„Ir tai – tikrai dar ne viskas. Sveikindami visus su didžiosiomis metų šventėmis norime padovanoti galimybę išgirsti pasaulinio lygio žvaigždes kuo didesniam muzikos mylėtojų ratui“, – pristatydamas festivalio naujienas ir Velykinę nuolaidą bilietams sako „Kaunas Jazz“ įkūrėjas Jonas Jučas.

Tarptautinis džiazo festivalis „Kaunas Jazz 2023“ skirtas ilgametei festivalio meno vadovei Indrei Jučaitei – Sarneckienei.

Įsimintinas startas

Pirmieji grandiozinės džiazo šventės akordai su džiazo madomis bei Paweł Kaczmarczyk ir Judyta Pisarczyk koncertu nuskambės dviejose skirtingose vietose. Europos pianistų elitui priskiriamas muzikantas ir geriausią 2018 metų lenkų džiazo albumą debiuto kategorijoje išleidusi vokalistė – su tokia ypatinga komanda muzikos mylėtojai galės susipažinti balandžio 21 d. „Volfas Engelman Galerijoje“ ir balandžio 23 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje.

Džiazo šventė Lietuvoje tęsis ir balandžio 22 d. Joje kartu su grupe „Amber Hunter“ dalyvausiantis jos lyderis, būgnininkas Kasparas Petkus pasakoja manąs, jog muzikoje rasti sprendimą, kuris skamba geriausiai, užtrunka tiek pat, kiek paryčiais rasti gintarą jūroje.

Anot jo, „gintaro gaudytojai“ – tai yra šeši atlikėjai, kilę iš penkių skirtingų šalių, vienijami meilės džiazui bei studijų Amsterdamo muzikos akademijoje. Grupė atlieka originalias funk\fusion stilių kompozicijas bei improvizacijas, įkvėptas vakarų muzikos atlikėjų. Jas gyvai bus galima išgirsti balandžio 22 d. „Volfas Engelman Galerijoje“, „Kaunas Jazz“ festivalyje.

Tą patį vakarą Palangoje, o sekantį, balandžio 23 d. Jurbarke festivalis duris atvers su Kotryna Juodzevičiūte. Sėkmingai į džiazo pasaulį įsiliejusi jauna atlikėja atvira – meilė jam yra jos kraujyje.

Šiuo metu tarp Vilniaus ir Londono gyvenanti atlikėja didžiąja laiko dalį praleidžia kurdama muziką bei koncertuodama įvariuosi renginiuose.

Džiazą reikia tyrinėti

„Džiazą reikia ne tik girdėti ir jausti, bet jį tyrinėti ir iš jo mokytis“, – tokia mintimi viename interviu yra pasidalinusi daugybę apdovanojimų pelniusi dainininkė ir dainų autorė Zara McFarlane.

Balandžio 29 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre ir balandžio 30 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje koncertuosianti „Kaunas Jazz“ festivalio viešnia yra viena žymiausių šiuolaikinių britų džiazo vokalisčių. Iškalbingas ir provokuojantis jos balso skambesys išsiskiria tuo, kad jame susilieja daugybė džiazo, regio, folk ir nu-soul muzikos stilių įtakų. O kur dar savo protėvių tėvynės Jamaikos tradicijų inspiracijos… Visa tai, pasak džiazo standartų vertintojų, neįprastai, savitai ir kerinčiai praplečia Zaros atliekamos ar kuriamos muzikos ribas.

Dukart „Jazz FM“ metų vokalistė, geriausia pripažinta ir MOBO bei „Urban Music Awards“ apdovanojimuose Z. McFarlane taip pat yra dirbusi teatre su „Royal Shakespeare Company“ kaip dainininkė spektaklyje „Anthony and Cleopatra“, kurį režisavo Iqbal Khan.

Zaros biografijoje yra minimas ir dar vienas įdomus faktas – 2021 m. Los Andžele įsikūrusi eksperimentinio šokio kompanija „Jacob Jonas The Company“ paprašė džiazo žvaigždės sukurti, prodiusuoti ir atlikti muziką šokių filmui „DisInteGrated“, kurio choreografiją ir režisavo Wade'as Robsonas ir Tony Testa.

