Savaitgalį prasidedančiame festivalyje „Gaida“ – šiuolaikinės klasikos žvaigždės ir elektroninės muzikos garsenybės

Festivalį „Gaida“ šiemet ženklina šūkis „DOUBLE“ – tai 2022 metus reflektuojanti ir „dvigubais“ aspektais prisodrinta programa, kurioje gausu dvigubų koncertų, išskirtinių atlikėjų duetų ir kitų „dvigubą“ temą išreiškiančių programos aspektų. Festivalio paantraštė „Two & Double & More“ pakvies nerti į renginių programą, kupiną ryškiausių šio laikmečio muzikos kūrinių ir žadančią gausybę neeilinių įspūdžių, kurių publika itin laukia – koncertų salėse likęs nedidelis vietų kiekis tai tik patvirtina.

Šiųmečio festivalio „Gaida“ programoje – 34 premjeros Lietuvoje, 9 pasaulinės premjeros, 7 nauji lietuvių kūriniai, garsių atlikėjų pasirodymai, išskirtiniai šiuolaikinės klasikos ir elektroninės muzikos koncertai bei pažintys su įžymiais Europos kompozitoriais Valentinu Silvestrovu (Ukraina), Salvatore Sciarrino (Italija), Benu Frostu (Australija/Islandija).

Festivalio pirmajame koncerte numatyti net du garsių atlikėjų duetai, pasirodysiantys su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru: Gidonas Kremeris (smuikas) ir Giedrė Dirvanauskaitė (violončelė) ruošiasi pagroti JAV garsenybės Philipo Glasso „Dvigubą koncertą smuikui, violončelei ir orkestrui“, o žymiausias Lietuvos fortepijonų duetas Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas – vieno ryškiausių dabarties amerikiečių kompozitorių Nico Muhly Koncerto dviem fortepijonams ir orkestrui „In Certain Circles“. Abu kūriniai – premjeros Lietuvoje. Be to, orkestras su dirigentu Robertu Šerveniku šiame koncerte rengia ir Vytauto Germanavičiaus kūrinio „Avalanche“ pasaulinę premjerą. Dėl G. Kremerio ligos (solistas gydomas ligoninėje Austrijoje) šis koncertas iš spalio 20 d. perkeliamas į vėlesnę datą, apie kurią bus pranešta atskirai.

„Dvigubą“ festivalio liniją taip pat brėžia spalio 22 d. koncertas Nacionalinėje filharmonijoje, kuriame pasirodys geriausiu fortepijonų duetu pasaulyje (anot „The New York Times“) vadinamos seserys Katia ir Marielle Lab?que. Legendinės fortepijono įžymybės su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu pristatys JAV kompozitoriaus ir roko grupės „The National“ gitaristo Bryce’o Dessnerio Koncerto dviem fortepijonams lietuviškąją premjerą bei pagros garsųjį Philipo Glasso kūrinį „Four Movements“. Taip pat šiame koncerte nuskambės ir įžymaus Ukrainos kompozitoriaus Valentino Silvestrovo Simfonijos Nr. 9 pasaulinė premjera! Legendinis ukrainiečių kūrėjas specialiai šiam koncertui ruošiasi atvykti į Vilnių.

Du violončelės virtuozus Gavrielį Lipkindą (Izraelis) ir Glebą Pyšniaką išgirsime festivalyje spalio 26 d. Lietuvos kamerinio orkestro koncerte Nacionalinėje filharmonijoje. Diriguojant vienam ryškiausių lietuvių jaunosios kartos dirigentų Martynui Stakioniui pirmą kartą Lietuvoje nuskambės „Oskaro“ laureato Tan Duno Koncertas „Sėlinantis tigras“ („Crouching Tiger Concerto“), sukurtas pagal muziką iš kultinio Ango Lee filmo „Sėlinantis tigras, tūnantis drakonas“ – šį kūrinį grieš G. Lipkindas. O G. Pyšniakas pagros jaunosios kartos lietuvių kompozitorės Silvijos Miliūnaitės kūrinio violončelei ir orkestrui pasaulinę premierą. Taip pat šiame koncerte nuskambės tarptautinėje scenoje pripažinimą pelniusios Justės Janulytės kūrinio „Apnea“ (2021) premjera Lietuvoje.

Vienintelis Lietuvos pianistas, laimėjęs garsiojo F. Chopino konkurso laureato vardą, Lukas Geniušas spalio 29 d. rengia rečitalį FREDERIC², kuriame romantizmo genijaus Frederico Chopino muzika nuskambės greta žymaus JAV kompozitoriaus Frederico Rzewskio (1938–2021) kūrinių, inspiruotų ano laikmečio romantikų ir su jais susijusių įvykių. Koncerte akistatą patirs ne tik dviejų epochų – romantizmo ir postmodernizmo – muzika, bet ir dvi kultūros – Europos ir Amerikos. Luko Geniušo rečitalis Nacionalinėje filharmonijoje turėtų tapti neeiliniu įvykiu Lietuvos pianizmo padangėje.

