Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė trečiadienį pakoregavo Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašą, suvienodindama reikalavimus dėl programų žymėjimo amžiaus indeksu („N-7“, „N-14“, „S“) visiems audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo to, ar programos rodomos per kabelinę televiziją, internete, ar per dalijimosi vaizdo medžiaga platformas.

Kaip BNS sakė ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas, aprašas pakoreguotas derinant jo nuostatas su Europos Sąjungos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos pakeitimais bei sausį priimtomis atitinkamomis įstatymų pataisomis.

Anot jo, Vyriausybės patvirtintas išaiškinimas turėtų aiškiau apibrėžti neigiamos informacijos žymėjimą dalijimosi vaizdo medžiaga platformose, tokias, kaip „Youtube“, kur iki šiol žymėjimui taikyta žemesnė kartelė. Vis dėlto jis patvirtino, kad įpareigoti žymėti informaciją galima tik Lietuvoje registruotus minėtus paslaugų tiekėjus, o tokių Lietuvos jurisdikcijoje kol kas nėra.

„Aprašas iš esmės jis nieko daugiau nenustatė, kas buvo nustatyta sausį, gal tik patikslino tam tikrus dalykus ir suvienodino sąvokas iš sudėtingesnių į paprastesnes. Žymėjimas turi būti programoms arba televizijų programoms ir radijo programoms, jos gali būti transliuojamos įvairiais būdais, tad ir tas žymėjimas turi būti įvairiais būdais transliuojamoms programoms vienodai. Jei tokia programa yra platinama internete, ji turi būti pagal amžiaus cenzą suskirstoma iki 7, iki 14 ir iki 18 metų ir atitinkamai pažymima indeksais“, – pabrėžė D. Velkas.

Pasak Kultūros ministerijos, apraše lieka galioti ankstesnė nuostata, kad jei asmenys, atsakingi už visuomenės informavimo priemonių turinį, patys negali nustatyti, ar informacija priskirtina minėtai kategorijai, dėl to turėtų konsultuotis su žurnalistų etikos inspektoriumi arba Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Naujojoje aprašo redakcijoje taip pat nustatoma, kad viešuosiuose renginiuose, kuriuose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, nepilnamečiai gali dalyvauti lydimi suaugusio asmens.