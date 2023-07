„Užutrakio vakarams“ žymus pianistas A. Žlabys skiria ypatingą dovaną

Po šio pasirodymo jis grįžta į JAV, o rudenį su naujais kūrybos planais vėl aplankys gimtinę.

„Užutrakio vakarų“ festivalyje pianistas koncertuoja su vienu iškiliausių šalies muzikos kolektyvų – Lietuvos kameriniu orkestru. Diriguos ištikimas festivalio bičiulis, Vokietijoje dirbantis dirigentas Vilmantas Kaliūnas.

Pianistas A.Žlabys atliks ne tik mėgstamo kompozitoriaus Johano Sebastiano Bacho Koncertą fortepijonui nr. 1 in d-minor BWV 1052, bet ir Ukrainai skirtą savo kūrinį „Movement for strings and piano“. Tai styginių kvartetui ir fortepijonui 2015 metais sukurtas kūrinys, kuris pirmąkart Lietuvoje šiame festivalyje nuskambės kaip versija styginių orkestrui – būtent Lietuvos kameriniam orkestrui.

Laukia ir daugiau ypatingų staigmenų. Pianistas festivalio organizatoriams išsitarė, kad nori atlikti dar vieną muzikos opusą. Pasak A.Žlabio, į šį kūrinį įsigilinęs ir todėl norįs juo pasidalinti su festivalio publika. Šiuo pasiūlymu labai apsidžiaugus festivalio rengėjams ir jam pritarus, koncertas pažers dar vieną garsaus pianisto kūrybos atsivėrimą. Tai bus lig šiol Lietuvoje neskambėjęs britų kompozitoriaus Geraldo Finzi kūrinys „Eclogue“ fortepijonui ir styginių orkestrui.

„Džiaugiuosi, kad festivalyje „Užutrakio vakarai“ skambės mano pasiūlyti kūriniai. Visa programa – prasminga ir filosofiška – sudaryta įsitraukus į dialogą su festivalio rengėjais, sutariant. Šis festivalis – įtraukianti nauja pažintis ir patirtis – man dar nežinomas fortepijonas ir salė. Laukia įdomus procesas“, – prieš koncertą pasidalijo mintimis pianistas A.Žlabys, skiriantis ypatingą dėmesį fortepijonui, kuriuo gros, salei, kurioje koncertuos, supančiai aplinkai, siekiantis iš anksto juos prisijaukinti, perprasti, įsigyventi.

Muzikos visuomenė nekantraudama laukia A.Žlabio su orkestru atliekamo J.S.Bacho kūrinio, nes tai bene mėgstamiausias pianisto kompozitorius. „Bacho muzikos filosofas“, „persikūnijęs Bachas“ – taip patį pianistą yra apibūdinę muzikos kritikai. Įdomu, kad šį kūrinį A.Žlabys su Lietuvos kameriniu orkestru yra grojęs daugiau nei prieš dešimtmetį, dar diriguojant maestro Sauliui Sondeckiui.

„Džiaugiuosi bendradarbiaudamas su Lietuvos kameriniu orkestru. Prie Bacho muzikos nuolat grįžtu, šis kompozitorius neišsemiamas, nuo jo niekados nepavargsti“, – apie koncertą kalbėjo A.Žlabys.

Pastaruoju metu A. Žlabys neretai aplanko Lietuvą, išvykęs būdamas visiškai jaunas, baigęs M.K.Čiurlionio menų gimnaziją ir tolimesnę karjerą susiejęs su mokslu bei darbu JAV.

„Abi šalys yra skirtingi pasauliai, kultūros. Abu pasauliai man artimi, – savo mintimis pasidalino žymus muzikos pasaulio atstovas.

Pianistas A.Žlabys – „Grammy“ nominantas, JAV gyvenantis lietuvių pianistas ir kompozitorius žavi publiką ir techniniu meistriškumu, ir interpretacijų gelme. Pianisto biografijoje – koncertai su ryškiausiais pasaulio orkestrais. Jis mokėsi Curtis muzikos institute, taip pat Klivlando muzikos institute ir Jeilio muzikos mokykloje. Nuo 2021 m. A.Žlabys savo patirtimi dalijasi su Bostono universiteto Fortepijono katedros studentais.

„Su festivalio rengėjais sumanėme parengti J.S.Bacho koncertą fortepijonui ir kameriniam orkestrui. Bet kas atliks fortepijono partiją? Nedaug pianistų gali giliai, emociškai sugroti J.S.Bachą, kurio kūryba grįsta šventąja geometrija – proporcingomis muzikos garsų formomis. Todėl pasikvietėme JAV gyvenantį žinomą J.S.Bacho kūrinių atlikėją pianistą Andrių Žlabį. Jis tiesiog ypatingai ir savitai atlieka J.S.Bacho kūrybą“, – pasakojo dirigentas V.Kaliūnas.

Pasak V.Kaliūno, šventosios geometrijos išraiška, žinoma architektūroje, mene, taip pat ir muzikoje, turi sąsajų ir su kitais nuskambėsiančio koncerto kūriniais, pavyzdžiui, K.Jenkins „Palladio“, kuris skirtas vienam žymiausių ir įtakingiausių Renesanso architektų Andrea Palladio. Su šia kryptimi susišaukia ir paties A.Žlabio opusas Ukrainai.

Labai emocionali, V.Kaliūno žodžiais, programos dalis su G.Finzi kūriniu, nes ją sąlygojo ir paties kompozitoriaus asmeninė drama. Jis išgyveno savo trijų brolių netektį kare, todėl kuriama muzika buvo ir gili, ir liūdna. Kaip atsvara šiai nuotaikai skambės romantizmu dvelkianti L.Janáček siuita styginių orkestrui.

