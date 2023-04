Šokio projektas „Klaipėda: vakar, šiandien, rytoj“ subūrė skirtingų kultūrų ir patirties menininkus

Nuo 2022 m. rugsėjo vykdomo projekto metu buvo ne tik sukurti trys trumpametražiai šokio filmai, bet ir trylika choreografinių miniatiūrų, kuriose universalia judesių ir muzikos kalba pasakojama apie Klaipėdos krašto unikalumą bei kintančią jo tapatybę.

Iš kokių permainingos Klaipėdos krašto istorijos fragmentų ir savo asmeninių patirčių choreografinių miniatiūrų koliažą sudėliojo KVMT baleto trupė paaiškės jau šį šeštadienį, balandžio 29 d., 18.30 val. Klaipėdos kultūros centre Žvejų rūmuose.

Į kvietimą kurti miniatiūras šiam projektui atsiliepė devyni menininkai – tiek pirmą kartą mėginantys savo jėgas choreografijoje, tiek labiau patyrę kolegos. Tarp jų – iš skirtingų šalių ir kultūrų į Klaipėdos baleto trupę suvažiavę buvę ir esami šokėjai: amerikietė Kirstin Ann Zahradnick, lietuvės Viktorija Galvanauskienė ir savo karjerą trupėje jau baigusi, šiuo metu Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vyriausiosios baletmeisterės pareigas einanti Aušra Krasauskaitė, ukrainiečiai Roman Budko, Daria Verovka, Yuliia Kovalenko ir Roman Semenenko, kolumbiečiai Laura Carolina Figueroa Orduz ir Brayan Steven Valencia Sarmiento.

Daug žadantys ukrainiečiai

KVMT baleto trupės narė Daria Verovka – viena iš ukrainiečių šokėjų, aktyviai dalyvavusi KVMT projekte „Dėmesio! Baletas“, o praėjusių metų pabaigoje publikai kartu su kolegomis pristačiusi savo kompoziciją šokio spektaklių triptike „Dona Kichotė“. Šiame projekte Daria Verovka pristatys keturias naujas choreografines miniatiūras: „Born by the sea“ (Gimę prie jūros), „Mentality“ (Mentalitetas), „Can‘t forget“ (Negaliu pamiršti) ir „Next one“ (Kitas).

2019 m. D. Verovka baigė Serge'o Lifario vardo Kyjivo savivaldybės šokio akademijos liaudies choreografijos skyrių (vadovas Vadimas Sabadašas) ir įgijo pedagogės bei ansamblio artistės diplomą su pagyrimu. Ten pat 2021 m. įgijo bakalauro diplomą su pagyrimu. 2019 m. jai kaip choreografijos srities meno kūrėjai buvo skirta Ukrainos prezidento stipendija.

Dar studijų metais Daria pradėjo bendradarbiauti su Ukrainos nacionalinės operos baleto trupe ir Kyjivo savivaldybės akademiniu vaikų ir jaunimo operos ir baleto teatru, šoko Ukrainos nacionalinėje operoje Kristiano Leverio 2018 m. pastatytame šokio spektaklyje „Under the Tide“.

Nuo 2019 m. vasaros ji dirba KVMT. Tarp svarbesnių jos sukurtų vaidmenų – Marina (M. Theodorakio balete „Graikas Zorba“), Baronienė Rainakienė ir Liucė („Altorių šešėly“), Frau Štalbaum ir Rytiečių šokėja (P. Čaikovskio balete „Spragtukas“), Eglės sesuo ir Dukra Drebulė (E. Balsio balete „Eglė žalčių karalienė“), Margarita („Faustas“), Auklė (S. Prokofjevo balete „Romeo ir Džuljeta“), Solistė (I. Stravinskio balete „Šventasis pavasaris“).

Dvi choreografines miniatiūras „Here‘s that rainy day“ (Štai toji lietinga diena) ir „Severance“ (Išsiskyrimas) kuria pagrindinius vaidmenis KVMT šokio spektakliuose atliekantis solistas Roman Semenenko.

2020 m. jis baigė baleto specialybę Kyjivo Serge'o Lifario municipalinėje šokio akademijoje. 2019 m. žinias tobulino tarptautinėje vasaros baleto mokykloje „M&G International Ballet Summer School Dresden 2019“. KVMT baleto trupėje šoka nuo 2020-ųjų spalio.

