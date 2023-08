Teatro „Atviras ratas“ premjera „Akvariumas“ – žvilgsnis į artumo besiilginčius žmones

Spektaklio epicentre – keturi nepažįstamieji, suvesti atsitiktinių aplinkybių ir atsidūrę meilės, geismo, asmeninių kompleksų ir gilios vienatvės pažymėtoje akistatoje su savo pasirinkimais. Intymumą ir begalinį žmogiškojo ryšio ilgesį tyrinėjančiame spektaklyje pasirodo žiūrovams puikiai pažįstami teatro ir kino aktoriai Giedrius Kiela ir Judita Urnikytė, jaunosios kartos „Atviro rato“ aktorius Matas Pranskevičius bei teatre debiutuojanti Karolina Kildaitė.

Žmogiškosios ekosistemos po akvariumo stiklu

„Akvariumas“ – spektaklis, taikliai rezonuojantis su šiuolaikinio žmogaus būsenomis: gyvenimą kintančių standartų ir lūkesčių apsuptyje neišvengiamai apgaubia artimo žmogiško ryšio ilgesys bei vienatvė. Anot spektaklio kūrybinės komandos, būtent tai – vaizdas, kurį žiūrovai kviečiami stebėti pro „Akvariumo“ stiklą. Egzistencinė vienatvė, savanaudiškumas ir sudėtingi žmonių tarpusavio santykiai – klampios temos, į kurias režisierė I. Stundžytė su aktoriais neria pasitelkę „Atviram ratui“ būdingą autoironiją bei netikėtą lengvumą.

„Mane labiausiai domina žmonės – visi mano spektakliai yra apie juos. Savo kūryboje noriu žmones demaskuoti. Mūsų gyvenimuose yra labai daug netikrumo ir plastiko – visi tarytum šypsomės, bendraujame ir draugaujame, tačiau nepakenčiamai daug apsimetinėjame. Tai – amžinas dalykas, kuris nuolat mane domina“, – pasakoja režisierė I. Stundžytė.

Anot jos, „Akvariumas“ – žvilgsnis į vienoje terpėje plaukiojančius skirtingus žmones. Šiame žvilgsnyje – ir ankstesniuose kūrėjos darbuose ryškinamas, dažnai nepatogiai kvestionuojamas tarpusavio santykių kaleidoskopas.

„Naktį išėjus pasivaikščioti languose, kuriuose dega šviesos, matyti žmonių gyvenimai, išties primenantys akvariume plaukiojančias žuveles. Kiekviename jų – lyg susidariusios nedidelės ekosistemos. Tos žuvys dera ir nedera tarpusavyje – visi vieni iš kitų kažko tikimės, kažką primetinėjame, nuolat sąveikaujame. Spektaklis priartina vieną iš tokių žmogiškųjų ekosistemų“, – teigia režisierė.

Nepatogios temos – su ironija ir lengvumu

Režisierė I. Stundžytė kūrybiniame procese sako atsispirianti nuo kertinio pjesės klausimo – kodėl meilės negana? Pasak kūrėjos, meilė ir viltis anksčiau ar vėliau baigiasi – ją domina tyrinėti, kas slypi už jų.

Anot spektaklio kūrybinės komandos, keturi spektaklio veikėjai Elis, Denas, Laris ir Ana – vieniši, trokštantys meilės, artumo, intymumo ir supratimo. Visgi jų pastangos tai pasiekti pasirodo esančios bergždžios – kiekvienam tenka sugrįžti atgal į savo vienatvę ir ilgesį.

„Gyvenime gana dažnai dedame daug pastangų, bandydami surasti ir užmegzti tą ryšį, bet nepaisant jų esame priversti atsigręžti į save ir visų pirma suprasti, kas esame, kodėl taip su mumis vyksta, kodėl negalime su kitu žmogumi sukurti ryšio. Tai – klausimai, be kurių esame pasmerkti ilgėtis kažko nepasiekiamo“, – svarsto „Atviro rato“ prodiuserė Giedrė Liugaitė-Budrienė.

