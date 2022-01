Apie naujos partijos perspektyvas „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis pokalbis“ diskutavo Mykolo Romerio universiteto lektorė, politologė Rima Urbonaitė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis.

Aukštų reitingų paslaptis – šios valdžios problemos

L.Bielinis sakė, kad toks palankumas S.Skvernelio partijai nėra susijęs su konkrečiais lūkesčiais, o tai yra tiesiog pasidavimas tam tikrai reklamai.

„Aš manau, kad didžioji dalis žmonių pasiduoda tokiam marketinginiam veiksmui. Mes visi dabar kalbame apie būsimą partiją ir visi, kurie yra centro kairėje arba bent jau dažniausiai yra palaikantys ir balsuojantys už centro kairę, tokiu būdu pasiduoda šitai reklamai, šitam gundymui ir tokiu būdu S.Skvernelis gauna palaikymą. Ar tas palaikymas išliks visą laiką, priklausys nuo to, kaip sukurta partija veiks“, – sakė L.Bielinis.

Tuo tarpu R.Urbonaitė sakė mananti, kad toks palaikymas ir dabartiniai rinkėjų lūkesčiai kyla iš neišpildytų ankstesnių valdžių pažadų.

„Aš turbūt tuos lūkesčius ir apibrėžčiau kaip lūkesčius, kurių taip ir neišpildė ankstesnės valdžios. Kitaip tariant, mes žinome tą situaciją, kai prieš rinkimus mes turime labai didelius lūkesčius, ieškoma vienokių arba kitokių gelbėtojų ir tie lūkesčiai labai greitai išsisklaido. (...)

Aš manau, kad per kiekvienus rinkimus dalis rinkėjų ir generuoja tuos neišsipildžiusius lūkesčius, tiesiog sugeneruoja į kažkokį naują darinį, nes seni jau išbandyti, nepavykę, reikia kažko naujesnio“, – teigė R.Urbonaitė.

Kaip teigiamą aspektą, kuriuo naujoji S.Skvernelio partija gali traukti rinkėjo dėmesį, politologė įvardino ir jau praėjusią S.Skvernelio premjero kadenciją. Jos nuomone, nors per ketverius metus ir pasitaikė nemalonių įvykių, tačiau visuomenei, tas periodas atrodo artimesnis.

„Žiūrint į dabartinę valdžią, žmonės S.Skvernelio premjeravimą gali prisiminti su šiokia tokia nostalgija. Ramybė, išmokų didėjimas, pensijų augimas, nėra drastiško kainų kilimo, nes dabar šildymas turbūt visus palaidos tuoj. Aišku, pabaiga buvo sunkesnė su pandemija, bet irgi jie laviravo neįvesdami griežto karantino, žinodami, kad žmonės dėl to bus nepatenkinti. Jis dabar asocijuojasi su tokiu gan ramiu premjeravimu. (...)

Žmonės prisimena turbūt visą tą laikotarpį. Jis nebuvo tiek paženklintas krizėmis, kiek yra dabar, o žmonės yra linkę lyginti dabartinę valdžią su prieš tai buvusia, tai irgi natūralu. Aš manau, kad čia S.Skvernelio ir jos kuriamos partijos situacijoje mes turime gana palankias jiems aplinkybes, bet iki rinkimų dar daug (laiko – aut.)“, – svarstė politologė.

Partiją sustiprins skirtingos nuomonės

Nors šiuo metu naujai besikurianti partija bene išvien yra siejama tik su ekspremjeru S.Skverneliu, L.Bielinis sako, kad vien stipraus lyderio sukurti partijai nepakaks.

„Iš tikrųjų sukurti partiją ir būti partijos lyderiu yra visai kas kita, nes čia reikalinga labai aiškiai veikianti ir kryptingai veikianti partinė struktūra. Šiandien mes to nematome. Tiesa, dar nėra partijos, tai negalime sakyti, bet susikūrus partijai turime labai atkreipti dėmesį, kas gi šalia S.Skvernelio stovi, ir kokie žmonės ims organizuoti tą partijos veiklą. Kas organizuos tą partinę statybą. (...)

Šiandien mes matome, kad daugelyje partijų to praktiškai nėra. Šiek tiek tokia struktūra yra suformuota pas konservatorius, šiek tiek pas socialdemokratus, pas liberalus, bet visos kitos politinės partijos atrodo be tokių struktūrų. Ir jeigu čia to nebus, tai mes matysime problemas“, – dėstė profesorius.

