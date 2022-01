Aprodydami nežmoniškomis Seimo kontrolierių įvardytas užsieniečių gyvenimo sąlygas Kybartų URC, migrantus saugantys pareigūnai juokavo, kad dar trūksta kino centro ir baseino, tuo metu užsieniečiai savo skundų gyvenimo sąlygomis neslėpė – kliuvo tiekiamam maistui, migrantai pastebėjo karšto vandens trūkumą, pabrėžė visišką privatumo stoką.

„Atsikeliame, nusiprausiame, ir atgal į lovą“

Antradienį popiet buvusiuose Kybartų pataisos namuose, kuriuose šiuo metu apgyvendinti apie 600 neteisėtai dar vasarą sieną kirtusių migrantų, verda gyvenimas – tiesa, čia jis vyksta aukštais. Kol vieni migrantai ruošiasi pietums, kiti žaidžia tinklinį sporto salėje. Apie penkiolika užsieniečių mokosi lietuvių kalbos.

Šios dienos pietums – paukštiena, ryžiai ir salotos, užsieniečiams jau paruošti popieriniai arbatos puodeliai. Vis dėlto, ne vienas centre kalbintas migrantas tikino, kad maitinimas centre – netinkamas.

Hyder vardu prisistatęs jaunas vyras, paklaustas apie gyvenimo sąlygas Kybartuose, piktinosi viskuo – maitinimu, privatumo trūkumu, tačiau labiausiai – kankinančia nežinomybe dėl ateities.

„Niekam mes nerūpime. Gyvenimo sąlygos? Viskas čia blogai. Visą savaitę naudojamės šaltu vandeniu, tik kartą per savaitę galime pasinaudoti lauke esančiu dušu su karštu vandeniu.

Maistas yra labai blogas, net vienam vaikui neužtektų. Bet negaliu nieko blogo pasakyti, nes jie gali mane uždaryti į vienutę apačioje. Ten anksčiau jau yra uždarę kai kuriuos žmones“, – dėstė irakietis.

„Bent penkiolika – dvidešimt žmonių kambaryje, jokio privatumo, jokios erdvės. Mes miegame savo lovoje, atsikeliame, nusiprausiame veidą ir toliau miegame“, – gyvenimą Kybartų URC nupasakojo jis.

Anot Hyder, visi užsieniečiai nuolat klausinėja Raudonojo kryžiaus savanorių, pareigūnų, socialinių darbuotojų, kada jie atgaus laisvę, tačiau sulaukia vienintelio atsakymo – jog šie nežino. Tuo metu valstybės pasiūlyta 1000 eurų išmoka sutinkantiems savanoriškai grįžti į savo kilmės šalį irakiečio nedomina.

„Gal pasirašyčiau dokumentą dėl grįžimo, gaučiau 1000 eurų ir grįžęs būčiau nužudytas. Jei mano gyvenimas Irake būtų buvęs geras, kodėl būčiau čia atvykęs? Aišku, kad ten gyvenimas buvo blogas“, – argumentavo jis.

Pas medikus – ir dėl geresnio šampūno

Prie medikų kabineto Kybartų URC antradienį – bent dešimties užsieniečių eilė. Šeimos gydytojas Vilius Kočiubaitis pasakojo, kad laukiančiųjų būna ir 40, o nusiskundimai – patys įvairiausi.

„Dabar nusiskundimai pasikeitę, nes jie skundžiasi emocijomis. Jie yra depresyvūs, nemiega. Ko jie reikalauja? Ateina pas daktarą ir sako, kad nori laisvės. Sakau, kad aš aš receptų laisvei neišrašau“, – pasakojo medikas.

„O ligos? Jie praktiškai visi sveiki – 20-mečiai, 19-mečiai. Yra nedidelės alerginės reakcijos, kažkuriam maistas netinka. Kartais pasloguoja, tada testus darome, temperatūrą matuojame, padarome koronaviruso testus.

Yra žmonių, kurie turėję traumų, tad siunčiame į ligonines konsultacijoms. Šiandien siunčiau vieną žmogų akių konsultacijai. Jeigu yra kažkokie ūmūs dalykai, siunčiame chirurgams, įvairiems specialistams“, – pasakojo jis.

Tačiau medikas pripažįsta, kad dauguma į medikus kreipiasi tikrai ne dėl rimtų sveikatos sutrikimų.

