Dirigentas ir smuikininkas Dmitrijus Sitkoveckis su Klaipėdos kameriniu orkestru atliks klasikos šedevrus

Svarbiausiu koncerto akcentu taps Johanno Sebastiano Bacho „Goldbergo variacijų“ atlikimas versijoje styginių orkestrui, kurią padarė pats D.Sitkoveckis. Ši aranžuotė jam atnešė pasaulinę šlovę.

Klausytojai taip pat išgirs Benjamino Britteno Variacijas Franko Bridge’o tema. Stilių įvairove pasižyminčią programą publika kviečiama išgirsti kovo 17 dieną 18 val. 30 min. Klaipėdos koncertų salėje.

Reikšmingi klasikinės muzikos pavyzdžiai

Pasaulyje vertinamo smuikininko, dirigento, aranžuotojo, pedagogo, festivalių įkūrėjo ir meno vadovo D.Sitkoveckio karjera tęsiasi jau daugiau nei keturis dešimtmečius.

„Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus manęs paprašė atlikti J.S.Bacho šedevro – „Goldbergo variacijų“ – transkripciją. Su šia muzika gyvenu jau 40 metų – nuo tada, kai pirmą kartą perrašiau ją styginių trio. Ją grojo tūkstančiai stygininkų, o dabar tai yra vienas dažniausiai atliekamų kūrinių styginių trio repertuare“, – kaip kilo koncerto idėja pasakojo D.Sitkoveckis.

Menininkas užsiminė, kad koncerte klausytojai turės retą galimybę ne tik išgirsti didžiausią polifonijos meistrą J.S.Bachą, bet ir pamatyti polifoniją vizualiai.

„Klausytojams girdint 30 variacijų, galima sekti kanonus: nuo pirmųjų smuikų iki antrųjų smuikų per visą sceną iki altų sekcijos, o violončelė ir bosas ištikimai tęsia temą. Be to, atlikėjai daug groja solo, o tai visada yra labai emocionalu“, – programos išskirtinumą pabrėžė D.Sitkoveckis.

„Goldbergo variacijų“ ciklas, susidedantis iš arijos ir 30 variacijų ir trunkantis apie valandą, originale buvo sukurtas klavesinui. Tačiau jau daug metų pasaulyje „Goldbergo variacijos“ atliekamos ir kitais instrumentais. 1992 metais D.Sitkoveckis sukūrė šio kūrinio versiją styginių orkestrui, kuri išpopuliarėjo.

Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovo M.Bačkaus iniciatyva kolektyvas nuosekliai gilinasi į baroko muzikos repertuarą styginių orkestrui. J.S.Bacho kūryba – neatskiriama baroko muzikos atlikėjų repertuaro dalis. Koncerte D.Sitkoveckis paties sukurtas J.S.Bacho „Goldbergo variacijų“ aranžuotes gros kartu su kolektyvu kaip orkestro koncertmeisteris, o antroje programos dalyje diriguos orkestrui B.Britteno Variacijas Franko Bridge’o tema.

Akademinės kultūros autoritetas

Po triumfuojančios J.S.Bacho „Goldbergo variacijų“ aranžuotės sėkmės, D.Sitkoveckis kūrybiškai pritaikė įvairioms sudėtims daugiau nei 50 kitų autorių kūrinių: Bélos Bartóko, Ludwigo van Beethoveno, Johanneso Brahmso, Josepho Haydno ir kitų kompozitorių opusus. D.Sitkoveckio sukurtos aranžuotės skamba garsiausių pasaulio atlikėjų pasirodymuose ir įrašuose.

Menininkas pasiekė stulbinamą karjerą ir įsitvirtino pasaulio muzikų elite. Jis koncertavo su pripažintais orkestrais, tarp kurių – „Berlin Philharmonic“, „Royal Concertgebouw Orchestra“, „London Symphony“, „Chicago Symphony“ ir kiti. Taip pat įkūrė „New European Strings Chamber Orchestra“, kuriame groti pakvietė žymiausius Rytų ir Vakarų Europos šalių stygininkus. D.Sitkoveckis įkūrė ir vadovavo festivaliams įvairiose šalyse. Menininkui priklauso ir gausi įrašų kolekcija. Jis įgrojo visus pagrindinius koncertus smuikui, kamerinės muzikos kūrinius.

D.Sitkoveckis gimė garsių muzikų šeimoje Baku mieste (Azerbaidžanas). Jo tėvas Julianas Sitkoveckis buvo įžymus smuikininkas, mama Bela Davidovič – pianistė, prestižinio F.Chopino pianistų konkurso laureatė.

Po ankstyvos tėvo mirties šeima persikėlė į Maskvą, kur D.Sitkoveckis mokėsi Maskvos valstybinėje P.Čaikovskio konservatorijoje. Būdamas 22 metų jis persikėlė gyventi į JAV. Čia studijavo Juilliardo mokykloje Niujorke – vienoje garsiausių pasaulyje dramos, muzikos ir šokio aukštųjų mokyklų.

„Anksčiau keletą kartų esu koncertavęs Lietuvoje, tačiau į Klaipėdos koncertų salę atvykstu pirmą kartą ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu savaitę praleisti muzikuodamas su Klaipėdos kameriniu orkestru. Tikiuosi, kad klausytojai koncerte pajaus mūsų stiprią meilę ir atsidavimą nuostabiai muzikai, kurią jiems atliksime“, – sakė D.Sitkoveckis.

Koncertas „Dmitrijus Sitkoveckis ir Klaipėdos kamerinis orkestras“. Kovo 17 d. 18 val. 30 min. Klaipėdos koncertų salė.