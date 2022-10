„Vilnius Jazz“ festivalio laureatų galerijoje – naujas vardas

Šis muzikas kasmet nudžiugina gerbėjus netradiciniais didelio formato projektais. 2014 metais jo suburta galinga grupė „Reinless“ ėmė drebinti džiazo scenas, po to Jievaras subūrė „Lithuanian JJazz Ensemble“, tapo Kauno bigbendo vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu, atgaivino jo repertuarą savo kompozicijomis ir aranžuotėmis. Be to, atlikėjas atstovavo Lietuvai Euroradijo džiazo orkestre, pasirodė kaip solistas su Latvijos radijo bigbendu, kuriam talkino ir kaip kompozitorius.

Šiemetė J.Jasinskio kūrybos naujiena – „JJA Chamber Project“, įkūnijantis džiazo ir akademinės muzikos sintezę bei dabartinį menininko interesų lauką. J.Jasinskis neatsitiktinai pasirinko tokią kūrybos kryptį – po trombono bakalauro studijų jis baigė kompozicijos magistrantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) ir rimtai ėmėsi kompozitoriaus amato. Neseniai jis debiutavo ir simfoninės muzikos scenoje.

Šio kūrėjo muzikinė biografija netipiška. Į muzikos sceną jis atėjo iš „funk“ ir „acid jazz“ stilių grupės „Bekešo vilkai“, vėliau muzikavo populiariose jaunimo grupėse „Saulės kliošas“, „Skamp“, o su „InCulto“ netgi pabuvojo didžiojoje „Eurovizijoje“.

Tačiau profesinį kelią Jievaras nutarė tęsti kaip klasikinis trombonininkas, kol kūrybinės ambicijos menininko nepastūmėjo į džiazą.

Koncertų programos trombonininką scenose suvedė su Bobu Minzeriu, Peteriu Beetsu, Victoru Mendoza, Jorma Kalevi Louhivuori, Gunhild Carling ir daugeliu kitų iškilių užsienio improvizuotojų.

Be J.Jasinskio aranžuočių neapsieina nei džiazo orkestrai, nei popmuzikos atlikėjai.

„Vilnius Jazz“ prizas „Už nuopelnus Lietuvos džiazui“ teikiamas nuo 2004 metų. Jo laureatais yra tapę keturiolika džiazo virtuozų, tarp jų – Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Čekasinas, Vladimiras Tarasovas, Dainius Pulauskas, Petras Vyšniauskas, Liudas Mockūnas, trys džiazo teoretikai, fotomenininkas Vytautas Suslavičius ir muzikos įrašų leidykla „NoBusiness Records“. Muzikologas Liudas Šaltenis (1941–1994) ir ilgametis Kauno bigbendo vadovas Romualdas Grabštas (1943–2009) buvo apdovanoti po mirties.