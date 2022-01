Apie tokią savo būseną po nesėkmingo balsavimo kalbėję kai kurie valdančiosios daugumos atstovai buvo įsitikinę, kad supykusi Vyriausybės vadovė gali driokstelėti dar vienu ultimatumu.

Pagrindo žaibuoti premjerė lyg ir turėjo – I.Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės parengtas bei skubos tvarka Seimui svarstyti teiktas įstatymo projektas, pritrūkus balsų, ketvirtadienį neįveikė paskutiniojo slenksčio.

Vyriausybės iniciatyva kėlė daug aistrų visuomenėje, projektas prieštaringai buvo vertinamas ir medikų bendruomenės. Politikai neslepia, kad diskusijos dėl privalomo tam tikrų profesijų atstovų skiepijimo valdantiesiems neišėjo į naudą.

Kodėl ne vieną savaitę dėl privalomų skiepų trukęs erzelis baigėsi nerezultatyviai? Ar buvo verta kelti muštynes, iš kurių rizikuoji pasitraukti pralaimėjęs?

Nesuganė net ministrų

Apie paskutiniąją pratęstos Seimo rudens sesijos dieną įvykusį balsavimą kalbinti valdantieji pripažino, kad gėdingą pabaigą buvo galima numatyti, bet nuomonės skyrėsi dėl to, kas kaltas dėl tokios situacijos.

Vieni politikai svarstė, kad nemaža dalis kaltės dėl to tenka ir pačiai Vyriausybei, kuri esą pavėlavo su privalomu medikų skiepijimu – kai kurios šalys šį žingsnį žengė gerokai anksčiau.

Be to, konservatoriai traukė pečiais, kam reikėjo verstis per galvą dėl privalomų skiepų medikams, jeigu sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys jau planavo, kad jie ir kitų gyvybiškai svarbių profesijų atstovai į darbą privalės eiti net sirgdami ar po kontakto su sergančiuoju.

Kai kurie valdančiosios daugumos atstovai priekaištavo Sveikatos apsaugos ministerijai, kurios vadovybė esą per menkai nėrėsi iš kailio įtikinėdama politikus bei visuomenę tokios iniciatyvios svarba.

Parlamentarai atkreipė dėmesį, kad svarbiame balsavime nebuvo ir kai kurių ministrų. Galbūt ir todėl, anot kai kurių konservatorių, premjerė po nerezultatyvaus balsavimo nebuvo taip sudirgusi, kaip daugelis jų tikėjosi.

Patys konservatoriai po balsavimo teisinosi, kad premjerė, jei ir griežia dantį, tai esą ne dėl jų. „Tik Vilija (Aleknaitė-Abramikienė, – Red.) ne tą mygtuką paspaudė. Niekas iš mūsų nebalsavo prieš. Kai kurių frakcijos narių nebuvo dėl objektyvių priežasčių. O kodėl balsavime nedalyvavo kai kurie ministrai, turėtų aiškintis pati premjerė“, – gynėsi vienas su lrytas.lt neoficialiai kalbėjęs didžiausios valdančiosios frakcijos atstovas.

Finišuojant – dūris iš nugaros

Bet konservatoriai priekaištingai šnairavo į koalicijos partnerius – Liberalų sąjūdį bei Laisvės partijos frakciją. Keli jos atstovai balsavime nedalyvavo, nors, kaip pastebėjo konservatoriai, buvo Seimo salėje.

Dar labiau nirštama dėl Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausančios trijulės – Jono Varkalio, Ričardo Juškos ir Juozo Baublio, kurie per balsavimą susilaikė. „Jie (liberalai ir „laisviečiai“, – Red.) torpedavo svarbų balsavimą ir dėl koalicijos partnerių elgesio, manau, I.Šimonytė labai pikta. O mūsiškiai čia ne prie ko, jie balsavo tvarkingai“, – teisinosi kalbintas konservatorius.

Neminint pavardės sutikęs kalbėti dešiniųjų atstovas pripažino, kad ketvirtadienį įvykęs balsavimas gali dar labiau pagilinti duobę, į kurią pastaruoju metu yra įkritę valdančiųjų santykiai.

„Balsavimas dėl privalomų skiepų buvo principinis. Mes į jį ėjome kaip į Kryžiaus žygį, į mus smigo labai daug strėlių.

Visiškai nukraujavę prišliaužėme finišą, bet kažkas iš savų smeigė peilį į nugarą“, – apie koalicijoje tvyrančią nuotaiką apibūdino konservatorius.

Vis dėlto pašnekovas abejojo, kad dėl šios nesėkmės valdančioje koalicijoje gali kilti rimtesnių pasistumdymų. „Kadangi baigėsi sesija ir mes jau užsimerkę su nauja omikrono banga neriame nuo kalniuko, tai abejoju, ar užtrauktas koks nors rankinis stabdys čia ką nors dar pakeistų. Laiko kažką aiškintis jau nėra, gal geriau šiek tiek atsikvėpti“, – kalbėjo konservatorius.

Pasidavė visuomenės spaudimui

Buvusio premjero Sauliaus Skvernelio nuomone, įvykęs balsavimas atskleidė, kad Seime esą nėra valdančiosios daugumos. Bet konservatorių atstovė Jurgita Sejonienė nesutinka su tokiu vertinimu.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė mano, kad Vyriausybės siūlymas nesėkmę patyrė dėl esą nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, kurių nebuvo galima pakeisti. „Tas pralaimėjimas nėra malonus, bet aš jo ir per daug nesureikšminčiau“, – sakė J.Sejonienė.

