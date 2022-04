Iš Berdiansko ištrūkęs A. Medalinskas: neapgaudinėkime savęs, Donbase vyksta labai rimti dalykai

Iš Ukrainos, Berdiansko, neseniai ištrūkęs politologas Alvydas Medalinskas taip pat atkreipia dėmesį, kad informacija apie iš Kijevo srities besitraukiančias rusų pajėgas neturėtume apgaudinėti savęs, jog karas jau laimėtas – Donbaso regione ir aplink jį telkiamos vis gausesnės Rusijos kariuomenės pajėgos, todėl ten gali užvirti dar aršesni mūšiai.

„Mes turėtume neapgaudinėti savęs. Lietuvoje turime labai mažai informacijos, bet Donbase vyksta labai dideli dalykai. Rusija ten sukoncentravo savo pajėgas. Lietuvoje nematau informacijos apie mūšius prie Marjinkos, Luhansko srityje, kur labai daug teritorijos yra paimta.

Dabar yra noras apsupti Kramatorską, Slovianską – visa tai yra labai rimti žinginiai, ne mažiau rimti nei paimti Kijevą ar Černigovą. Ir Vakarai neturi būti tik stebėtojai“, – „Žinių radijo“ laidoje „Įvykiai ir komentarai“ kalbėjo A.Medalinskas.

A.Medalinskas: tokių situacijų, kaip Bučoje, gali būti ir daugiau

Savaitgalį pasaulį šokiravo vaizdai iš šalia Kijevo esančio Bučos miestelio. Rusijos kariai atsitraukė, tačiau po savęs gatvėse čia paliko civilių lavonų jūrą. Ukrainiečiams galiausiai įžengus į teritoriją, pasimatė tikrieji Rusijos įvykdytų karo nusikaltimų žiaurumai – aptikti brutaliai nužudytų civilių kūnai, jų masinės kapavietės.

Pasak A.Medalinsko, akivaizdžiai matyti, kad tokie šiurpūs vaizdiniai įaudrino visuomenę, tačiau ar to pakaks tikintis iš Vakarų griežtesnės pozicijos, sunku pasakyti.

„Žmonių reakcija, be abejonės, dar labiau bus įaudrinta, to palaikymo iš tikrųjų yra ir labai stipraus. Man dabar teko būti Bratislavoje, Vienoje ir Berlyne, visur matyti Ukrainos vėliavos, net ant kai kurių municipalinių, kultūros įstaigų, bažnyčių ir pan. To palaikymo yra daug. Bet kalbant apie politinius niuansus – yra kitas klausimas, daug svarbesnis.

Pats svarbiausias dalykas, ką daro, deja, ne JAV, o Didžioji Britanija – kada Vakarai pereis prie to antrojo etapo, teikiant karinę ginkluotę Ukrainai. Rusija turi tikslą visai atskirti Ukrainą nuo jūrų. Jau praktiškai atkirto nuo Azovo jūros, dabar bando nuo Juodosios. Tik taip galima bandyti paaiškinti įnirtingus puolimus Odesoje ir prie Nikolajevo.

Ir ten gynybai tikrai reikia raketų, nukreiptų prieš laivus. Kol kas Ukraina atsišaudo pasenusia ginkluote, ne tokia modernia, kurią turi Rusija“, – situaciją komentavo politologas.

Jo teigimu, miestų, miestelių bei kaimų, kuriuose vykdomi tokie patys ar panašūs civilių gyventojų kankinimai ir žudymai, kaip Kijevo apskrityje, gali būti ir daugiau.

„Kalbant apie Bučos situaciją, aš manyčiau, kad tokių vietų gali būti ir daugiau. Manau, kad tarpiniame punkte tarp Berdiansko ir Zaporožės (...) irgi gali būti nužudytų žmonių po to, kai jie požemiuose praėjo tardymus. Džiaugiuosi, kad ten nepakliuvau“, – tvirtino A.Medalinskas.

Politologas pabrėžė, kad Vakarų valstybėms ir jų lyderiams reikėtų kuo greičiau atsipeikėti.

Š.Liekis: spėjimai pasitvirtino

Panašią poziciją išsakė ir profesorius Šarūnas Liekis. Jis viliasi, kad vaizdai iš Bučos padės ukrainiečiams mobilizuoti pasaulį savo naudai.

„Tas reiškinys karo atveju nėra ypatingai išsiskiriantis. Tokio tipo nusikaltimų yra pakankamai daug. Bet reikia tikėtis, kad šie nusikaltimai prieš žmogiškumą padės Ukrainai mobilizuoti pasaulio opiniją savo naudai“, – sakė Š.Liekis.

„Vis dėlto tie argumentai ir klausimai, kurie yra keliami, kodėl yra nepadedama laimėti Ukrainai kare, o yra tik apsiribojama pakankamai simboline karine parama, kai nuo pat pradžių yra tiekiami tik lengvieji ginklai, yra visiškai validūs“, – pridūrė jis.

Profesoriaus teigimu, įvykdyti nusikaltimai Kijevo priemiesčiuose taip pat yra įrodymas, kokioje blogoje padėtyje yra Rusijos kariuomenė.

„Akivaizdu, kad šie įvykiai yra labai liūdinantys ir patvirtina daugybės stebėtojų išankstinę nuomonę, jog šitas karas bus lydimas ir ženklių žmogaus teisių pažeidimų – civilių žudymo, prievartos prieš juos. Visa tai pasitvirtino.

Kalbant, kodėl taip įvyko, akivaizdu, kad iš vienos pusės, vykdoma planinga politika kontroliuoti teritoriją. Tada žmonės persekiojami, laužomos rankos, reikalaujama nuolankumo, paklusnumo. Iš kitos pusės – akivaizdu, kad visa Rusijos kariuomenės valdymo struktūra – pairusi ir yra rimtos problemos su disciplina.

Jeigu norima ką nors sutvarkyti, tai nelabai pavyksta, kadangi daliniai yra išsimėtę, sunkiai kontroliuojami, blogai aprūpinami. Tokiame chaose dažnai vyksta nusikaltimai žmogiškumui“, – aiškino Š.Liekis.

Anot profesoriaus, JAV prezidentas Joe Bidenas dabar turi galutinai apsispręsti, ar jis nori, kad Ukraina laimėtų šiame kare.

Sekmadienį Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova pranešė, kad Iš Rusijos kariuomenės atgautame Kijevo regione Ukrainos pajėgos aptiko 410 civilių palaikus.