Pastebima, kad S.Skvernelio partijos gretose yra dalis asmenų, kurie būdami LVŽS sudėtyje veikė tarsi vidinė opozicija. Paklausta, ar tai nepakenks naujos partijos veiklai ir nesuskaldys joje esančių narių, R.Urbonaitė sakė, kad diskusijos ir išsiskiriančios nuomonės yra netgi būtinos.

„Aš manau, kad jeigu partijos vidinėse diskusijose nėra tokios kritikos vieni kitiems, jeigu nėra net požiūrių išsiskyrimo, tai reiškia, kad kažkas negerai. Nebūna taip, kad visi matytų viską visiškai vienodai ir visiškai jokiais klausimais nuomonės neišsiskirtų.

Taip, jeigu partijos pirmininkas formuoja tokią poziciją, kad arba yra mano nuomonė, arba jūsų partijoje nėra, tai tada taip. Tokių partijų mes, panašu, kad turime. Partijoje diskusijos, argumentuota diskusija ir kritiška diskusija vieni kitų atžvilgiu turi būti, nes ji leidžia išsigryninti“, – sakė politologė.

MRU lektorė taip pat pridūrė, kad partijai sėkmingai veikti gali padėti ir joje esančių politikų patirtis ir gebėjimas dirbti, ko dabar trūksta aukštai reitinguose stovintiems socialdemokratams.

„Tai yra žmonės turintys įdirbį. Nėra visiški naujokai. Plius, tai yra labai darbingi žmonės. Ko nereikia partijoms tai tokių, kurie mėgsta ateiti ir pasakyti „Mane dėkite į penktą vietą, bet aš nieko nedarysiu“. Tai čia labai svarbu, kad naujai partijai užtektų žmonių, kurie realiai dirba. Dirba prie skyrių konstravimo, prie skyrių veiklos palaikymo ir panašių dalykų. Tai čia yra labai svarbu. Dėl to S.Skverneliui ta artimoji komanda irgi yra aktuali.

Pavyzdžiui man dėl Vilijos Blinkevičiūtės komandos klausimų yra labai daug. Kas yra jos komanda? Galime pažiūrėti į frakciją Seime. Kur frakcijos darbas? Kas šiuo metu padeda Vilijai Blinkevičiūtei stiprinti lyderystę tuo pačiu stiprinant partijos statusą ir įvaizdį? Aš tokių žmonių nematau. Iš Seimo kaip buvo A.Sysas visais metais, taip yra ir likęs. Kur visi kiti?“ – svarstė R.Urbonaitė.

Koją gali pakišti ryški asmenybė

Nors S.Skvernelis nėra linkęs tapatinti besikuriančios partijos tik su savo pavarde, tačiau akivaizdu, kad to šiuo metu nėra vengiama. L.Bielinis sakė, kad tokia stipri lyderystė gali atsiliepti neigiamai ir kurti personalinę partiją.

„Dalis visuomenės nelabai stebi tuos ideologinius poslinkius, politines pozicijas ir todėl tapatina partiją su ryškesniu asmeniu. Partijos tokiu būdu personalizuojasi. Matome Skvernelio partiją, Uspaskicho partiją, matome Karbauskio partiją ir taip jos įvardinamos. Tai yra personalizuotos partijos, kurios reiškia vieną – lyderis dominuoja. (...)

Jeigu ta partija nebus personalinė partija, jeigu iš tikrųjų toje partijoje egzistuos nuomonių įvairovė, jeigu diskusijos taps taisykle ir ten kiekvienas galės laisvai išsakyti savo poziciją, ir jeigu ta partija turės gerai sudėliotą ir išskleistą struktūrą, tada išties personalizacija jos sumenkės ir mes matysime tą partiją, kaip tam tikrą ideologinių ar politinių interesų reiškėją ir jai bus suteiktas kitas pavadinimas. Šiandien tai yra Skvernelio kuriama partija ir šiandien tai yra tik Skvernelio partija. Gal jis to nori, gal nenori, čia jau jo problema“, – sakė VDU profesorius.

L.Bielinio nuomone, jei partija ir toliau suktųsi tik aplink stiprų lyderį, tuomet galėtų kilti problemų dėl darbų tikslingumo.

„Partijos tikslas nėra laimėti rinkimus į Seimą ir savivaldą. Tai yra tik priemonė laimėjus tuos rinkimus įvykdyti savo politinę programą, realizuoti savo ideologines vizijas. O jeigu aplinka mato galimybę prisiglaudus prie vieno ar kito lyderio pragmatiškai išsilaikyti Seime, na tai tokia čia ir partija.

Jie tada tikrai tą lyderį globos ir saugos ir stums į priekį, kad jis būtų tuo lokomotyvu. Nauda visuomenei iš tokios partijos bus nulinė“, – įsitikinęs profesorius.