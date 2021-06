Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas R.Liubajevas konstatavo, kad per pastarąjį pusmetį nelegalių migrantų skaičius pasienyje su Baltarusija pastebimai auga. Jis jau yra didesnis nei per pastaruosius trejus metus kartu sudėjus. Iš viso per pirmąjį šių metų pusmetį prie pasienio su Baltarusija ar šalies viduje sulaikyta 250 nelegalių migrantų.

„Pirmiausia, buvo padidintas mūsų sienos apsaugos lygis. Šiuo metu aktyviai dislokuojamos papildomos pajėgos prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos tuose sienos ruožuose, kur vyksta daugiausiai pažeidimų. Šiuo atveju kalbame apie VSAT rezervą. Nuo šių metų gegužės 28 dienos VSAT pareigūnams aktyviai padeda Viešojo saugumo tarnyba.

Nuo šios dienos prie mūsų pastangų prisidės ir Šaulių sąjunga. Aktyviai diskutuojama ir planuojamas kariuomenės pasitelkimas, esant tinkamai situacijai“, – kokių priemonių imamasi pasienyje su Baltarusija penktadienį vardijo R.Liubajevas.

Jis pridūrė, kad „šiandien ir praeitą savaitę aktyviai diskutuota su Europos sienos ir pakrančių agentūra „Frontex“ dėl galimybių dislokuoti prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos ES pasienio būrio pareigūnus“. ES pasienio būrio pareigūnai darbą šiame pasienio ruože turėtų pradėti nuo liepos 1 dienos arba vidurio.

Kaip penktadienį pranešė VSAT, pasienyje su Baltarusija praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai sulaikė dar tris neteisėtų migrantų grupes – iš viso 52 užsieniečius. Pirminiais duomenimis, tai yra Irako, Sirijos, Baltarusijos ir Rusijos piliečiai.

Pasak tarnybos, dvi migrantų grupės, iš viso 45 asmenys, sulaikyti vadinamojoje Dieveniškių kilpoje, Šalčininkų rajone. Jie susekti pasitelkus kinologus, sraigtasparnį, bepilotį orlaivį. Dauguma jų pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Stebimas neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdis

Pirmąją 19 asmenų grupę pasieniečiai sulaikė ketvirtadienį, kai ties Šalčininkų rajono Girdžiūnų kaimu aptikti pėdsakai, vedę iš Baltarusijos į Lietuvą. Sulaikytieji neturėjo jokių dokumentų ir prisistatė Sirijos bei Irako piliečiais, pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Antroji, 26 migrantų grupė, sulaikyta penktadienio naktį, aptikus jų pėdsakus ties Šalčininkų rajono Dailidžių kaimu. Sulaikytieji taip pat buvo be dokumentų ir prisistatė Sirijos bei Irako piliečiais. Abi migrantų grupės apgyvendintos įvairiose VSAT padaliniuose, jiems atlikti COVID-19 testai.

Tuo metu ties Vilniaus rajono Šakiškiu kaimu ketvirtadienį sulaikyti dar du, pirminiais duomenimis, Irako piliečiai, turėję šios šalies pasus, o ketvirtadienį ties Varėnos rajono Strėžiūnų kaime pasieniečiai sulaikė, pirminiais duomenimis, ir keturis Baltarusijos ir vieną Rusijos pilietį. Jie taip pat pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

VSAT informuoja, kad šiuo metu kontroliuoti sieną su Baltarusija pasieniečiams padeda papildomos pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šaulių sąjungos, taip pat komandiruojami VSAT pareigūnai iš kitų padalinių.

Tarnybos duomenimis, šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos jau bandė patekti apie pustrečio šimto neteisėtų migrantų, daugiausiai – Irako piliečiai. Tai tris kartus daugiau nei per visus 2020-uosius.

A.Bilotaitė: išaugęs nelegalių migrantų srautas yra sąmoninga režimo politika prieš Lietuvos valstybę

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė anksčiau teigė, kad išaugęs nelegalių migrantų srautas yra sąmoninga režimo politika prieš Lietuvos valstybę. „Tai lemia ir geopolitinės priežastys, iš to, ką mes matome, aišku, kad (Baltarusijos) pareigūnai galimai bendradarbiauja ir dalyvauja organizuotame nelegalių migrantų gabenimo sraute“, – sakė A.Bilotaitė.

Anot jos, nelegalūs migrantai Baltarusiją pasiekia skrydžiais iš Stambulo ir Bagdado, iš viso per savaitę yra keturi tokie skrydžiai.

„Įsivaizduokime, kad lėktuve apie 600 žmonių atskrenda į Minską, ir tie žmonės pajuda organizuotai link Lietuvos. Turime žinių kad tai yra gerai organizuotas nusikalstamų struktūrų darbas, bendradarbiaujant su pareigūnais, vieno žmogaus kelionė yra apie 1,5 tūkst. eurų, šeimai kainuoja 35 tūkst. eurų“, – sakė ministrė.

Praėjusią savaitę Baltarusijos parlamente Aliaksandras Lukašenka sakė, kad Minskas iki šiol stabdė „narkotikus ir migrantus“, o po tarptautinės reakcijos į priverstinį keleivinio lėktuvo nutupdymą to nebedarys.

„Dabar jūs patys juos valgysite ir gaudysite“, – teigė jis.