„Dvigubą“ temą festivalyje vainikuos uždarymo koncertas lapkričio 6 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Pasaulinio garso fortepijono virtuozų duetas, broliai Lucas ir Arthuras Jussenai, savo grojimu ir neeiliniu žavesiu prikaustantys publikos dėmesį visame pasaulyje, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru atliks savo tėvynainio, Nyderlandų kompozitoriaus Joey Roukenso Koncerto „In Unison“ premjerą Lietuvoje. Taip pat šiame koncerte pasirodys smuiko virtuozas Francesco D’Orazio (Italija), pagrosiantis kviestinio festivalio kompozitoriaus Salvatore Sciarrino smuiko koncerto premjerą Lietuvoje, o smuikininkė Dalia Kuznecovaitė pagrieš Rūtos Vitkauskaitės Koncertą smuikui ir orkestrui bei duete su violončelininke Elena Daunytė – Kristupo Bubnelio kūrinį „Polari“, abu – pasaulinės premjeros. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui šiame koncerte diriguos Vokietijoje reziduojantis žinomas lietuvių dirigentas Vilmantas Kaliūnas.

Reguliariai „Gaidoje“ pasirodantys įdomiausi šiuolaikinės muzikos ansambliai šiemet atstovaus tam, kas festivalio programoje yra daugiau nei dviguba. Spalio 27 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje charizmatiškoji lietuvių violončelininkų grupė „Cello Club“ Lietuvos publiką pakvies išgirsti vieno žymiausių JAV kompozitorių Michaelo Gordono kūrinio „8“ (2018) premjerą Lietuvoje. Nors pavadinimas itin lakoniškas, tai yra beveik valandos trukmės kūrinys, o skaičius „8“ nurodo atlikėjų kiekį bei vizualiai atspindi violončelės kontūrą (beje, sudauginti visi trys šių metų 2022 dvejetai sudaro būtent skaičių „8“).

Spalio 28 d. Nacionalinėje filharmonijoje pasirodys viena geriausių JAV mušamųjų grupių „Boston Percussion Group“. Ansamblis surengs savo pirmąjį pasirodymą ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Apibūdinama iš dalies kaip naujosios muzikos, iš dalies kaip roko grupė, „Boston Percussion Group“ atveža į Lietuvą intriguojančią programą, kurioje skambės tiek minimalizmo klasiko Steve’o Reicho, tiek naujausia ir plataus pripažinimo pelniusi muzika mušamiesiems, sukurta dabarties Amerikos ir kitų kraštų kūrėjų.

Lapkričio 3 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje pasirodys žymus Italijos šiuolaikinės muzikos kolektyvas „Icarus Ensemble“. Koncerto programa „Salvatore Sciarrino portretas“ dedikuota pasaulinio garso kompozitoriui ir tikram italų šiuolaikinės muzikos grandui. Joje skambės S. Sciarrino kūriniai, apimantys net 40 metų šio įžymaus muzikos meistro kūrybos. Be to, koncerte nuskambės ir pasaulinė premjera – Vilniaus publika išgirs naujausią, ką tik sukurtą S. Sciarrino kūrinį „Paesaggio con macerie“ („Peizažas su griuvėsiais“). Šiuo kūriniu, pasak autoriaus, siekiama sugriauti abejingumo sieną ir tylų pritarimą smurtui, kuris tarsi nepastebimas aplink ar jo nenorima pastebėti. Prieš koncertą 17.30 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje rengiamas susitikimas-pokalbis su pačiu S. Sciarrino.

Lapkričio 4 d. renginių erdvėje „Kablys+Kultūra“ nugriaudės galingas mušamųjų koncertas. Dvi virtuoziškiausios ir garsiausios Lietuvos bei Latvijos perkusininkų grupės „Giunter Percussion“ ir „Perpetuum Ritmico“ vienija jėgas įspūdingam mušamųjų instrumentų koncertui. Šiuo renginiu Tarptautinis aktualios muzikos festivalis „Gaida“ pažymės vieno iškiliausių šiuolaikinių kompozitorių, architekto ir vizionieriaus Iannio Xenakio 100 metų jubiliejų.

Festivalyje nemažiau svarbią vietą užims ir elektroninė kūryba. Pirmą festivalio vakarą, spalio 21 d. 21 val. pasirodys britų elektroninės muzikos žvaigždė Max Cooper, atvežanti savo naujausią šou „Unspoken Words“, o lapkričio 5 d. 21 val. rengiamas kitos elektroninės muzikos įžymybės – Beno Frosto (Australija/Islandija) – pasirodymas. Šių metų festivalio naujovė „Gaida Open Call“ – nauji elektroninės muzikos ir scenos menų projektai bei jų pristatymas festivalio programoje. Iš 17 pasiūlytų projektų festivalis atrinko šiuos 3 pasirodymus: spalio 21 d. 19 val. žinoma JAV elektroninės muzikos atlikėja Amma Ateria pristatys savo kūrinį „Concussssion” („Smūgis“), lapkričio 5 d. 18.30 val. įvyks lietuvių elektroninės muzikos atlikėjo Edmundo Seiliaus, pasivadinusio NIM, kompozicijos „Sacrificus“ pasaulinė premiera, o 19.30 val. elektroninės muzikos ir scenos meno grupė „Collective Unconscious“ atliks savo naujo kūrinio pasaulinę premjerą. Įėjimas į šiuos 3 pasirodymus nemokamas.

Europos festivalių laureatas, Tarptautinis aktualios muzikos festivalis „Gaida“ – nuo spalio 21 iki lapkričio 6 d. Vilniuje, visa programa skelbiama tinklapyje www.gaida.lt. Bilietus platina Kakava.lt.