„Jie nori vitaminų, kartais nori, kad jiems duotų gerą šampūną, kad nagai gražiai atrodytų. Būna visokių. Kad dantis sutaisytų, implantus įdėtų, plaukus persodintų. Bet mes rimtai žiūrime į tuos dalykus, su jais kalbamės. (...)

Jie skundžiasi, kad negali valgyti, kad jiems blogas maistas. O aš sakau, žinai, aš šiandien, nors jau penkta valanda vakaro, dar nevalgiau. Tai jei kas man duotų valgyti, aš būčiau patenkintas“, – kalbėjo V.Kočiubaitis.

„Šiaip jie yra atviri, meilūs žmonės, visiškai kontaktiški, bendraujantys, tik tiek, kad yra uždaryti – jie šito nenori“, – pridūrė jis.

Sąlygos keičiasi?

Kybartų URC vadovas Gintaras Klimavičius nurodė, kad po Seimo kontrolierių apsilankymo centre migrantų gyvenimo sąlygos pagėrėjo.

„Šiai dienai vietos gerokai daugiau – prieš Seimo kontrolieriaus patikrinimą buvo daugiau nei 680 žmonių, šiandien yra 562 asmenys. Aukštuose gyvena 89 asmenys, pagal bendrą kvadratūrą jiems tenka 3 kvadratiniai metrai“, – kalbėjo G.Klimavičius.

Jo žiniomis, artimiausias tris savaites savanoriškai grįžti turėtų dar 60 asmenų, tad erdvės centre po truputį daugėja.

Centro vadovas pripažįsta, kad problema dėl karšto vandens kol kas nėra išspręsta, tačiau tarnyba šiuo metu yra paskelbusi konkursą dušo, tualetų renovacijos ir kitiems darbams.

Tiesa, G.Klimavičius nesutinka su ataskaitoje išdėstytais migrantų pareiškimais, jog jie pareigūnų, skaičiuojančių užsieniečius, naktimis prižadinami net po kelis kartus.

„Užsieniečiai skaičiuojami vieną kartą per parą – 22 valandą vakaro. Tik pirmą mėnesį (buvo skaičiuojami dažniau – aut.past.), kadangi žmonės nuolat buvo atvežami, pareigūnams reikėjo tikslų skaičių išsiaiškinti“, – aiškino Kybartų URC vadovas.

Be to, kaip pabrėžia G.Klimavičius, centre yra sporto salė, vyksta piešimo užsiėmimai, anglų, lietuvių kalbų pamokos, o kiekvienas aukštas nuo 8 iki 22 valandos gali išeiti į lauką. Centro vadovas nemato pagrindo ir užsieniečių skundams dėl tiekiamo maisto.

„Tris kartus per dieną duodamas karštas maistas, vieną dieną jiems patinka, kitą – nepatinka. Yra dešimt receptų, pagal kuriuos maitinasi – jie to pačio kasdien nevalgo. Yra tradicinis, vegetariškas, ir alternatyvus“, – nurodė jis.

Tuo metu migrantų skundus, kad iš jų atimami mobilieji telefonai ir jie mėnesį negali pasikalbėti su savo artimaisiais, G.Klimavičius vadina netiesa.

„Tai yra netiesa. Telefonai yra paimami, kadangi tie, kurie pagal vidaus tvarką yra suimami teismo sprendimu, jie telefono negali turėti. Bet jie, pavyzdžiui, parašo prašymą, kad reikia susisiekti su šeima, ir mes tikrai grąžiname tą telefoną, jie pasiskambina ir pasišneka. Be to, yra „Gydytojai be sienų“ ir „Raudonas kryžius“, kurie nuolat su savimi turi telefoną, ir jei tik žmogus kreipiasi, duoda jiems skambinti“, – paaiškino jis.

Be to, kaip nurodė G.Klimavičius, centre vyksta ir pasimatymai. „Vakar buvo viena mergina atvažiavusi. Lietuvė atvažiavo aplankyti“ – kalbėjo G.Klimavičius.

Primename, kad šią savaitę Seimo kontrolierės Erikos Leonaitės paskelbtoje kontrolierių ataskaitoje migrantų apgyvendinimo sąlygos Kybartų Užsieniečių registracijos centre (URC) prilygsta nežmoniškam arba žeminančiam žmogaus orumą elgesiui.

Tuo tarpu, po šios paviešintos Seimo kontrolierių ataskaitos Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius sakė: parodykite kalėjimą, iš kurio išeinant sumoka 1000 eurų.