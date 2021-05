Dėl to premjerė Ingrida Šimonytė Seime buvo priversta viešai atsiprašinėti, o ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė paskelbė, kad ji „yra pakraupusi“ nuo tokių ministerijos darbuotojos žodžių.

I.Šimonytė atsiprašė

Ministerijos atstovė tokius žodžius ketvirtadienį ištarė LRT radijuje. Tuomet juos pacitavo portalas alfa.lt. Vyriausybės valandos Seime metu opozicijos lyderis Saulius Skvernelis, pats viešai perskaitęs L.Kliunkienės pasisakymą, paprašė premjerės įvertinti, ką ji galvoja apie tokius žodžius.

„Šiandien viename portale pasirodė toks straipsnis dėl senyvo amžiaus žmonių, kurie nesinaudoja informacinėmis technologijomis ir neturi galimybės gauti Galimybių pasą. Tai jie tiesiog alternatyvių būdų ieško. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos oficiali atstovė atsakė, pacituoti norėčiau:

„Aš norėčiau paklausti, vat kam tam senukui nuolat reikalingas tas Galimybių pasas? Čia yra išskirtiniams atvejams, jeigu kokia šventė, vestuvės. Nėra taip, kad jam, senjorui, reikia visą laiką. Ar jis eis į boulingą žaisti? Ar eis į restorano vidų pietauti? Kam jiems reikalingas tas pasas? Ar čia būtina iš tikrųjų karantino metu?“

Tai kaip jūs vertinate tokią ekonomikos ir inovacijų ministerijos poziciją senjorų atžvilgiu ir galimybę senjorams gauti Galimybių pasą, jeigu jie iš tikrųjų nesinaudoja informacinėmis technologijomis?“ – ministrės pirmininkės klausė S.Skvernelis.

Savo ruožtu pati I.Šimonytė tvirtino šių žodžių negirdėjusi, tačiau pavadino juos „bjauriu pasisakymu“ ir atsiprašė visų senjorų.

„Ačiū labai. Manau, kad pasisakymas yra be galo neetiškas, taip jau mandagiai kalbant. Galbūt neviešame posėdyje ir nemandagiau pasisakyčiau. Tai tikrai tą išsiaiškinsiu, man neteko progos skaityti šito pasisakymo. Ačiū, kad pacitavote. Dėl Galimybių paso, yra galimybė jį turėti ne tik savo mobiliajame telefone, bet taip pat jį atsispausdinti.

Ir tikrai manau, kad tą galima padaryti įvairiose viešosiose vietose, tuo gali pasirūpinti ir artimieji. Tai nėra taip, kad to nebūtų įmanoma padaryti. O dėl to, kam reikia, tai aš visiškai jums pritariu, tikrai tai yra be galo bjaurus pasisakymas. Apgailestauju. Labai atsiprašau visų, kuriuos tai įžeidė“, – atsakė I.Šimonytė.

A.Armonaitė: esu pakraupusi nuo tokio pasisakymo

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė ketvirtadienį paskelbė, kad ji „yra pakraupusi“ nuo tokio ministerijos darbuotojos pasisakymo.

„Po šio visiškai neadekvataus komentaro peržiūrėsime ministerijos vidines taisykles, darbuotojų bendravimo su žiniasklaida ir asmenimis kultūrą“, – feisbuke parašė šiuo metu Briuselyje esanti ministrė.

„Galimybių pasas nediferencijuoja žmonių nei pagal lytį, nei pagal amžių, nei pagal tautybę – jis skirtas visiems žmonėms, kurie nori juo naudotis. Tai paskata skiepytis, testuotis ir saugiai naudotis grįžtančiomis laisvėmis“, – pažymi A.Armonaitė.

Ministrė taip pat atkreipia dėmesį, kad galimybių pasą gali gauti ne tik tie, kurie naudojasi išmaniosiomis technologijomis, bet tie, kurie tokios galimybės neturi. Pasak ministrės, galima ateiti į Registrų centrą, kur galimybių pasas atspausdinamas nemokamai.

Nuo pirmadienio veikiantis galimybių pasas suteikia daugiau laisvių paskiepytiems, persirgusiems ar COVID-19 testą atlikusiems žmonėms: lankytis maitinimo įstaigų viduje, dalyvauti renginiuose, grįžti į fizines darbo vietas.

Galimybių pasas prieinamas interneto svetainėje gpasas.lt. Norint jį gauti, reikia patvirtinti tapatybę per Elektroninius valdžios vartus. Tuomet suformuotą QR kodą bus galima atsisiųsti ir atsispausdinti arba išsisaugoti telefone.