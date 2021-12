Šeštadienį Anykščiuose šventinę nuotaiką skleis jau penktoji Anykščių menų inkubatoriaus kalėdinė mugė

Pasak Anykščių menų inkubatoriaus direktorės Daivos Perevičienės, praėjusiais metais turėjusią vykti kalėdinę mugę teko atšaukti dėl šalyje susiklosčiusios pandeminės situacijos.

„Jau penktosios mūsų organizuojamos mugės tikslas – sukviesti tiek Anykščių, tiek visos Lietuvos menininkus ir suteikti jiems tam tikrą platformą, padedančią ne tik parduoti savo kūrinius, bet ir sulaukti dėmesio bei pripažinimo iš šalies gyventojų. Suprantame, kad po metų pertraukos tiek anykštėnai, tiek kūrėjai yra išsiilgę gyvo bendravimo, todėl tikimės, kad šį šeštadienį sulauksime gausaus būrio kalėdine nuotaika apsiginklavusių svečių“, – sako D. Perevičienė.

Platus spektras dovanų idėjų

Kalėdinėje mugėje savo stendus turės apie 50 menininkų, pagrinde – amatininkų, kurie siūlys įvairiausius rankdarbius, galinčius tapti nuoširdžia dovana ne tik artimiesiems, bet ir sau.

Mugės lankytojai galės įsigyti unikalių kūrinių – nuo įvairių papuošalų, jaukių interjero elementų ar mezginių, iki keramikos ir medžio dirbinių, natūralaus vaško žvakių bei dar daugiau.

Anot Anykščių menų inkubatoriaus direktorės, kalėdinė mugė – puiki galimybė iš anksto pagalvoti apie mylimus žmones ir ramiai pasitikti gražiausias metų šventes. Be to, tiesiai iš menininko rankų įsigytos dovanos bus asmeniškesnės.

„Kviečiame mugės svečius pasigrožėti iki smulkiausių detalių išpuoselėtais darbais ir pabendrauti su kūrėjais. Natūralu, kad užmezgus individualų santykį su menininkais, įteikdami draugams ar šeimos nariams jų rankdarbius, galėsite papasakoti už jų slypinčią istoriją, o artimieji žinos, kad jų dovana buvo kurta su kruopštumu ir meile“, – teigia pašnekovė.

Kvies dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse

D. Perevičienė pratęsia, kad kalėdinės mugės lankytojų lauks ne tik menininkų rankų darbo gaminiai. Jos metu Anykščių menų inkubatoriaus kūrėjai ir menininkai kvies sudalyvauti jų vedamose šventinėse kūrybinėse dirbtuvėse.

„Mūsų patirtis rodo, kad kai žmogus pats prisiliečia prie kūrybinio proceso, jis gerokai labiau ima vertinti ir kitų įdedamą darbą ir laiką. Todėl kalėdinės mugės metu kviesime jos svečius sudalyvauti kalėdinio popieriaus, žibinto ir dekoracijų dirbtuvėse. Be to, 17–19 val. Lajų take vyks Anykščių regioninio parko organizuojama Šviesos šventė, todėl dirbtuvių metu žibintus pasigaminę lankytojai bus kviečiami nušviesti Anykščių dangų jaukiomis šviesomis“, – sako Anykščių menų inkubatoriaus direktorė.

Kalėdinė mugė vyks gruodžio 11 d. 10–17 val., Anykščių menų inkubatoriuje, esančiame J. Biliūno g. 53, Anykščiuose.

11 val. vyks kalėdinio popieriaus gamybos dirbtuvės su kūrėja Vaida Prusakova, 13 val. – kalėdinio žibinto gamybos dirbtuvės su menininke Lina Timukaite, o 15 val. – kalėdinių dekoracijų dirbtuvės su kūrėja Rasa Strumiliene.

Nors dirbtuvės nemokamos, dalyvių skaičius jose – ribotas. Dirbtuvėse gali dalyvauti ne didesnės nei 10 asmenų grupės, taip pat priimami tik mokyklinio amžiaus vaikai. Būtina išankstinė registracija el. paštu info@menuinkubatorius.lt arba tel. nr. +370 652 44555.

Organizatoriai primena, kad mugės metu bus tikrinami menininkų ir lankytojų Galimybių Pasai, taip pat viduje bus privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes bei laikytis visų taisyklių ir nustatytų rekomendacijų.