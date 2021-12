Apie pareigūnų stygių ir jų darbą „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas.

Dirba beveik 8000 policijos pareigūnų

Šiuo metu tarnyboje trūksta apie pusantro tūkstančio policijos pareigūnų – A.Paulauskas teigė, kad ši problema susiformavo ne per vienerius metus.

„Ta skylė vėrėsi ne vienus metus, tai buvo gana ilgas procesas. Turbūt prisimenant Lietuvos policijos vystymąsi nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kai buvo apie 15 tūkst. pareigūnų, tai tikrai tas pareigūnų skaičius mažėjo iš metų į metus“, – kalbėjo A.Paulauskas.

Pasak jo, bene labiausiai tai lėmė ribotas policijos biudžetas.

„Policija niekada negalėjo mokėti pakankamai orių atlyginimų ir tai netraukia žmonių dirbti į šią instituciją. Natūraliai turėdami galimybę anksti išeiti į pensiją, o kaip žinia, jau dabar policininkas privalo išdirbti 25 metus, anksčiau buvo 20 metų, tai tikrai daug dar pakankamai jaunų policijos pareigūnų tiesiog palikdavo tarnybą, kad susirastų kitą darbą, kur mokamas oresnis atlyginimas“, – aiškino Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas.

Šiuo metu policijoje yra apie 7700 pareigūnų, tačiau, pasak pašnekovo, tai nėra pakankamas skaičius. Jis pridūrė, kad labiausiai pastiprinimo reikėtų sostinėje.

„Vilnius mums dar yra ta raudona lemputė, nes, net nežiūrint į 100 eurų papildomą priedą sostinės pareigūnams, pragyvenimo kaštai Vilniuje yra labai dideli.

Mes turbūt turime sakyti, kad esame pasiekę tam tikrą dugną. Arba turime atsisakyti tam tikrų darbų ir jų nedaryti su tokiu pareigūnų skaičiumi, arba pasakyti, kad pareigūnų turi būti šiek tiek daugiau, norint efektyviai vykdyti esamas funkcijas, kurios šiuo metu yra priskirtos policijai“, – sakė jis.

Paklaustas, kokie tai darbai, A.Paulauskas pripažino, kad policijos pareigūnai turi atlikti ir su jų darbu praktiškai nesusijusias užduotis.

„Turime nusistatę aiškius prioritetus – vienas iš jų yra reagavimas. Tai yra tas darbas, kurio niekada negalėsime atsisakyti. Jei žmogui reikia pagalbos čia ir dabar, tikrai ta paslauga visuomenei bus suteikta.

Norėčiau pasakyti, kad šiandien policija yra atsakinga už COVID-19 kontrolę, už saviizoliacijoje esančių asmenų kontrolę, dažnai už kažkokius veterinarinius reikalus, kuriuos policija turi tikrinti, kas iš tiesų neturėtų būti policijos darbas, o policija vis dar jį atlieka. Tai tikrai reikėtų peržiūrėti tas funkcijas ir jas deleguoti toms institucijoms, kurios už tai yra atsakingos“, – pabrėžė policijos generalinio komisaro pavaduotojas.

„Antra – dar matome rezervų mūsų procedūrose, kalbant apie tą patį ikiteisminį tyrimą. Galbūt žmonėms ir visuomenei tai nėra matoma, bet archyvai lūžta ir dulka nuo didelių popierių bylų, į kurias įdėta tūkstančiai darbo valandų policijos pareigūnų, ir kur kartais būna abejotina to darbo pridėtinė vertė. Tai procedūros kai kuriose srityse yra tikrai per sunkios, per sudėtingos“, – pridūrė jis.

A.Paulauskas atkreipė dėmesį, kad jau kitais metais policija greičiausiai turės rekordinį biudžetą, o tai, pasak jo, leistų padaryti viską, kad esami policijos pareigūnai išliktų sistemoje.

„Yra sukurta motyvavimo piramidė, kad pareigūnai tikrai žinotų, kad, kylant karjeros laiptais, jų atlyginimas ženkliai didės ir bus konkurencingas darbo rinkoje. Antra – tai yra įrankis prisivilioti naujokus. Turbūt jau galėsime aiškiai transliuoti žinutę, kad naujokas, atėjęs dirbti į Vilniaus miestą, pirmas jo atlyginimas bus apie 1000 eurų į rankas.

Žinoma, kai kas žiūri skeptiškai, kas tie 1000 eurų, bet mes ir sakome – tai yra naujokas, tai tik karjeros pradžia. O tikrai karjeros galimybės yra didžiulės, organizacija didelė ir yra kur augti“, – tvirtino A.Paulauskas.

„Tikrai jau galime žadėti naujai ateinantiems pareigūnams pakankamai orų startinį atlyginimą“, – pabrėžė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas.