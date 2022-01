Viena iš „pasivaikščiojimo“ organizatorių Edita Mikėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino viešą kvietimą panevėžiečiams.

„Sveiki, panevėžiečiai, sausio 17 d., pirmadienį, 18 val. kartu su bendraminčiais eisime pasivaikščioti po miestą. Maršruto pradžia prie fontanų – Laisvės aikštėje. Toliau eisime link Vilniaus gatvės ir, pasiekę Smetonos g., praeisime ja. Tuomet suksime link Panevėžio rajono savivaldybės, praeisime Aleksandro skulptūrą, toliau eisime J. Basanavičiaus gatve, pro „SEB“ banką link „Iki“ laikrodžio ir suksimės link Savanorių aikštės. Visi vėluojantys kviečiami prisijungti ir pasivyti mus. Eisime lėtai“, – rašė E. Mikėnaitė.

Tikslo nepaaiškino

Naujienų portalui JP pasiteiravus, koks šio pasivaikščiojimo tikslas, ir kuo juo siekiama, E. Mikėnaitė paaiškinti neišdrįso.

„Apie tai nekalbėsiu ir neaiškinsiu. Jūsų naujienų portalas neteisingai rašo apie Lietuvos šeimų sąjūdžio renginius. Todėl nieko nesakysiu apie pasivaikščiojimą“, – kalbėjo „antivakserė“, o, panorus sukonkretinti, kas buvo neteisinga, nepasakė.

Įsigaliojo naujos taisyklės

Naujienų portalas JP primena, kad šiandien Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad per renginius uždarose erdvėse privalu dėvėti respiratorius, atvykus iš užsienio ar turėjus kontaktą su sergančiuoju namuose, darbe izoliuotis bus galima trumpiau.

Nedarbingumo pažymėjimus dėl izoliacijos išduos nebe šeimos gydytojas, o Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Uždarose erdvėse vyksiančiuose renginiuose visi vyresni nei šešerių metų žiūrovai ir dalyviai, personalas privalės renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius. Nuo to atleidžiami tik neįgalumą turintys žmonėms, kurie to daryti negali dėl savo sveikatos būklės. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Renginio organizatoriai privalės užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių. Be to, rekomenduojama žiūrovams dalyti respiratorius, apie naują taisyklę juos informuoti prieš renginį ir per jo pertraukas.

Respiratorius arba medicinines kaukes dėvėti rekomenduojama ir per renginius atvirose erdvėse, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis kaip dviejų metrų, atstumas.

SAM pataria renginius organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.