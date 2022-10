F. Chopino konkurso laureato vardas Luką Geniušą įkvepia ir sąlyčiui su dabarties muzika

Lukui Geniušui negaili pagirų Lietuvos ir užsienio kritikai. Vienas iškiliausių Lietuvos muzikos kritikų Edmundas Gedgaudas apie L. Geniušo skambinimą rašė: „Per pianisto pirštus puikaus instrumento klavišai patiria tiek švelnumą, tiek ir jėgą, o klausytojas – galimybę gilintis į seniai pažįstamos muzikos garsus taip, tarsi juos būtų primiršęs.“ („7 meno dienos”). O prancūzų muzikos žurnalas „Diapason“ trumpai drūtai teigia: „Geniušas, rodosi, žino, kaip viską daryti geriau, nei kiti... “

Publika, pasak žinomo posakio, balsuodama kojomis – ateidama į koncertą arba ne, nebyliai palaiko kritikų nuomonę. Luko Geniušo pasirodymai visada sulaukia anšlagų, ar jis grotų klasiką, ar šiuolaikinę kūrybą. Festivalyje „Gaida“ jis pirmasis Lietuvoje atliko Arvo Pärto, Johno Adamso, Witoldo Lutosławskio koncertus fortepijonui ir orkestrui, visais šiais atvejais pianisto interpretacijos tapo ypatingomis muzikos šventėmis publikai.

Kaip žinome, Lukas Geniušas yra žymios muzikinės dinastijos atstovas. Luko senelis Rimas Geniušas buvo garsus Lietuvos operos dirigentas, tėtis Petras Geniušas yra vienas charizmatiškiausių lietuviškosios scenos pianistų, dėdė Julius Geniušas – operos ir operetės dirigentas. Lukas mokėsi pas savo močiutę, žymią fortepijono pedagogę Verą Gornostajevą. Be jokios abejonės, nepaprastai muzikali šeimos aplinka negalėjo nepadaryti įtakos Luko meninės jausenos formavimuisi, tačiau jautri pianisto muzikinė intuicija, tamprus ryšys tarp blizgančio virtuoziškumo ir to, ką perleidęs per savo individualybės prizmę, jis geba perteikti scenoje, yra jo išskirtinio talento bruožas.

Sėkmė prestižiniame XVI tarptautiniame Frederico Chopino konkurse Varšuvoje 2010 metais, kuriame Lukas Geniušas dalyvavo būdamas vos dvidešimties, itin ryškiai pažymėjo pianisto karjeros pradžią. Jubiliejiniais Chopino metais vykęs konkursas gyvų garso ir vaizdo transliacijų dėka atsidūrė viso pasaulio melomanų akiratyje. Konkurso komisijoje buvo tokios žvaigždės kaip Martha Argerich, Bella Davidovich, Piotr Paleczny, tad Luko laimėtas laureato titulas, įveikus daugybę konkurentų iš viso pasaulio, paliudijo jo profesinę brandą. Ne veltui „The Guardian“ apie Luką yra rašęs: „Jis skambina raiškiai – kaip jaunas atlikėjas, tebelaimintis konkursus, bet ir brandžiai – kaip muzikantas, gebantis atskleisti kūrinio architektūrą, o jo ekspresija toli gražu nėra savitikslė.“

Išskirtiniame rečitalyje Vilniuje Lukas Geniušas atliks Frederico Chopino Noktiurną Fis-dur Nr. 2 (Op. 15), Barkarolę (Op. 60), Etiudus Es-dur Nr. 11 ir c-moll Nr. 12 (Op. 10) bei du Frederico Rzewskio kūrinius, susijusius ir su Chopinu. Pirmasis – „Rubinstein in Berlin“ (2008) – sukurtas kaip kadencija F. Chopino Noktiurnui cis-moll Nr. 20. Antrasis Rzewskio kūrinys „De Profundis“ (1994) inspiruotas Oscaro Wilde’o tekstų.

Išskirtinis Lietuvos publikos numylėtinio Luko Geniušo solo rečitalis „FREDERIC²“ – spalio 29 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“. Festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.