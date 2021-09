Buvusį Kelmės socialdemokratų lyderį iš vadybininkų išvertė kilęs skandalas dėl įdarbinimo aplinkybių. Mat paaiškėjo, kad V.Andrulis į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą vadybininku įdarbintas net be konkurso.

Užteko tik paskelbti konkursą

Žurnalistams paskelbus šią žinią, nuostabos neslėpė net laikinai mero pareigas einantis Egidijus Ūksas. Mat net jis nežinojo, kad nuteistasis įsidarbino į Savivaldybei pavaldžią biudžetinę įmonę.

V.Andrulį į darbą priėmė įstaigai dar vadovavusi Marytė Lencienė, kuri išsyk po to pati pakeitė darbovietę, o laikinuoju vadovu tapo Kelmės tarybos narys socialdemokratas Ramūnas Baranauskas. Tad paslaptingai įdarbinimą įforminusios vadovės poelgio net tirti nebebuvo galima.

Nors buvo tikinama, jog V.Andrulis įdarbintas laikinai, iki metų pabaigos, o tokiomis sąlygomis būtų neįmanoma į konkursą prisikviesti dirbti norintį specialistą.

Tačiau po skandalo paskelbtas konkursas parodė, jog tai tebuvo šnekos. Pavyko ne tik surasti darbuotoją, bet atsirinkti iš trijų kandidačių. Pirmadienį įdarbintoji laimėtoja jau dirbo.

Bandė teisinti buvusį vadovą

Buvusio mero įdarbinimas pribloškė ne tik Kelmės valdžią, mat birželio 28 dieną įsiteisėjusiu teismo sprendimu V.Andrulis pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo.

Teismas už korupcinį nusikaltimą skyrė 25 tūkstančių eurų baudą, be to, uždraudė 5 metus dirbti valstybės tarnyboje.

V.Andruliui pavyko apeiti draudimą dirbti valstybės tarnyboje, nes įsidarbino ne valstybės tarnautoju. Be to, jam pavyko išvengti ir nepriekaištingos reputacijos barjero, nes įsidarbino be konkurso ir pagal terminuotąją darbo sutartį. Tuo tarpu ankstesnei vadybininkei įsidarbinant reikėjo ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos.

Kelmės rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius po kilusio skandalo postringavo, kad į nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigas nereikėjo nei konkurso, nei nepriekaištingos reputacijos: „Jokie teisės aktai nepažeisti. Ši pareigybė yra laikina, susijusi su vykdomu ES projektu, kuris baigsis iki šių metų pabaigos.“

Teismų įtikinti nepavyko

V.Andrulio karjera subyrėjo po 2020 metų gegužę teisėsaugininkų Kelmėje surengtos operacijos. Per ją su 5 tūkstančių eurų kyšiu buvo sučiuptas iš vietos verslininko visureigio išlipęs meras.

Politikas ir pirmosios instancijos, ir apeliaciniame teisme prašė išteisinti – tikino, kad pateko į teisėsaugininkų provokaciją, pinigų neprašė, o iš verslininko paimtus 5 tūkstančius eurų vadino paskola automobiliui.

Tytuvėnuose savivaldybės užsakytą projektą vykdęs verslininkas Petras Račkauskas liudijo priešingai. Jis sakė, jog užsakovas nuolat ieškojo priekabių, o privačiame pokalbyje sulaukė užuominos, kad reikėtų „nugręžti“ dirbančią Šiaulių įmonę.

Verslininkas sakė, kad bendraujant su meru nebuvo kalbos apie pinigų skolinimą. Vyriausioji rinkimų komisija liepos 1-ąją panaikino V.Andrulio įgaliojimus, o nauji mero rinkimai bus surengti šių metų spalio 10-ąją.