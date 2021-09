„Blokpostai buvo, pajėgos prie įvažiavimo į miestą taip pat, bet niekas prie įvažiavimo į miestą nebuvo apgręžtas, ir visi, kas važiavo, tikrai pravažiavo. Apgręžtų automobilių ar autobusų tikrai nebuvo“, – portalui lrytas.lt sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Somorokovskaja.

Kuriose vietose įrengti patikros postai, ji teigė atskleisti negalinti, bet patikino, kad visi įvažiavimai į Vilniaus miestą buvo kontroliuojami.

„Pareigūnai tikrino asmens dokumentus, vairuotojo pažymėjimus. Iš viso buvo 14 administracinių nusižengimo kodekso pažeidimų.

Tai pagrindiniai pažeidimai buvo tie, kad vairuotojai važiavo be apsaugos diržų, be techninės apžiūros, be draudimo. Pradėtas ir vienas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalį – dėl narkotinių medžiagų“, – komentavo policijos atstovė.

Rasta ir pirotechnikos

Policija Šeimų sąjūdžio mitinge Vilniaus Katedros aikštėje sulaikė du asmenis, pas vieną jų rasta pirotechnikos gaminių.

„Pareigūnai išsivedė du asmenis, pas vieną jų buvo pirotechnikos gaminiai. Kokie – bus tikslinama, vertinama (...). Pirotechnika, manome, kad yra nereikalinga tokią dieną, tokiame renginyje“, – žurnalistams sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas.

Anot jo, asmenys išvesti apklausti į greta esančios Vidaus reikalų ministerijos kiemą. S. Gagas sako neturintis duomenų, kad renginyje būtų mėginta sprogdinti pirotechniką.

Vis dėlto Katedros aikštėje kiek po 13 val. buvo matyti, kaip keli asmenys leido spalvotus dūmus.

Sostinės policijos vadovas sako, kad daugiau jokių incidentų renginyje nefiksuota, tik kai kurių mitingo dalyvių paprašyta nelipti ant važiuojamosios dalies.

S. Gago teigimu, policija tikrina atvykstančius į renginį pasirinktinai.

„Tikrinami asmenų, kurie kelia mums susirūpinimą, krepšiai, kas juose yra, kad nebūtų sužaloti mitingo dalyviai ar kiti asmenys“, – tvirtino policijos vadovas.

Katedros aikštės prieigose, prie Vyriausybės, Seimo ir kitose vietose Gedimino prospekte penktadienį budi keliolika policijos ekipažų, dalis Gedimino prospekto atkarpų uždaryta.