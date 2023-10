Jaunųjų kompozitorių duetas kviečia į lingvistinę operą-performansą

Pagyrų sulaukęs pasirodymas buvo įvertintas geriausiai ir užėmė pirmą vietą. Lingvistinė opera-performansas – tai performatyvus sceninis muzikos ir teatro veikalas, kurio muzika, libretas, scenografija ir kiti komponentai kuriami lingvistinių elementų pagrindu, siekiant daugialypės išraiškos, papildomų poteksčių ar konteksto.

Ši opera – valandos trukmės istorija, pasakojanti apie žmogaus kalbą, jos įsisavinimą bei praradimo dėsnius. Pasak operos režisierės Dainos Adamkevičiūtės, tai niuansuotas, jautrus kūrinys, nesivaikantis išorinių efektų, vedantis į susitaikymą su savimi. Kūrinio siužetas apima tris esminius vieno žmogaus tapsmo savarankišku gyvenimo etapus ir nagrinėja jo ryšį su tuo metu artimiausia aplinka.

Kūrinys tyrinėja, kaip instrumentas, įkūnijantis pagrindinį veikėją, reaguoja į kitų personažų „komunikacinius stimulus“, mėgdžioja juos skirtingais lygmenimis, po truputį bandydamas formuoti savo nepriklausomą balsą.

„Žmogaus vidinės ir lingvistinės sklaidos klaidingas stimuliavimas nuo pat vaikystės, laisvės ir vidinės erdvės stoka jautrios prigimties herojų uždaro, jis tampa mėgdžiotoju. Šalia atsirandančio jautrios sielos herojaus pastangos atsimuša į sienas, bet vidumi jie galiausiai sugeba vienas kitą įsileisti, pasiekti susitaikymo ir ramybės būseną. Man šio spektaklio pabaiga suteikė beveik meditatyvinę patirtį“, – teigė režisierė D. Adamkevičiūtė.

Ieva Raubytė ir Karolis Dabulskis studijuoja muzikos kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jų darbai yra skambėję festivaliuose „Muzikos ruduo“, „ContemPLAY“, „Druskomanija“, chorinės muzikos konkurse „Vox Juventutis“, taip pat užsienyje – Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, Islandijoje. Abu kūrėjus vienija polinkis eksperimentuoti, rašyti elektroakustinę muziką, kurti jiems būdingą savitą menų sintezę.

„Vaiko, jauno žmogaus formavimas artimiausioje aplinkoje yra kaip niekada aktualus. Savo kūriniu ieškome pasąmonėje slypinčių atsakymų į besikeičiantį, dažnai per daug reguliuojantį, laisvės ir erdvės nepaliekantį išorinį pasaulį, kuris gniuždo jautresnės prigimties jaunąją kartą, linkusią į pasyvumą, nihilizmą, užsisklendimą.“, – pasakojo operos idėjos autorius, kompozitorius K. Dabulskis ir kompozitorė I. Raubytė.

Svarbu paminėti, jog operoje naudojamos kelios kalbos – anglų, ispanų bei Čilės autochtonų kalba, kuri yra praktiškai išnykusi dėl XIX-XX a. vykdyto tautos genocido.

Anot kompozitorių, šiais laikais didėjant kartų skirtumams, intensyvėjant kultūrų maišymuisi, sudėtingėjant ryšiams dėl nykstančių kalbų ir tarmių politikos, projektas gali padėti žiūrovams suvokti įvairius komunikacinius, kalbinius procesus: kaip kalba yra įsisavinama, išmokstama arba prarandama, pamirštama bei skatintų jų nenuvertinti.

„FALLOUT OF THE STIMULUS“ premjera įvyks spalio 13 dieną, 19 val., LMTA Balkono teatre (Gedimino per. 42, Vilnius). Režisierė Daina Adamkevičiūtė, atlikėjai: Liepa Ribokaitė, Elzė Liškauskaitė, Gintarė Valionytė, Rapolas Bartulis, Kristupas Gikas.

Renginio prodiuseriai – LMTA Meno centras

Renginio nuoroda: https://lmta.lt/lt/renginys/premjera-fallout-of-the-stimulus/