Parlamentarės nuomone, Vyriausybė padarė klaidą susiaurindama sąrašą profesijų, kurioms būtų privalomas skiepijimas. „Ankstesnis variantas buvo prasmingesnis“, – mano komiteto narė.

Pagal ankstesnius Sveikatos apsaugos ministerijos užmojus, be medikų ir socialinių darbuotojų, privalomas skiepijimas turėjo būti taikomas švietimo, viešojo sektoriaus darbuotojams bei kariams, tačiau vėliau šios idėjos atsisakyta.

Be to, J.Sejonienė pritarė opozicijai, kad šį projektą reikėjo teikti gerokai anksčiau, rudenį. „Vis dėlto, manau, kad projektas balsų neužteko ne dėl to, kad jis būtų blogas. Tokius balsavimo rezultatus lėmė politiniai motyvai ir visuomenėje kilęs erzelis bei politikų bandymai jai įtikti“, – svarstė konservatorių atstovė.

Kaltųjų dairosi koalicijoje

Seimo vicepirmininkas, konservatorius Paulius Saudargas irgi pripažino, kad Vyriausybei turėjo būti apmaudu dėl balsavimo rezultatų, ypač kai jau atrodė, kad iki finišo – vos vienas žingsnis.

„Buvo išeikvota labai daug energijos įtikinėjant visuomenę, opoziciją ir koaliciją, buvo daug ginčų, daug kritikos ir nepasitenkinimo Vyriausybės atžvilgiu.

Apmaudu, kad viskas baigėsi taip, kai jau atrodė, kad rastas sutarimas ir liko paskutinis balsavimas“, – neslėpė P.Saudargas.

Bet paklaustas, kas kaltas dėl tokio rezultato, Seimo vicepirmininkas kalbėjo itin aptakiai. P.Saudargas svarstė, kad galbūt tai susiję su nauja, ypač grėsminga pandemijos banga ir dėl to atsirandančiu pasimetimu, kuris persiduoda ir valdančiajai koalicijai.

„Koalicijai balsų pritrūko ir dėl to gaila. Mūsų neparėmė opozicija, bet, aišku, atsakomybės šiuo atveju reikėtų ieškoti koalicijos rėmuose“, – mano P.Saudargas.

Nudreifuoja vis dažniau

Bet Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas tvirtino, kad bent jau jo vadovaujama frakcija konservatorių ar I.Šimonytės priekaištų po balsavimo nesulaukė.

Tiesa, E.Gentvilas pripažino, kad pastaruoju metu valdančioji koalicija vis dažniau nudreifuoja nuo vyriausybinio kurso. „Ką čia slėpti – mes pasišnekame apie tai, kiek I.Šimonytė temps, kai mes, patys valdantieji, vis jai įkertame?“

Anot politikos veterano, vis dažniau į Seimą Vyriausybės atnešamos reformos ar siūlymai „nugriaunami“ nepateikiant jokių alternatyvų. „Tai, aišku, premjerė turbūt gali susinervinti“, – svarstė liberalas.

Vis dėlto, E.Gentvilo manymu, pernelyg dažnai svaidytis ultimatumais premjerė irgi negali. „O gal ir nenori? Gal mato šviesas tunelio gale dėl pandemijos eigos? Be to, ir koncertina pasienyje susijungia, baltarusiškų trąšų tranzito reikalai irgi eina link pabaigos. Kai atrodo, kad viskas jau turėtų aprimti, kam I.Šimonytei dabar kelti ultimatumus. Dabar reikia emocinio stabilumo“, – mano valdančiosios daugumos atstovas.

E.Gentvilas neslėpė, kad valdančiajai koalicijai itin svarbaus balsavimo išvakarėse būta įvairių svarstymų ir dėlionių, kaip jis gali baigtis. Politikas situaciją vadino buvus slidžia ir pripažino, kad kai kurių savo kolegų jam perkalbėti nepavyko.

Vis dėlto dėl nesėkmingo balsavimo valdančiųjų atstovas priekaištavo opozicijoje esantiems socialdemokratams, kurie esą persigalvojo paskutinę minutę. Anot E.Gentvilo, tiek jiems, tiek per balsavimą susilaikusiems trims liberalams įtakos galėjo turėti buvęs milžiniškas išorinis spaudimas.

Tačiau politikas nemano, kad dar vienas skaudus pralaimėjimas sukels naujų įtampos židinių valdančioje koalicijoje: „Aš matau šviesą tunelio gale.

Manau, kad kai kurios krizės eina į pabaigą ir aš tikiuosi, kad mes įkvėpsime pavasarinio oro ir, kaip kažkada sakė Vytautas Landsbergis, paskanausime žalios žolės“.

Dauguma – kaip žydo bitės

Tiesa, toks valdančiosios koalicijos vieno iš lyderių optimizmas stebina opoziciją. S.Skverneliui dėl daugumos nebuvimo antrina ir Darbo partijai priklausantis Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis.

Jo nuomone, valdančioji dauguma yra „pakrikusi lyg žydo bitės“: „Tą parodė balsavimas dėl alkoholio, „laisviečių“ siūlymų dėl žmogaus teisių, dėl mokesčių už automobilių taršą.

Akivaizdu, kad daugumos nėra, ji yra pakrikusi, išblaškyta lyg žydo bitės, be opozicijos balsų nesugebanti priimti jokių sprendimų“.

Anot A.Mazuronio, valdančiosios daugumos architektai privalo prognozuoti, ar turi užtektinai balsų vienam ar kitam sprendimui priimti. „Panašu, kad šiuo atveju kažkas neatliko savo darbo ir nenumatė, koks gali būti rezultatas“, – sakė „darbietis“.