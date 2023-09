Pasaulinio garso kompozitorius Davidas Langas atvyks pristatyti Vilniui skirto kūrinio

Kūrinys neseniai užbaigtas – įžymusis JAV kompozitorius atsiuntė partitūrą ir ruošiasi atvykti į Vilnių pasaulinei premjerai. Davido Lango kūrinio, pavadinto „Vilne Alef-Beys“ („Vilnius Alphabet“ – „Vilniaus abėcėlė“), pasaulinė premjera nuskambės spalio 17 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, elitinio Lietuvos kamerinio choro „Jauna muzika“ koncerte.

Šiame išskirtiniame koncerte taip pat nuskambės ir kiti patys garsiausi Davido Lango kūriniai, tokie kaip „Just“ iš žymiojo filmo „Jaunystė“, kelios dalys iš „Grammy“ pelniusio ciklo „The Little Match Girl Passion“ bei publiką pakerėjęs „Again“. Šiuo koncertu startuos didžiausias mūsų šalyje aktualios muzikos festivalis „Gaida“.

Niujorko muzikos pažiba Davidas Langas (g. 1957) yra vienas dažniausiai atliekamų Amerikos kompozitorių. Ilgą laiką jis buvo labiausiai žinomas kaip kultinės Niujorkio grupės „Bang on a Can“ ir to paties pavadinimo festivalio vienas įkūrėjų ir meno vadovų. Tačiau 2013 m. pasirodžius ekranuose Paolo Sorrentino filmui „Didis grožis“ („La grande belezza“), o dar labiau – 2016 m. to paties režisieriaus filmui „Jaunystė“ („Youth“ / “La giovinezza“), už kurio garso takelį D. Langas gavo „Oskarą“ ir „Auksinį gaublį“, jo vardas ypač plačiai išgarsėjo visame pasaulyje.

Melomanų pamėgta filme „Jaunystė“ skambanti daina „Just“ bus atlikta ir Vilniuje. Kūrinio pagrindas – nuostabus „Giesmių giesmės“ tekstas iš Senojo Testamento. „Just“ premjerą 2014 m. atliko norvegų vokalinė grupė „Trio Mediaeval“ ir instrumentinis trio su žymiuoju smuikininku Garthu Knoxu priešaky, o po metų kūrinys buvo adaptuotas filmo „Jaunystė“ garso takeliui.

Davidas Langas kuria įvairių žanrų muziką: operas, kūrinius orkestrui, kameriniams ansambliams, chorui, solistams. Jo kūrybą atlieka tokie garsūs kolektyvai, kaip Niujorko filharmonijos ir Bostono simfoninis orkestrai, Los Andželo, Filadelfijos, Santa Fė, Malmės ir kiti operos teatrai, Nyderlandų kamerinis choras, Paulo Hillierio ansamblis „Theatre of Voices“, „Kronos“ kvartetas ir daugelis kitų. D. Lango muzika skamba Niujorko Lincolno centre ir „Carnegie Hall“, Vašingtono Kennedy centre, Londono „Barbican Hall“, „Southbank“ centre; festivaliuose „BBC Proms“, „MusicNOW“, Miuncheno bienalėje ir kt.

Davido Lango kūriniams būdingas stiprus emocinis poveikis klausytojams. Savo naujame Vilniui skirtame kūrinyje „Vilne Alef-Beys“ kompozitorius atsigręžia į savo šaknis: jo seneliai buvo žydų emigrantai iš Letuvos – senelis iš Gargždų, močiutė iš Šilalės. Jie, kaip ir daugelis Amerikoje atsidūrusių žydų iš Lietuvos, juto nostalgiją, kurią įkūnijo ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje Niujorke A. L. Wolfsono ir A. Olshanetsky sukurta daina „Vilne, Vilne“. Ji tapo labai populiari, o Vilniaus gete karo metais buvo dainuojama kaip himnas.

D. Langas šios dainos tekstą panaudojo savo naujame kūrinyje „Vilne Alef-Beys“: jis skamba rečituojamos jidiš abecėlės („alef-beys“) pagrindu. Mat su abėcėle susijusi legenda, kaip kartą rabinas sinagogoje tarp daugelio balsų išgirdo vieną itin nuoširdų: tai buvo beraštis jaunuolis, kurio troškimas melstis buvo toks stiprus, jog nemokėdamas skaityti jis tiesiog rečitavo raides, iš kurių, jo manymu, Dievas sudėlios maldos žodžius.

Koncerte Vilniuje taip pat nuskambės kelios dalys iš vieno populiariausių D. Lango kūrinių „The Little Match Girl Passion“. Už šį, pagal Hanso Christiano Anderseno pasakos „Mergaitė su degukais“ siužetą sukurtą opusą autorius 2008 m. pelnė prestižinę Pulitzerio premiją, o 2010 m. jo įrašas, išleistas firmos „Harmonia Mundi“, atlikėjams ir autoriui pelnė „Grammy“ apdovanojimą.

Beje, 2017 metais festivalyje „Gaida“ visą šį ciklą atliko legendinis „Theatre of Voices“, vadovaujamas Paulo Hillierio. Be minėtų apdovanojimų, Davidas Langas yra pelnęs svarbų kompozitoriams teikiamą Romos prizą, Amerikos metų kompozitoriaus apdovanojimą, BMW muzikinio teatro prizą, Guggenheimo fondo, Niujorko menų fondo grantus ir kt. Jo kūrinius leidžia „Sony Classical“, „Harmonia Mundi“, „Teldec“, „Naxos“, „BMG“, „Point“, „Chandos“, „Argo/Decca“, „Cantaloupe labels“ ir kitos pasaulinės leidybinės kompanijos.

Pasaulinio garso JAV kompozitoriaus Davido Lango kūrinio, dedikuoto Vilniui, premjera – spalio 17 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, kamerinio choro „Jauna muzika“ koncerte, dirigentas V. Augustinas. Bilietus platina „Kakava.lt“.