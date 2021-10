V. Čmilytė-Nielsen: kainų šuolį švelninančios priemonės neturėtų tapti pavojingu precedentu

„Tos priemonės neturėtų sukurti pavojingų precedentų ar tapti rinkos reguliavimo precedentu, bet viena kita priemonė, kuri galėtų padėti tiems žmonėms, kuriems ta pagalba reikalingiausia, jos bus svarstomos ir, matyt, bus joms pritarta“, – LRT radijui trečiadienį sakė Seimo primininkė.

Pagal Energetikos ministerijos siūlymą, išdėsčius mokėjimus per penkerius metus, elektros kainos augimas vartotojams, kurie iki šiol nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo, nuo kitų metų siektų iki 21 procento. Dujų kaina virykles turintiems žmonėms kiltų iki 20 proc. (vietoj dabar prognozuojamų 51 proc.), dujomis šildantiems namus – iki 30 proc. (vietoj 83 proc.).

„Tai yra suminkštinantys tą šuolį skaičiai, natūralu, ir nuo pat pradžių buvo kalbama, kad bus imtasi priemonių, kurios padėtų sušvelninti šuolį, kuris yra globalių tendencijų atspindys“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

Vyriausybė trečiadienį svarstys įstatymų pataisas, kurios reglamentuos elektros bei dujų kainų buitiniams vartotojams augimo išdėstymą per penkerius metus. Be to, jomis bus siūloma antrai vartotojų grupei pusmečiui pratęsti nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimą.

Energijos išteklių rinkos, Gamtinių dujų bei Elektros energetikos įstatymų pakeitimai siūlomi reaguojant į pastaruoju metu smarkiai augančias energetikos išteklių kainas.