Generalinė prokuratūra informavo, kad I. Montvidaitei kaltinimai pareikšti pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius: dėl dokumento klastojimo ir dėl kreditinio sukčiavimo.

Pati R. Žemaitaičio padėjėja portalą patikino, kad ji ES paramos tikrai neketino gauti, o tik teikia paraiškų ES paramai gauti rengimo paslaugą. Ji sako negalėjusi patikrinti, ar ūkininko pateikta informacija yra teisinga.

R.Žemaitaitis taip pat nemato savo padėjėjos kaltės – jis taip pat pabrėžė, kad paraišką paramai gauti I.Montvidaitė pateikė pati gavusi suklastotus dokumentus.

Pats politikas lrytas.lt teigė, kad I.Montvidaitė per metus parašo apie 200 paraiškų paramoms gauti.

„Byla yra labai sena, gal pusantrų metų senumo. Žmogus parengė projektą, atidavė dokumentus. Išaiškėjo, kad dokumentai galimai galėjo būti neteisėti. Šioje vietoje kaip paramos rašytoja neša atsakomybę.

Čia nieko nėra – lygiai taip pat, kaip ir buhalterė neša atsakomybę, jeigu direktorius ar vadybininkas atneša jai sąskaitą faktūrą, jei buhalterė apmoka, o ten gali būti PVM grobstymo atvejis, tai ir buhalterę traukia atsakomybėn. Tai ir ją“, – pasakojo R.Žemaitaitis.

R.Žemaitaitis patikino, kad I.Montvidaitė ir toliau bus jo padėjėja. „Ji jau prieš pusantrų metų rašė pareiškimą, sakė, kad išeina iš darbo, jog nedarytų man gėdos, tai aš kategoriškai pasakiau, kad jokių pareiškimų nebus“, – sakė Seimo narys.

„Darbingi žmonės nesimėto. Be to, reikia žinoti šeimos istoriją, kaip mergina, augusi be mamos, kabinasi į gyvenimą ir visais įmanomais būdais bando gyvenime ir broliui, ir močiutei, visiems padėti. Tai sveikintinas dalykas. O byla – tai, matyt, kiekvienas galim kažkada gyvenime gauti po bylą“, – apibendrino jis.