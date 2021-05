Lietuvos regionų frakciją sudarė devyni Seimo nariai Jonas Pinskus (frakcijos seniūnas), Rita Tamašunienė, Beata Petkevič, Česlavas Olševskis, Remigijus Žemaitaitis, Zigmantas Balčytis, Petras Gražulis, Valdemaras Valkiūnas, Andrius Palionis.

Seimo narys V. Bakas teigia nesijungęs į naują frakciją, kadangi dirbant Mišrioje grupėje jis negirdėjo jokių esminių pasiūlymų regioninės politikos klausimais, o savo idėjas politikas tvirtino galintis įgyvendinti ir nepriklausydamas frakcijai.

„Mano nuomone, Mišrioje grupėje būdamas aš kol kas galiu įgyvendinti tas idėjas, dėl kurių ėjau į politiką. Kol kas aš nematau, ką ta frakcija naujo gali pasiūlyti Lietuvai, jeigu kalbant apie regionų politiką, labai kilni tema, bet kol kas kažkokių esminių pasiūlymų per šiuos metus nebuvo“, – Eltai kalbėjo V. Bakas, kartu pažymėdamas, kad kokybiškesnių įstatymų projektų vien pakeitus frakcijos pavadinimą neatsiras.

„Aš nelabai tikiu, kad pakeitus pavadinimą pagerės kokybė. Tiesiog, aš noriu palinkėti kolegoms, kurie susibūrė, sėkmės. Jeigu bus atrasta regionų politika, atstovaujami regionų interesai, visiems bus tik geriau“, – sakė parlamentaras.

D. Griškevičius: nenorėjau būti vienoje frakcijoje su teisiamais asmenimis

Tuo tarpu Seimo narys Algirdas Butkevičius kalbėjo, kad pirminis planas buvo steigti frakciją iš visų Mišrios grupės narių, tačiau jos seniūnas Jonas Pinskus nesuderino šios idėjos su visais grupės nariais.

„Praeitą savaitę mes Mišrioje grupėje daugelis kalbėjome apie tai, kad visa Mišri grupė in corpore turėtų tapti atskira frakcija. Netgi buvo garantija iš J. Pinskaus, kadangi jis yra Mišrios grupė seniūnas, bet po to paaiškėjo, kad jis nebuvo to klausimo suderinęs su visais Mišrios grupės nariais“, – tvirtino A. Butkevičius, kartu pažymėdamas, kad išsiskyrė ir frakciją formavusių parlamentarų ideologinės nuostatos.

„Savaime suprantama, kad tam tikros ideologinės nuostatos irgi skiriasi Mišrioje grupėje, nes daugiausiai yra vienmandatininkai. Buvo tam tikra įtampėlė ir aš aiškiai pasakiau, kad jeigu in corpore visi eina, tai ir aš dalyvauju bendros frakcijos kūrime, bet kadangi nebuvo pasiektas bendras sutarimas, tai ir likau ten, kur esu“, – teigė politikas.

Tuo tarpu kitas Mišrioje grupėje likęs parlamentaras D. Griškevičius teigė, kad į Lietuvos regionų frakciją jis nesijungė dėl kardinaliai išsiskiriančių požiūrių su tam tikrais politikais, su kuriais būti kartu vienoje frakcijoje jis tiesiog nematė pagrindo.

„Nenoriu tų pavardžių minėti etikos sumetimais, bet su kai kuriais kolegomis absoliučiai jokiu klausimu nėra sutarimo. Tie pasisakymai ir kai kurių tautinių mažumų atžvilgiu, kiti dalykai, galų gale ir vykstančios bylos, teistumai. Gėda už kolegas kai kuriais atvejais. Pagal tai galima pritaikyti, apie ką kalbama. Tikrai yra ir ten normalių kolegų, bet pačiam dėti parašą ir būti kartu šiandien nematau galimybių“, – tikino D. Griškevičius.

A. Butkevičius: nesinori visą laiką vien oponuoti

D. Griškevičius tikino, kad ir dabar, dirbant Mišrioje grupėje, jam pavyksta įgyvendinti tam tikras savo idėjas, o nepriklausymas parlamentinei frakcijai leidžia tinkamiau atstovauti savo įsitikinimas.

„Dirbant Mišrioje grupėje, esu išrinktas kaip save išsikėlęs vienmandatėje, savo visos rinkiminės kampanijos metu minėjau, kad bent jau pačioje pradžioje jungtis tikrai neplanuoju prie kažkokios politinės jėgos, o atstovauti pagal savo įsitikinimus, tai vykdau savo pažadus, duotus rinkėjams“, – tvirtino D. Griškevičius.

Tuo tarpu A. Butkevičius tvirtino, kad Regionų frakcija pasiskelbė opozicine frakcija, o jis nenorėjęs įsipareigoti visą laiką vien oponuoti Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės sprendimams.

„Vieniems svarbu būti opozicijoje ir naudojantis frakcijos tam tikru vardu visą laiką oponuoti. O, pavyzdžiui, man, kaip buvusiam premjerui ir keliose ministerijose dirbusiam, vis dėlto rūpi, kad kuo greičiau būtų suvaldyta pandemija, ir aš aiškiai esu pasakęs, kad paremsiu reikalingus premjerės sprendimus, kuriuos ji teikia Seime. Jeigu matysiu, kad man kai kurie pasiūlymai netinkami, tai aš išsakysiu argumentus ir tada tikriausiai nebus jokio pykčio, kad balsuoju kitaip“, – teigė A. Butkevičius.

Lietuvos regionų frakcijos steigėjai mąsto apie politinės partijos steigimą

A. Butkevičius užsiminė, kad naują frakciją steigiantys parlamentarai taip pat galvojo ir apie naujos politinės partijos steigimą, kuri ruoštųsi ir kitiems Seimo rinkimams.

„Buvo pasakyta, kad regionų frakcininkai turėtų tapti regionų partija, bet mes žinome, kad nemažai mūsų vienmandatininkų turi visiškai skirtingas pažiūras sprendžiant daugelį klausimų“, – kalbėjo A. Butkevičius, kartu patikindamas, kad neketina artimiausiu metu apsigalvoti ir prisijungti prie naujosios frakcijos.

Skeptiškai naujos partijos steigimą Regionų frakcijos pagrindu vertino ir D. Griškevičius, pažymėjęs, kad dalis ten esančių politikų jau priklauso politinėms partijoms, su kuriomis jie buvo išrinkti į Seimą.

„Politikos pagrindas, kaip ten bebūtų, vis tiek bendrąja prasme yra politinės partijos ir nematyčiau tame nieko blogo. Bet kita vertus, aš gan sunkiai šiandien matau iš tos frakcijos galinčios kilti naujos partijos užuomazgas dėl paprastos priežasties – toje frakcijoje dabar yra ir trys žmonės iš Lenkų rinkimų akcijos, tai natūralu, jie yra savo partijos nariai, ir manau, kad jie tikrai joje ir toliau bus“, – sakė D. Griškevičius, taip pat patvirtinęs, kad jis nemato pagrindo apsigalvoti ir artimiausiu metu prisijungti prie naujai suformuotos frakcijos.