Nors spektaklio ašimi tampa painūs tarpusavio santykiai ir visa gaubianti vienatvės bei ilgesio tema, „Akvariumo“ kūrėjai teigia išvengiantys bet kokio tragizmo ir šiuos klausimus lukštenantys su autoironija, kritiško proto doze bei kūrybinį procesą lydinčiu juoku.

„Procesą lydėjo tiek gerų emocijų, kiek, ko gero, dar nėra buvę. Prie aštrių temų ėjome per juoką – jis, žinoma, yra puiki žmogiška gynybinė reakcija, tačiau prisijuokdavome iki ašarų. Apie universaliai skaudžius ar tamsius dalykus mes kalbame labai lengvai, be jokio pagraudenimo ar lipimo per save. Neigiu mintį, kad teatras vyksta per kančią. Mūsų procesas vyksta su didžiule meile. Sulaukiame daug pastebėjimų, kad atrodome labai užsivedę – taip ir yra“, – apie kūrybinį procesą pasakoja I. Stundžytė.

Savo kūrybinės komandos sulaukusi pjesė

Spektaklyje „Akvariumas“ susitinka trijų kartų „Atviro rato“ aktoriai – Giedrius Kiela, Judita Urnikytė, Matas Pranskevičius ir Karolina Kildaitė. Lietuviško kino gerbėjams jau pažįstamai K. Kildaitei tai – vienas pirmųjų pasirodymų profesionalioje teatro scenoje: jauna kūrėja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje šiuo metu studijuoja vaidybą.

„Akvariumas“ – ir pirmasis „Atviro rato“ žingsnis į teatro bei kino sintezę. Prie kūrybinės komandos pirmą kartą prisijungė videomenininkai Paulius Oficerovas ir Dinas Marcinkevičius, kuriantys atmosferiškus vizualinius spektaklio sprendimus. Kaip kompozitorius „Atviro rato“ premjeroje debiutuoja teatro aktorius Jurgis Marčėnas, ilgus metus muzikuojantis kaip kolektyvo „Whalesounds“ narys.

Režisierė I. Stundžytė džiaugiasi, kad ilgą laiką ją dominusi pjesė pagaliau sulaukė jai tinkamos, organiškai į procesą įsiliejusios komandos.

„Pjesė mano stalčiuje yra jau seniai – tai vienas kūrinių, kuris iš esmės man labai įdomus. Tai – aktorinė pjesė, kurioje didžiulis krūvis tenka aktoriams. Kiekvienam spektakliui ateina savas laikas, tad laukiau, kol tai nutiks ir šiam – galiausiai pamačiau, kad aktoriai subrendo, užaugo, prie jų prisijungė ir naujas žmogus. Tada supratau – kada vėliau, jei ne dabar?

Judita ir Giedrius – mano mylimi kursiokai, su kuriais per daugiau nei dvidešimtmetį drauge teatro kelią esame išmynę visomis prasmėmis. Jurgis ir Matas – buvę mano studentai, o Karolina labai organiškai įsiliejo į komandą ir vyresnius aktorius privertė savotiškai pasitempti, naujai pažvelgti į tai, ką jie jau yra kūrę. Tai bus išskirtinis spektaklis „Atviro rato“ kontekste“, – mintimis dalinasi kūrėja.

Planuojama, kad spektaklio eskizu pirmieji susipažins Anykščių gyventojai. Rugpjūčio 14 – 20 dienomis „Akvariumo“ kūrybinė komanda dalyvauja kūrybinėje rezidencijoje Anykščių meno inkubatoriuje, kurią vainikuos atviras eskizo pristatymas. Didžioji spektaklio premjera pakvies sostinės gyventojus ir svečius – rugsėjo 14 d. 18.30 val. „Akvariumas“ pasirodys Menų spaustuvės scenoje.