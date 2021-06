Apie situaciją Baltarusijos pasienyje „Žinių radijo“ laidoje pasakojo VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Pasiekta užpildymo riba

G.Mišutis teigė, kad situacija prie sienos su Baltarusija yra tikrai sudėtinga. „Ypač paskutinėmis savaitėmis tie skaičiai padidėjo. Per pastarąją savaitę buvo tik viena diena, kai neteisėtų migrantų nebuvo sulaikyta. (...) Situacija iš tiesų nėra kasdienė“, – įvertino VSAT atstovas.

G.Mišutis teigė negalintis prognozuoti, kiek tokia situacija dar gali tęstis – anot jo, tai priklauso nuo kaimyninės šalies situacijos ir srautų, kurie per ją eina ir kurie bandys patekti į Lietuvą.

VSAT atstovas pažymi, kad didžioji dalis nelegalių migrantų neturi dokumentų – jų tapatybės bus nustatinėjamos, tačiau šis procesas užtrunka. „Iš labai preliminarių pirminių duomenų galima teigti, kad didesnioji dalis nelegalių migrantų gali būti Irako piliečiai“, – kalbėjo jis.

G.Mišutis aiškino, kad dažniausiai nelegalūs migrantai teikia prieglobsčio prašymus, perkeliami į Užsieniečių registracijos centrą, ir tada prasideda gana ilgos tapatybių nustatymo procedūros, į kurias įsijungia ir kitos organizacijos.

„Tai ne dienų ir ne savaičių klausimas, kol galima patvirtinti, kad tos nustatytos tapatybės yra 100 proc. teisingos, ir tada imtis kitų veiksmų. Pavyzdžiui, jeigu prieglobsčio prašymas nėra tenkinimas, jie išsiunčiami iš Lietuvos į kilmės šalį.

Paprastai iki to sprendimo (tapatybė nustatoma – aut.past.). O išsiunčiant tapatybės jau turi būti tikros, kad visi formalumai būtų atlikti preciziškai“, – kalbėjo G.Mišutis.

Anot jo, pirmas veiksmas, kuris įvyksta sulaikymų metu, po to, kai nelegalūs migrantai pristatomi į artimiausią užkardą ir izoliuojami, yra COVID-19 testas.

„Po gautų testų keliauja arba į Pabradę, arba Medininkų pasieniečių mokyklos bendrabutį“, – aiškino VSAT atstovas. Šioje mokykloje galima apgyvendinti 60 žmonių.

G.Mišutis teigė, kad Pabradėje jau praktiškai pasiekta užpildymo riba.

„Tačiau tam tikras judėjimas vyksta – pavyzdžiui, trečiadienį 7 Irako piliečiai, kurie buvo pasiprašę prieglobsčio, jie turi teisę išeiti trumpam laikui už centro ribų, judėti Lietuvos teritorijoje, kuo jie dažniausiai pasinaudoja ir tęsia savo kelionę į Vakarus.

Per šį laiką 7 Irako piliečiai, pasinaudami teise, išėjo ir negrįžo. Atsilaisvino šiek tiek vietos. 10 asmenų grupė perkelta į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą“, – įvardijo G.Mišutis.

Svarsto apie ekstremaliosios situacijos skelbimą

Penktadienį Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė lankėsi Pabradėje, Užsieniečių registracijos centre, kur statomas palapinių miestelis į Lietuvą patenkantiems migrantams. Miestelio įrenginėjimo darbai turėtų pasibaigti sekmadienį. Kitos savaitės pradžioje jame apsigyvens pirmieji gyventojai.

Ministrė kalbėjo, kad situacija dėl nelegalių migrantų yra sudėtinga, todėl sprendimas dėl to, ar skelbti ekstremaliąją situaciją, gali būti priimtas pirmadienį.

„Esame nusimatę ir kitą scenarijų, tai scenarijus B, priklausys nuo situacijos, tai yra ekstremaliosios situacijos skelbimas. Ir manome, kad jeigu skaičiai tikrai didės, matysime, kad reikalingas dar efektyvesnis atsakas, skelbsime ekstremalią situaciją.

Na, o scenarijus C jau yra priedangos plano jungimas: tai kraštutinis, kai situacija visiškai sudėtinga ir reikia kariuomenės pagalbos“, – sakė ministrė.

Premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį kalbėjo, kad į Lietuvą patekę ir vėliau išvykę į kitas Europos valstybes migrantai iš trečiųjų šalių bet kuriuo metu gali būti grąžinti į Lietuvą.

„Žinoma, kad tai bėda. Todėl, kad bet kurioje kitoje valstybėje tuos žmones sulaikius, jie puikiausiai gali būti grąžinti į Lietuvą, nes iš Lietuvos jie toliau keliavo į Europos Sąjungą. Įsivaizduoti, kad tokiu būdu mes galime atsikratyti galvos skausmu, tiesiog stovėti ir žiūrėti, kaip visi pabėga, yra netinkama, todėl, kad Lietuvos našta ir atsakomybė niekur nedingsta“, – kalbėjo I.Šimonytė.

Premjerė kalbėjo, jog migrantams kertant Lietuvos sieną iš Baltarusijos, Lietuvos vaidmuo šiame kelyje yra itin svarbus, kadangi tai yra pirmasis jų atvykimo taškas per išorinę ES sieną. Vis dėlto, problema ir jos sprendimu stengiamasi dalintis ir su kitomis Europos valstybėmis.

Sulaikyti dar 58 neteisėti migrantai

VSAT sekmadienį pranešė, kad Švenčionių ir Ignalinos rajonuose pasieniečiai sulaikė į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai įžengusius 58 migrantus. VSAT pareigūnams iš viso įkliuvo keturios tokių užsieniečių grupės.

Šeštadienio pavakarę ir vakare VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pareigūnai Švenčionių rajone sulaikė ką tik į Lietuvą patekusias dvi migrantų grupes po penkis asmenis.

Sekmadienio naktį Ignalinos rajone tos pačios rinktinės Puškų pasienio užkardos pasieniečiai irgi sulaikė dvi iš Baltarusijos įėjusias asmenų grupes – 21 ir 27 asmenis.

Iš viso sulaikyti 58 migrantai. Pirminiais duomenimis, didžioji dauguma jų neturi dokumentų. Tarp sulaikytųjų yra įvairaus amžiaus moterų, vyrų, nepilnamečių ir mažamečių. Užsieniečiai Lietuvoje pasiprašė prieglobsčio.

Visiems sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19. Nustatinėjamos užsieniečių tapatybės. Jie apgyvendinami įvairiuose VSAT padaliniuose.

Pastaruoju metu išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams padeda pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šaulių sąjungos.