Premjera – festivalyje

Lietuvos džiazo žvaigždė, įrašyta į Gineso rekordų knygą – tai yra apie Egidijų Buožį. Džiazo pianistą, kompozitorių, prodiuserį, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorių, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoją, rekordo „Ilgiausiai trukęs vienos kompozicijos džiazo rečitalis“ savininką, „Metų džiazo interpretuotoju“ titulo nominantą, kurio albumas buvo įvertintas 5 iš 5 gramofonų žurnalo „Gramofonas“.

Pastaruosius devynis metus daugiau kūrybinio laiko užsienyje praleidęs E. Buožis „Kaunas Jazz“ festivalio gerbėjams šįmet paruošė šį tą ypatingo – balandžio 29 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre jis publiką šildys projektu, subūrusiu ryškių šalies muzikantų komandą ir pakvietusiu prisijungti veiklos dvidešimtmetį minintį vokalistų kvartetą „Cappella‘A“.

Apie tokią programą, kurioje skamba būtent šiam vokaliniam kolektyvui aranžuotos kompozicijos, Egidijus Buožis svarstė jau seniai – šių metų „Kaunas Jazz“ festivalio publika išgirs jos premjerą.

Daugybė Grammy

Tie, kurie yra girdėję gegužės 1 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertuosiantį Kurtą Ellingą, pasakys, kad jis yra kaip Frankas Sinatra, turintis supergalių – jo gebėjimas sujungti ryškų melodijos jausmą su nuostabiu vokalu daro jį nepakartojamu muzikos pasaulyje. „The New York Times“ vadinamas „išskirtiniu mūsų laikų džiazo vokalistu“ Kurtas Ellingas yra vienas ryškiausių pasaulyje džiazo vokalistų.

Šiandien Kurto kolekcijoje – jau penkiolika „Grammy“ nominacijų ir dvi pergalės geriausio vokalinio džiazo albumo kategorijoje. Pirmoji statulėlė – už 2009 metų albumą „Dedicated To You“. Antrąjį „Grammy“ dainininkas pelnė pernai – už albumą „Secrets Are The Best Stories“.

Svarbiausio pasaulyje džiazo žurnalo „Downbeat“ kritikai K. Ellingą net 17 kartų yra išrinkę geriausiu džiazo vokalistu. Net dvylika kartų geriausiu metų vokalistu jį išrinko JAV džiazo žurnalistų asociacija. Ir tai – tik pora iš daugelio šio artisto pelnytų pripažinimo ženklų.

Kurto Ellingo paslaptis – nuostabiai valdomas, su niekuo nesupainiojamas balsas, virtuoziškos improvizacijos ir iš kiekvieno kūrinio sklindanti poezija. Išskirtinis dainininko bruožas – gebėjimas imti garsius instrumentinio džiazo kūrinius, rašyti jiems tekstus ir paversti dainomis. Taip šis vokalistas naujomis spalvomis jau yra nuspalvinęs Johno Coltrane’o, Keitho Jarretto, Pato Metheny, Jaco Pastoriaus, Wayne’o Shorterio, Joe Zawinulo ir kitų džiazo legendų kūrybą.

Įrašytas į muzikos istoriją!

Vienas iš geriausių pasaulio būgnininkų, kurio pavardė už nuopelnus muzikai puikuojasi net dviejų išskirtinių planetos muziejų – Modernaus būgnininko šlovės bei klasikinių būgnininkų šlovės – ekspozicijose! Ir tai tik nedidelė dalis to, ką ypatingo būtų galima papasakoti apie pirmą kartą Lietuvoje, balandžio 28 d. festivalyje „Kaunas Jazz“ koncertuosiantį Billy Cobhamą.

Apie daugelį įkvėpusį būgnininko muzikinį stilių, septynis dešimtmečius besitęsiančią karjerą, atvėrusią jam visų prestižinių koncertų salių duris nuo Niujorko iki Ciuricho, informacijos viešojoje erdvėje yra daug. Bet mažai kas žino, kad Nacionaliniame Kauno dramos teatre sužibėsiantis B. Cobhamas groja būgnais naudodamas atvirų rankų techniką, kuri leidžia muzikantui groti nesukryžiuojant dešinės rankos ant būgno. Dar vienas intriguojantis faktas – garsusis kūrėjas yra kairiarankis!