Tarp svarbiausių jo šiame teatre sukurtų vaidmenų – Platūnas ir Indrulis „Altorių šešėly“; Džonas M. Theodorakio balete „Graikas Zorba“, Jaunasis Faustas šokio spektaklyje „Faustas“, už kurį buvo nominuotas „Auksiniam scenos kryžiui“, Romeo šokio spektaklyje „Romeo ir Džuljeta“ pagal Sergejaus Prokofjevo baletą. 2021 m. jis dalyvavo projekte „Dėmesio! Baletas“, kuriam sukūrė miniatiūrą „Get out from the dark“ (Išeik iš tamsos) pagal Philipo Glasso muziką.

Projekto debiutantai

Nuo 2020 m. kovo KVMT baleto trupėje šokanti ukrainietė Yuliia Kovalenko jau spėjo sukurti ne vieną pagrindinį vaidmenį repertuariniuose spektakliuose, o dabar debiutuoja kaip choreografė. Publika išvys jos sukurtą miniatiūrą „So what?“ (Tai kas?). Nuo 2021 m. lapkričio prie trupės prisijungęs baleto artistas Romanas Budko pristato savo pirmąją choreografinę miniatiūrą „459“.

Nuo praėjusių metų sausio Klaipėdoje šokanti amerikietė Kirstin Ann Zahradnick, kurios solinius vaidmenis žiūrovai jau įsidėmėjo naujausiuose KVMT šokio pastatymuose „Dona Kichotė“ ir „Sapnai ir kaktusai“, pristatys pirmąją savo choreografinę miniatiūrą „The Song We Won‘t Forget“ (Daina, kurios neužmiršime), kurios garso takeliui ji pasirinko įrašytas paukščių giesmes.

Į Klaipėdą tik pernai rudenį iš Kolumbijos atvykę baleto artistai Laura Carolina Figueroa Orduz ir Brayan Steven Valencia Sarmiento pristatys savo pirmąjį bendrą kūrybinį darbą – choreografinę miniatiūrą „Por quinta vez“ pagal gerai žinomą Lotynų Amerikos populiariosios muzikos hitą – Héctoro Riveros dainą „Mujer Divina“ (Dieviška moteris).

Nauji senbuvių darbai

„Pristatyti savo choreografiją teatre – didžiulė atsakomybė, tad tenka susikaupti ir „perlipti“ per savo jaudulį. Kasmet ruošiu po vieną ar kelis naujus numerius, save motyvuodama tuo, kad jei to nepadarysiu, labai gailėsiuosi“, – juokėsi KVMT baleto trupės koordinatorė, baleto artistė Viktorija Galvanauskienė, kviečianti išvysti jos bei kolegų kūrinius.

Šiemet ji pristatys naują choreografinę miniatiūrą „Without the right to choose“ (Be teisės pasirinkti) ir 2021 m. projektui „Dėmesio! Baletas“ sukurtą „Intention“ (Intencija). V. Galvanauskienė taip pat premjerai ruošia savo baleto klasės (studija „Baleto erdvė“) auklėtinę Safiną Judiną, kuri atliks D. Verovkos miniatiūrą „Mentality“.

Choreografinių miniatiūrų programą „Klaipėda: vakar, šiandien, rytoj“ vainikuos jos buvusios kolegės baleto šokėjos ir choreografės Aušros Krasauskaitės „Pavana“ pagal Giedriaus Puskunigio muziką.

Tarp A. Krasauskaitės darbų KVMT – šokio spektakliai „Karmen“ (2017), „Tikroji dinozaurų istorija“ (2019), šokio filmas „Viskas bus gerai“ (2021). Ji taip pat kasmet sugrįžta į Klaipėdą dalyvauti KVMT choreografinių miniatiūrų programose „Dėmesio! Baletas“, o neseniai sukūrė šokio spektaklių triptiko „Dona Kichotė“ antrąją dalį (2022).

2018 m. choreografė pelnė „Auksinį scenos kryžių“ kaip jaunoji menininkė, „Padėkos kaukę“ už šokio spektaklį „Karmen“, 2022 m. – KVMT apdovanojimą „Pagauk bangą“ už geriausią metų virtualų projektą – šokio filmą „Viskas bus gerai“.

Patyrusi kūrėja yra prasitarusi, kad vadovaujasi tokia gyvenimo filosofija: „geriau gailėtis padarius, nei verkti nepabandžius“. Tokia nuostata į kūrybos kelią išsviedė ne vieną į visokias menines avantiūras linkusį artistą.