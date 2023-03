„Vilnius JJAZZ Ensemble“ albumo įtraukiančios istorijos nuskambės gyvai

Šie kūrėjai džiazo scenose yra praleidę daugybę vakarų ir naktų. Aranžuodami ir grodami įvairiuose muzikiniuose projektuose, kurdami autorinius džiazo kūrinius, ansamblio muzikantai neišvengiamai priartėjo prie dar vieno debiuto: ansamblio, kuriame groja penki saksofonininkai ir vienas trombonininkas, Lietuvoje dar nebuvo.

Albumas „Saxcess“ atspindi platų žinomų atlikėjų kūrybos spektrą. Kiekvienas muzikantas albumui parašė po vieną kūrinį. Tai dovana Vilniaus miestui jubiliejaus proga. Pirmasis albumo singlas – S. Šipavičius„_ick“ – pasirodė per sostinės gimtadienį sausio 25-ąją. Kompozicijos autorius, žinomas publikai iš „Sheep Got Waxed“ ir „Sheep Effect“ projektų, vadina savo kūrinį šokių muzikos klišių rinkiniu, pritaikytu nestandartinei ansamblio sudėčiai.

Kompozicijos „Luft“ autorius J. Jasinskis ją apibūdino kaip ribą tarp kažko neapčiuopiamo ir konkretaus. Kūrinys buvo rašomas kelionėje, būnant ore, ant žemės ir vėl ore. „Luft“ išvertus iš vokiečių kalbos reiškia orą, o iš muzikantų kalboje – pauzę, sustojimą, atsikvėpimą prieš pagrindinę temą.

Tuo metu „Source of Everything“, pasak D. Petreikio, – tai mokslo įkvėpta muzika apie Visatą, nežinomybę ir tyrinėjimus. L. Pilkauskas prisideda prie filosofinių kolektyvo apmąstymų savo kūriniu „And the sun will shine when I see you again“, kviesdamas į netrukdomą idėjų ir minčių kelionę, aplankius įkvėpimui.

Paprašyti papasakoti apie kompozicijas, autoriai dalijosi ir juokingomis istorijomis. K. Šarkus prisipažino, kad jo kūrinys OBA yra Amsterdamo viešosios bibliotekos pavadinimo (Openbaare Bibliotheek Amsterdam) trumpinys. Kaupdamas savo idėjas telefone, saksofonininkas jas pavadina vietų, kuriuose idėjos kilo, vardais.

L. Janušaičio kompozicija romantišku pavadinimu „Gera mylėtis“ – tai prieš daugiau nei du dešimtmečius grupės „Empti“ įrašytos dainos „Gera mylėtis“ melodinių motyvų reharmonizacija ir plėtojimas, įtraukiant ritmines variacijas bei improvizaciją.

Kovo 11 d. džiazo klube „Jazz Cellar“ ir balandžio 13 d. muzikos klube „Tamsta“ ansamblio idėjas bus galima išgirsti gyvai.