B. Cobhamas Lietuvoje koncertuos pirmą kartą. Ir, tai įvertinusi „Kaunas Jazz“ publika, bilietus į jo performansą išpirko akimirksniu.

Nemokami koncertai užburs

Kaip ir kasmet, „Kaunas Jazz“ programoje gausu nemokamų, bet labai įsimintinų koncertų.

Ką bendro turi diksilendo kolektyvas „DixXband“ bei grupė „Los Secretos de Pablo“? Populiarumas, profesionalumas ir… Nepriklausomybės aikštė Kaune. Būtent pastarojoje vietoje balandžio 28 d. vyks įsimintinas, nuotaikingas ir daug emocijų padovanosiantis „Kaunas Jazz“ festivalio koncertas.

Kai dauguma jau svajoja, kur leis artėjančias atostogas, diksilendo „DixXband“ virtuvėje pats darbymetis – kuriami nauji, specialiai džiazo festivaliui Kaune skirti projektai, o intensyvus pastarųjų metų grupės muzikinis tempas su pagreičiu juda pirmyn.

Geriausiais tarp 16-kos Europos šalių atstovų tarptautiniame „Eurojazz 2007“ festivalyje Prancūzijoje pripažinti kauniečiai yra išleidę albumą „Teisingos muzikos dozė“, sukūrę projektus su džiazo ir popmuzikos atlikėjais Vytautu Grubliausku, Živile Povilaityte, Ričardu Kukulskiu, Natalija Vasnevskaja ir kitais.

Dėl muzikos, kurią galima ne tik girdėti, bet ir pajusti, „Los Secretos de Pablo“ koncertai visada yra lydimi ovacijų. Tad, mėgstantys salsą, cumbią, bachatą, reggae ar ska stilių muziką bei šokius neturėtų praleisti audringojo grupės pasirodymo.

Legendos apie tai, kokias fiestas publikai kuria „Los Secretos de Pablo“, sklando nuo pat kolektyvo įsikūrimo pradžios. Argentinoje gimęs ir pusę savo gyvenimo ten praleidęs grupės lyderis Federico į Lietuvą atskrido kaip turistas – susipažinti su niekada nematytais giminaičiais. Įsikūręs Vilniuje, ilgesį Lotynų Amerikai jaunuolis malšino muzikuodamas. Vėliau prie talentingojo argentiniečio prisijungė būrys „triukšmadarių“, pasiryžusių publikai suteikti galimybę per vakarą pakeliauti po tolimąjį žemyną ir ne tik.

Nuo šiol, viskas, ką girdėjote ir ko klausėtės, atrodys kitaip. Pajuskite tai savo kūnu!

„Huge Soul“ ir „Very Cool People“ – balandžio 29 d., Skirmantas Sasnauskas, Vita Rusaitytė ir Arnas Mikalkėnas – balandžio 30 d., Vytenis Danielius ir Leonardas Bėkša – gegužės 10 d. O kur dar tradicinis varpų muzikos koncertas ir kiti, geros nuotaikos dozę dovanojantys koncertai.

Matome, girdime, bet… mažai žinome – taip galima būtų pasakyti apie karilioną – unikalų instrumentą, kurių pasaulyje yra vos 600. „Kad pusę valandos juo grotum ir greitai nepavargtum, reikia būti įgudusiam“, – nedvejoja kariljonierius, prof. Giedrius Kuprevičius, balandžio 28 d. Karo muziejaus sodelyje festivalio „Kaunas Jazz“ proga „prašnekinsiantis“ 49 kariliono varpus, iš kurių vienas yra padovanotas būtent festivalio rengėjų, ir sujungsiantis jų skambesį į užburiančias, dažnu atveju – ir negirdėtas melodijas.

Visa Kaunas Jazz programa www.kaunasjazz.lt, bilietus platina www.bilietai.lt