananditą Basu.

– Anandita Basu pripažįstama kaip viena didingiausių šių laikų kavalių dainininkių, sulaužiusi stereotipą, kad šio žanro muzikos kūrinių atlikimas yra griežtai tik vyrų sritis. Tai ji įrodė, dainuodama tarp žymiausių kavalių meistrų festivalyje, Maroke.

Klasikinės indiškos muzikos ji pradėjo mokytis būdama 4 metų. Vėliau pasiekė išskirtines aukštumas ir pelnė Indijoje svarbiausius pripažinimo laipsnius skirtingose meno šakose: muzikos, Šiaurės Indijos perkusijos (tablos) ir šokio. Taip pat Anandita yra indiškos muzikos ir šokio profesorė Javerianos universitete, Bogotoje, Kolumbijoje, ir fondo „Kalakendra of India“, garsinančio tradicinę indų kultūrą Kolumbijoje, įkūrėja.

– Kuo ypatinga jos atliekama muzika?

Itin aktyviai keliaudama po pasaulį, Anandita surengė daugybę koncertų ir muzikinių turų Europoje, Indijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Kaskart savo muzika ir menu ji atskleidžia ne tik Rytų kultūros ypatumus, bet ir suteikia publikai dvasinės Savirealizacijos patirtį bei perduoda žinutę apie vidinės taikos svarbą žmonijos augimui ir išlikimui.

Persų poetas Kahlilis Gibranas yra taikliai pasakęs: „Muzika – tai Dvasios kalba. Ji atskleidžia gyvenimo slėpinius, suteikdama ramybę, nuramindama nesantaiką.“ Džiaugiuosi, jog būtent šiuo metu Anandita Basu atvyksta į Lietuvą ir galėsime mėgautis jos atliekama muzika.

– Kaip apibūdintum kavalį, pirmą kartą apie tokį žanrą girdintiems klausytojams?

– Kavalis yra bene geriausiai žinoma sufijų muzikos forma. Išvertus iš urdų kalbos Qawwal yra tas, kuris dainuoja apie Kūrėją, o Qawwali yra Jį šlovinanti daina. Dažnai šios dainos prasideda ramiu tempu, kuris greitėja ir kulminacijoje sužadina džiaugsmą, šokį ekstazėje. Kavaliai glaudžiai susiję su klasikine Indijos ir Pakistano tradicine muzika: atitinka tos pačios melodinės struktūros (ragos) bei ritmo ciklai (talos). Vienas žymiausių kavalių meistrų pasaulyje – šviesaus atminimo Nusratas Fate Ali Chanas, išgarsinęs šį žanrą vakaruose 90-aisais.

– Ar koncertuose Lietuvoje taip pat turėsime galimybę patirti minėtą džiugesį?

– Be abejonės! Kaip ir minėjau, Anandita Basu yra pelniusi aukščiausią pripažinimą už muzikos atlikimo meistriškumą ir vidinę gelmę. Jos atliekama muzika skleidžia absoliučią ramybę ir ryšio su savimi puoselėjimo džiaugsmą. Be to, ši atlikėja itin subtiliai geba išjudinti publiką: energinguose pasirodymuose jos skambus balsas, dinamika ir dvasinis gylis nepalieka abejingų.

– Ką dar išvysime kartu ant scenos?

– Laukia ypatingas susitikimas: Ananditos balsui bus akomponuojama autentišku ir Indijoje itin populiariu instrumentu harmonija bei vakarietiškuoju akordeonu. Jais gros Kiurelis Sammallahtis iš Suomijos – patyręs akordeonistas, dainų kūrėjas ir drąsus muzikos eksperimentuotojas. O aš akomponuosiu mušamuoju instrumentu tabla.

Nors su Anandita ir Kiureliu esame pažįstami iš seniau, tačiau pirmąsyk kartu grosime scenoje. Labai laukiu šio skirtingų, tačiau be galo artimų kultūrų, stilių ir dvasinių patirčių susitikimo. Nuoširdžiai kviečiu visus tapti jo dalimi. Juolab, kad šis koncertas – atviras visiems, nes tai yra Lietuvos Sahadža jogų dovana pasaulio muzikos gerbėjams ir sąmoningumo ieškotojams.

– Ar jau žinomos tikslios koncertų datos?

– Taip. Koncertai vyks: rugpjūčio 5 d., 19:00 h, VU teatro salėje, Universiteto g. 3, Vilniuje; rugpjūčio 6 d., 18:00 h, Kauno valstybinio lėlių teatro salėje, Laisvės al. 87A, Kaune; rugpjūčio 7 d., 17:00 h, LMTA Klaipėdos fakulteto salėje, K. Donelaičio g. 4, Klaipėdoje. Daugiau informacijos apie šiuos renginius galima rasti apsilankius Sahadža jogos internetiniame puslapyje www.sahadzajoga.lt