Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir fortepijono virtuozas A. Paley atliks visą F. Chopiną per du vakarus

„Jei pirmą ir antrą F. Chopino koncertą fortepijonui dar galime išgirsti koncertų salėse, tai visi kiti kūriniai yra grojami itin retai. Tai – ankstyvasis F. Chopinas, neįtikėtinai sudėtinga pianistams muzika. Nemanau, kad kažkas yra tai padaręs anksčiau – sugrojęs visus F. Chopino kūrinius fortepijonui ir orkestrui per du vakarus. Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – prieš koncertus duotame interviu sakė A. Paley. Pianistas džiaugėsi, kad tokį jo sumanymą išsyk palaikė maestro G. Rinkevičius: „Labai sudėtinga akompanuoti F. Chopino muziką – tai žino visi dirigentai pasaulyje. Man susidarė įspūdis, kad G. Rinkevičius yra vienintelis dirigentas, kuriam patinka tai daryti, – juokėsi A. Paley. – Juk iš tiesų tai – didžiulis iššūkis.“

Į Lietuvą repeticijoms su maestro G. Rinkevičiaus diriguojamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru A. Paley grįžo iš trumpos viešnagės savo gimtojoje Moldovoje. Niujorke ir Paryžiuje ilgus metus gyvenęs atlikėjas jau dvejus metus savo namais vadina Vilnių. Lietuvoje pianistas turi daug draugų, yra be galo mylimas klausytojų, be to, su mūsų šalimi jį sieja ir šaknys iš mamos pusės. „Nuo tos akimirkos, kai esu čia, nepatiriu nieko, išskyrus meilę ir pagarbą. Tai – kiekvieno muzikanto svajonė“, – interviu yra sakęs A. Paley.

Pianistas prisipažino, kad nors pedagoginė veikla yra jo aistra, būtent Lietuvoje jis pradėjo rimtai dėstyti – nuo 2021 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos fortepijono profesoriumi. Čia išsipildė ir kita jo svajonė – A. Paley subūrė ansamblį „Paleasis“. „Per šiuos metus mano gyvenimas visiškai pasikeitė, nes Lietuvoje radau save. Kaip ir anksčiau, kiekvieną dieną groju, bet čia, Lietuvoje, darau tai, ką ir turėčiau daryti. Daug groju, mokau – man patinka mokyti, mano studentai nuostabūs – ir vis dar groju kartu su savo mėgstamiausiu maestro G. Rinkevičiumi. Taip pat subūriau ansamblį, o tai buvo mano svajonė. Dabar esu tikrai, tikrai laimingas, ir tokia laimė man yra didžiausias apdovanojimas“, – kalbėjo A. Paley.

Klausytojams A. Paley kartu su maestro G. Rinkevičiumi ir jo diriguojamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kaskart paruošia išskirtines programas. „Kai groju, galvoju, kad turiu augti kaip muzikantas. Dėl šios priežasties bandau atlikti skirtingą muziką“, – sako A. Paley. Ne išimtis ir šįkart. Per savo gyvenimą F. Chopinas parašė daugiau nei du šimtus kūrinių solo fortepijonui, tačiau tik šešis iš jų – fortepijonui su orkestru.

Spalio 5 d. Valdovų rūmuose A. Paley kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliks F. Chopino variacijas W. A. Mozarto operos „Don Žuanas“ tema, Lenkišką fantaziją ir Pirmąjį koncertą fortepijonui. Spalio 14 d. skambės F. Chopino Krakoviakas, Andante spianato ir Grande polonaise brillante bei Antrasis koncertas fortepijonui. Iškart po studijų parašyti neįtikėtino grožio koncertai fortepijonui buvo įkvėpti pirmosios F. Chopino meilės. Jie XIX a. Varšuvos muzikos elito buvo pripažinti kaip genialios kompozicijos.

Pasaulinį pripažinimą F. Chopinas pelnė dar būdamas gyvas – jis tapo viena pirmųjų muzikos žvaigždžių, ryškiausių Romantizmo epochos figūrų, kurios poetiniam genijui ir profesiniam meistriškumui nebuvo lygių. F. Chopinas buvo nuostabus improvizatorius, jo muzikoje trelės ir ornamentai virto ne pridėtine, o centrine kūrinio dalimi. Kompozitoriaus kūrybą taip pat formavo lenkų liaudies muzika, klasikinė W. A. Mozarto bei F. Schuberto tradicija bei intymi Paryžiaus salonų atmosfera, kurioje jis buvo dažnas svečias ir visada jautėsi geriausiai, skambindamas čia susirinkusiai publikai.

Geniali F. Chopino muzika, maištingos pažiūros, visuomenės dėmesio sulaukę meilės romanai (tarp jų – ir su žymia prancūzų rašytoja George Sand) ir ankstyva mirtis pavertė kompozitorių tikru Romantizmo epochos simboliu. Garsus lenkų kilmės amerikiečių pianistas Arthuras Rubinsteinas, laikomas vienu žymiausių visų laikų F. Chopino interpretatorių, sakė: „Net šiais laikais, kai jausmai tapo nebemadingi, F. Chopinas išlieka. Jo muzika – tai universali žmonių kalba. Kai skambinu F. Chopiną, žinau, kad kalbu tiesiai žmonių širdims.“

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertai „Alexander Paley: visi F. Chopino kūriniai fortepijonui su orkestru“ įvyks spalio 5 d. ir 14 d. Valdovų rūmuose bei spalio 6 d. ir 13 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje.