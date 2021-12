„Šiandien gera diena. Pergalė prieš Gražulį apeliaciniame teisme. Pagal pilną programą – su paneigimais, bylos išlaidomis ir neturtine žala Petras Gražulis, nepyk, bet susimokėti reikės. Ir paneigti Seime reikės spaudos konferencijos metu.

Sprendimas įsiteisėjo, jis gali būti skundžiamas kasacine tvarka, bet jis turi būti vykdomas ir mes jau jei reikės su anstoliais sužiūrėsim, kad viskas būtų tvarkingai, o priteista neturtinė žala būtų pervesta su LGBT diskriminacija kovojančiai organizacijai. Sveikinu advokatas Adomas Kuncius ir ačiū už pagalbą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A.Tapinas.

Lrytas.lt primena, kad kivirčas kilo po to, kai P.Gražulis savo pasisakyme 2020 m. gruodžio 3 d. Seimo rytinio posėdžio metu paskleidė šią tikrovės neatitinkančią žinią, kuri žemina atsakovo A.Tapino garbę ir orumą:

„Gerbiamieji Seimo nariai, aš šiandien truputį pavėlavau į rytinį posėdį, nes žurnalistų minia tiesiog klausinėja, kas vakar man buvo už nugaros. Kad jūs neklausinėtumėte, aš jums atsakau, nes ir Seimo nariai, dešimt, mane sutiko.

Tai buvo A. Tapinas, tikrai buvo A. Tapinas. Jeigu jūs netikite, paklauskite paties A. Tapino. <...> Taip, ten buvo A. Tapinas, neturėkite jokių iliuzijų ir niekas manęs asmeniškai neklauskite“.

P.Gražulis privalės per mėnesį paneigti šią informaciją. Be to, jam teks atlyginti neturtinę žalą, kuri siekia 3 tūkst. eurų. Taip pat teks atlyginti ir A.Tapino teismo išlaidas, kurių bendra suma siekia beveik 4 tūkst. eurų.