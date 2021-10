Didžiąją dalį šios sumos – 280,63 tūkst. eurų – skyrė Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Federacija (IFRC).

Organizacijos duomenimis, verslo įmonės pažeidžiamų migrantų humanitariniams poreikiams paaukojo 45 tūkst. eurų, o pagalbos prekėmis bei daiktais (maisto produktais, higienos priemonėmis ir t.t.) suteikė už 182 tūkst. eurų.

„Aktyviai įsijungė ir visuomenė, sureagavusi į pagalbos prašymus ir paaukojusi stovyklose gyvenantiems žmonėms šiltų drabužių ir avalynės bei kitos paramos“, – teigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė.

Anot pranešimo, į tas stovyklas, kuriose iš pradžių nebuvo tiekiamas reguliarus maitinimas, vežti maisto paketai, kitose stovyklose, kur maitinimas buvo numatytas, bet trūko personalo, savanoriai padėjo dalyti maistą.

Be to, į visas užsieniečių apgyvendinimo vietas organizacijos vežė higienos priemonių, drabužių ir avalynės to stokojantiems, pristatydavo receptinius vaistus, specialų maistą vaikams ir kt.

„Per šį etapą, kai buvo steigiamos laikinos apgyvendinimo vietos bei naujos stovyklos, teko greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir telkti savanorių bei darbuotojų komandas skirtinguose miestuose, kad humanitarinė pagalba būtų prieinama kiekvienoje vietoje, kur buvo apgyvendinami migrantai – ar tai būtų pasienio punktas, ar buvusi mokykla, ar naujai atidaryta palapinių stovykla“, – sakė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė.

Šiuo metu migrantų stovyklose dirba daugiau nei 340 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorių. Į stovyklas periodiškai vyksta savanorių ir specialistų komandos, jų tikslas – tiek išsiaiškinti poreikius ar problemas, tiek suteikti pagalbą.

Statistikos departamento duomenimis, į Lietuvą šiais metais atvyko daugiau nei 4100 neteisėtai Lietuvos ir Baltarusijos sieną kirtusių migrantų. Ketvirtadalis jų yra nepilnamečiai, beveik trečdalis (29 proc.) – moterų.

Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali situacija.