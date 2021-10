Hibridinės agresijos akivaizdoje Lietuvą ir Latviją vienija bendras požiūris ir vizija

„Vienas iš bendrų šiuo metu Lietuvai ir Latvijai tenkančių iššūkių – Baltarusijos režimo vykdoma hibridinė agresija, pasitelkiant neteisėtą migraciją. Vienybė ir koordinuoti veiksmai yra geriausias atsakas Baltarusijos režimui šioje nelengvoje situacijoje. Mūsų valstybių bendradarbiavimas ir partnerystė visais lygiais buvo ir yra ypač svarbūs, todėl turime ir toliau laikytis bendros pozicijos, kartu siekti būtinų pokyčių Europos Sąjungos (ES) teisėje tam, kad neteisėta migracija būtų sustabdyta“, – teigė vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Latvijos atstovai padėkojo už Lietuvos iniciatyvas siekiant pokyčių ES migracijos ir prieglobsčio teisėje. Jie pažymėjo, kad abi šalys pastaraisiais mėnesiais turi atremti neteisėtos migracijos antplūdį, kurį organizuoja nedemokratinis Baltarusijos režimas, taip pat saugoti ne tik savo valstybių, bet ir visos ES išorės sieną.

Posėdžio metu taip pat kalbėta apie bendradarbiavimą susisiekimo ir transporto srityje, aptartas poreikis rekonstruoti abiem valstybėms svarbius regioninius kelius. Buvo pristatytas ir pasiūlymas Baltijos šalyse taikyti šiuo metu atskirų šalių viduje įdiegtą sistemą, suteikiančią galimybę vairuotojams judėti po Baltijos šalis nesivežant vairuotojo pažymėjimo.

Aptartas ne mažiau svarbus Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimas civilinės saugos srityje. Astravo atominės elektrinės kaimynystė, keitimasis informacija ir gerąja praktika – visa tai labai svarbu, ypač pasienio savivaldybėms.

„Norėčiau padėkoti už komisijos darbą ir diskusiją, tai pavykęs renginys, nes galėjome apžvelgti bendrus tikslus ir jų įgyvendinimą. Įsitikinome, kad mūsų bendras požiūris ir vizija“, – kalbėjo Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministras Artūras Tomas Plešsis.

Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisija įsteigta 1999 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartimi dėl bendradarbiavimo per sieną. Komisijos užduotis yra nustatyti ir koordinuoti bendrąsias bendradarbiavimo per sieną kryptis, programas ir formas, teikti rekomendacijas bendriems regioninio ir vietinio lygio koordinaciniams organams ir spręsti ginčytinus klausimus, kurie sunkina šį bendradarbiavimą.

Kitą šios komisijos posėdį rengs Latvija.