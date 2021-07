Paraudonavo trys savivaldybės

Lietuvos sergamumo žemėlapyje šią savaitę paraudonavo trys savivaldybės. Antradienį raudona spalva nusidažė Klaipėdos miestas, o trečiadienį prie jo prisijungė ir Šilutės rajono bei Rietavo savivaldybės.

Šilutės rajonas ir Rietavas iš karto pasiekė C2 raudoną zoną, į kurią patenkama viršijus 150 naujų atvejų, per pastarąsias dvi savaites fiksuojamų 100 tūkst. gyventojų, arba, jei teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per savaitę perkopia 4 proc. Klaipėda vis dar išlieka C1 raudonoje zonoje, kai susirgimų rodiklis viršija 100, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis nesiekia 4 proc.

Tuo tarpu Šilutės rajone (75,5) ir Rietave (55,8) susirgimų rodiklis dar nesiekia 150, tačiau į raudoną C2 zoną šios savivaldybės, kaip portalui lrytas.lt aiškino Statistikos departamento atstovai, pateko dėl to, kad jose peržengta teigiamų diagnostinių tyrimų per savaitę riba. Šilutės rajone ji siekia 4,1 proc., o Rietave – šiek tiek per 4 proc.

Beje, visos trys raudonoje zonoje atsidūrusios savivaldybės negalėtų pasigirti vakcinavimo rodikliais. Klaipėdos mieste paskiepyta vos 38,6 proc. gyventojų, Šilutės rajone – 41 proc., Rietave – 43,3 proc.

Šilutės rajono meras: liberalizmo čia reikėtų mažiausiai

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis portalui lrytas.lt pasakojo, kad iki šiol šioje savivaldybėje fiksuodavo tik pavienius koronaviruso atvejus, tačiau vien per pastarąsias kelias dienas jų skaičius išaugo iki septynių. Susirgo dvi vienoje Palangos kavinėje dirbusios darbuotojos, dar du ligos atvejai fiksuoti iš Švedijos grįžusiems šilutiškiams.

„Atrodo, kad septyni atvejai nėra daug, bet, žiūrint, su kuo lyginsime. Jeigu yra nulis ir tada septyni, tai jau yra daug. Kitas dalykas, mes darome nemažai testų. Mūsų mobilus punktas tebedirba pilnu pajėgumu. Kitos savivaldybės, kiek žinau, jau uždarė šiuos punktus. Apskritai, dabar paraudonavęs visas pajūris, nes suvažiavę atostogautojai“, – kalbėjo V.Laurinaitis.

Tiesa, meras tvirtina nemanantis, kad šoktelėjęs sergamumas būtų priežastis Šilutės rajone skelbti lokalų karantiną. Tačiau, pasak jo, tai yra proga gyventojams susimąstyti, kaip svarbu kuo greičiau pasiskiepyti.

„Žmonės ignoruoja skiepijimąsi. Mes raginame per feisbuką, visus socialinius tinklus, dirba mūsų punktas, kur be registracijos galima ateiti, pasirinkti vakciną, bet ateina vienetai. Norinčių pasiskiepyti vis mažėja. Gal tai susiję su tuo, kad yra vasara, atostogų metas, mintys visai kitokios. Bet čia reikėtų daugiau atsakomybės iš žmonių, nes protrūkis atsirasti gali labai greitai“, – perspėjo V.Laurinaitis.

Griežtesnio požiūrio Šilutės rajono meras tikino pasigendąs ir iš Vyriausybės. Jis atkreipė dėmesį, kad liberalizmo tokioje situacijoje reikėtų mažiausiai, o visi asmenys, dirbantys kontaktiniu būdu, kuriems leidžia šeimos gydytojai, turėtų būti skiepijami privalomai.

„Aš manau, kad turėtų būti griežtesni reikalavimai skiepytis įstaigose, įmonėse, kur dirba darbuotojai, o ne leisti pasirinkti, testuotis ar skiepytis. Liberalizmo čia reikėtų mažiausiai. Skiepytis privalo visi, kurie bendrauja su žmonėmis, teikia paslaugas. Kito varianto nėra“, – įsitikinęs V.Laurinaitis.

Rietavo meras: visus, kam leidžia sveikata, reikėtų skiepyti privalomai

Panašius pasiūlymus dėsto ir Rietavo meras Antanas Černeckis. Jis nurodė, kad, nors Rietavas ir atsidūrė raudonoje zonoje, jame šiuo metu fiksuojami tik penki koronaviruso atvejai. Tačiau žmonių – nedaug, todėl kiekvienas susirgimo atvejis ir tampa toks reikšmingas.

Beje, vienas iš atvejų – su Delta mutacija. Pasak mero, ji į Rietavą užklydo iš Klaipėdos. Kitus COVID-19 atvejus jis taip pat sieja su kitais miestais, pavyzdžiui, du žmonės susirgo po ekskursijos į Vilnių.

„Turime tokią margą puokštelę. Visi juda, važiuoja, eina, taip ir gaunasi. Yra problema, nes ne visi yra pasiskiepiję. Tai yra didžiulė problema ir turėsime bėdą, jeigu tai toliau tęsis“, – portalui lrytas.lt pripažino A.Černeckis.

Vienas iš mero siūlymų – kuo greičiau panaikinti nemokamą galimybę testuotis tiems, kurie testą pasirenka vietoj vakcinos. Jei testavimasis žmonėms kirstų per kišenę, A.Černeckio įsitikinimu, dalis jų greičiau sutiktų pasiskiepyti.

„Kol valstybė žais nemokamais testais su tais, kurie specialiai nenori skiepytis ir dar kitus agituoja, kol jiems bus tokios lengvatos, tol taip ir bus. Iš tikrųjų yra galimybė pasiskiepyti, o žmonės iš principo nesiskiepija ir naudojasi valstybės pinigais, juokiasi iš mūsų. Kiek diskusijų, pokalbių turėjome, jie yra užsispyrę ir žaidžia žaidimus“, – aiškino jis.

Meras taip pat tikino palaikantis idėją visus, kuriems leidžia sveikata, skiepyti privalomai, nes kitos išeities tiesiog nėra.

„Aš vienintelį dalyką matau, kada nereikėtų tokios prievartos daryti ir skiepyti, kai žmonės negali vakcinuotis dėl sveikatos, nėščios ar maitinančios moterys ir pan. O visi kiti asmenys, kurie yra sveiki, bet iš principo sako, kad „nenoriu ir nieko jūs man nepadarysite“, turi būti skiepijami, nes tai tęsis ir toliau.

Kitos išeities nėra. Visi sveikuoliai, kurie demonstruoja, kad nesusirgs, kaip tyčia ima ir suserga. Ir dar sunkia forma. Turėjome mes tokių atvejų, kur sakė, kad tikrai nesiskiepys, ir susirgo. Po ligos paklausus, ar skiepytųsi dabar, visi atsako, kad tikrai taip.

Kai žmogus pamato ribą tarp gyvenimo ir mirties, jis supranta ir suvokia, kur buvo atsidūręs“, – konstatavo A.Černeckis.

Lietuvoje trečiadienį pranešta ir apie pastaruoju metu rekordinį naujų koronaviruso atvejų skaičių. Statistikos departamentas informavo, kad per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 176 nauji COVID-19 atvejai.