Vilnių W.A. Mozarto šedevrais sveikins britų kamerinis orkestras ir iškilus pianistas

„Manchester Camerata“ yra nuo 1972 m. visame pasaulyje koncertuojantis kolektyvas, kurio klausosi, pavyzdžiui, ir 40 000 Glastonberio festivalio klausytojų, ir saujelė žmonių nedideliuose demencija sergančiųjų globos namuose: orkestras aktyviai užsiima ir labdaringa veikla, bendradarbiauja su pasaulyje pirmaujančiais tyrėjais bei praktikais demencijos srityje, veikia kaip muzikos terapijos dalyviai, šioje srityje bendradarbiauja su Japonijos, Taivano, Švedijos specialistais, Mančesterio universitetu.

Kaip skelbia orkestras, „mes tikime transformuojančia ir jungiančia muzikos prigimtimi. Tai mus skatina dirbti su geriausiais kūrybiniais talentais. Mes grojame muziką be ribų: nuo orkestrinio „reivo“, Mozarto muzikos programų iki klasikos ir elektronikos. Bendradarbiavimas yra visos mūsų veiklos pagrindas.“

Orkestro meno vadovas Gáboras Takács-Nagy teigia: „Mes su orkestrantais visiškai vieni kitais pasitikime, taigi nebijome rizikuoti, o tai padeda pasiekti neįsivaizduojamų dalykų. Kompozitorius pajaučia emociją ir perteikia tai natomis, o mes, atlikėjai, už kiekvienos natos turime rasti dvasines vertybes. Tai mane skatina muzikuoti.“

Orkestras groja svarbiose pasaulio salėse, bendradarbiauja su tokiais atlikėjais kaip žymi pianistė Martha Argerich, roko grupė „New Order“, gitaristas Azizas Ibrahimas, dainininkas Lewis Capaldi ir kiti. Be to, „Manchester Camerata“ bendradarbiauja su „Chetham’s School of Music“, siekdami atlikti ir įrašyti visus Mozarto fortepijoninius koncertus: tuo tikslu pasikvietė iškilų pianistą Jeaną-Efflamą Bavouzet ir dirigentą Gáborą Takács-Nagy.

Su „Manchester Camerata“ į Vilnių atvyksiantis pianistas Jeanas-Efflamas Bavouzet koncertuoja su žymiausiais pasaulio orkestrais ir dirigentais, o jo įrašai yra pelnę prestižinių „Gramophone“, BBC, „Diapason d’Or“, „Choc de l’année“ apdovanojimų. Anot „Financial Times“, šis solistas „įtraukia klausytis muzikos taip, lyg ją atrastum iš naujo – eureka!“

Žymūs svečiai Vilnių sveikina kupina pavasariškos šviesos Wolfgango Amadeus Mozarto muzika. Pianistas su orkestru atliks du šio kompozitoriaus fortepijoninius koncertus – Nr. 12 A-dur ir Nr. 13 C-dur, o orkestras savo ruožtu dar pagrieš Simfoniją Nr. 36 C-dur („Linco“).

Programai šiuolaikiškumo suteiks intriguojantis naujas dabarties kompozitoriaus Danielio Kidane’o kūrinys „Be Still“, anot apibūdinimų, „sukuriantis vidinės ramybės pojūtį – tai, ko dabar labiausiai reikia“.

Autorius rašo: „Sukurta 2020 m. pabaigoje, kompozicija „Be Still“ atspindi praėjusius metus, karantiną, kai išnyko kasdieniai ženklai, tokie kaip susitikimai su draugais ir šeima, kelionės ar koncertų lankymas.

Rašydamas kūrinį prisiminiau Th. S. Elioto poemos „Burnt Norton“ eiles: „Visas laikas yra neatperkamas / Kai žvelgiu atgal į metus ir bandau mintyse užfiksuoti įvykius, / jie išslysta iš mano gniaužtų – kaip debesys, praslenkantys danguje...“

Vilniaus 700-ajam gimtadieniui skirtas koncertas „Manchester Camerata“ ir Jeanas-Efflamas Bavouzet sveikina Vilnių!“ vyks kovo 30 d., ketvirtadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Šis koncertas dalinai finansuojamas iš Kultūros ministerijos Nacionalinės programos lėšų.

LNF 82-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.