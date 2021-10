Įtarimų dėl riaušių prie Seimo sulaukęs ir rugsėjo pradžioje sulaikytas A.Kandrotas pareigūnams prisistatė diplomatu, o ir sulaikytas jis buvo vairuojantis prabangų automobilį „Jaguar“ su diplomatiniais numeriais, kurie, kaip vėliau paaiškėjo – Maltos ordino diplomatiniai numeriai.

Pats A.Kandrotas anksčiau interviu „Delfi“ teigė, kad numeriai nėra suklastoti, tačiau nesutiko atskleisti, kaip jam pavyko gauti šį automobilį.

„Pastaruoju metu Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė straipsnių apie piliečio Antano Kandroto veiklą, kuriuose buvo minimas ir Suverenaus Maltos ordino ambasados vardas.

Suverenaus Karinio Hospitalierių Šv. Jono iš Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordino (toliau – Suverenaus Maltos ordino) ambasada Lietuvoje oficialiai pareiškia, kad su piliečiu Antanu Kandrotu niekada nėra turėjusi jokių reikalų ir šio piliečio veikla ambasadai yra nežinoma.

Suverenaus Maltos ordino ambasada Lietuvoje (o taip pat ir Suverenaus Maltos ordino ambasados kitose šalyse) piliečiui Antanui Kandrotui niekada nėra išdavusi jokių dokumentų ar įgaliojimų veikti Suverenaus Maltos ordino vardu“, – teigiama Maltos ambasados pranešime.

Suverenus Karinis Hospitalierių šv. Jono iš Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordinas (Order of Saint John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta) arba Suverenus Maltos ordinas yra beveik tūkstantį metų turinti krikščioniška organizacija, už savo nuopelnus žmonijai tarptautinėje teisėje turinti eksteritorialinį (valstybės) statusą.

Suverenus Maltos ordinas šiuo metu veikia 120 šalių, teikdamas medicininę, socialinę ir humanitarinę pagalbą. Suverenus Maltos ordinas ir Lietuvos Respublika užmezgė oficialius diplomatinius santykius 1992 m. liepos 9 dieną.

Šiuo pagrindu Suverenus Maltos ordinas skiria Ambasadorių Lietuvai, kuris, prieš pradėdamas veiklą, įteikia kredencinius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui, turi Ambasados patalpas, kurios (po oficialaus pranešimo ir registracijos URM) yra laikomos ne Lietuvos teritorija, o ambasadoje dirba žmonės, kurie turi Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos pripažįstamą diplomatinį imunitetą.

Lietuvos Respublika nuo 1993 metų taip pat skiria savo Ambasadorių prie Maltos ordino, kuris įteikia savo kredencinius raštus Suverenaus Maltos ordino vadovui.

Ikiteisminiame tyrime dėl rugpjūčio 10 dieną vykusių riaušių prie Seimo Antanui Kandrotui Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė pusės metų namų areštą.

Tyrimas vyksta ir dėl diplomatinių numerių naudojimo.