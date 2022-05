VSAT vadas: atsidarius neteisėtos migracijos keliui per Maskvą, pokyčiai tarp migrantų

„Geografija pasikeitė iš esmės. Praėjusiais metais dauguma neteisėtų migrantų atvyko iš Irako, Kurdistano. Šių metų vasario, kovo, balandžio mėnesiais dauguma buvo Indijos, Kubos piliečiai, taip pat Šri Lankos, Sirijos, Afganistano piliečiai“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė Rustamas Liubajevas.

Anot jo, taip nutiko dėl to, kad pavyko uždaryti neteisėtos migracijos kanalą iš Irako per Minską, tačiau atsidarė naujas kelias per Rusiją.

„Geografija pasikeitė, nes pavyko sustabdyti visus reisus iš Azijos valstybių į Baltarusiją. Taip pat dėl tokios gana griežtos Lietuvos politikos pavyko suvaldyti situaciją prie valstybės sienos. Be to, matyt, ir pats režimo vadovas Aliaksandras Lukašenka prarado interesą, kadangi suprato, jog nepavyko pasiekti savo politinių tikslų organizuojant hibridinę ataką prieš Lietuvą ir kitas ES valstybes, ir jis tiesiog nemato perspektyvų naudoti neteisėtą migraciją kaip ginklą prieš Europą“, – teigė pasieniečių vadas.

Pasak jo, nuo vasario stebima nauja tendencija – iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai mėginantys patekti užsieniečiai būna atskridę į Maskvą ar kitą Rusijos miestą, po to jau vyksta į Baltarusiją ir bando patekti į ES.

„Beveik visi neteisėti migrantai, kurie sulaikomi prie sienos su Baltarusija, atvyko būtent per Rusiją“, – tvirtino R. Liubajevas.

Anot jo, dėl karo Ukrainoje neteisėta migracija kaip ginklu prieš kitas valstybes nėra aktyviai naudojamasi, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, R. Liubajevo teigimu, to gali griebtis ir Rusijos režimas.

„Šiuo metu tai mažai tikėtina, kad gali būti organizuota tokia hibridinė ataka, kadangi pagrindinis dėmesys nukreiptas į Ukrainą. Bet ilgalaikėje perspektyvoje neteisėta migracija gali būti panaudota siekiant politinių tikslų. Tuomet jos taikiniu gali tapti visos ES valstybės“, – sakė jis.

Lietuvos pasieniečiai pirmadienį pranešė, jog tris paras iš eilės nuo penktadienio nefiksavo sieną iš Baltarusijos pusės bandančių kirsti migrantų.

Iš viso šiemet pasieniečiai apgręžė 1621 iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusį patekti užsienietį. Pernai nuo rugpjūčio 3 dienos, kai VSAT įgijo teisę apgręžti neteisėtus migrantus, jų į Lietuvą iš Baltarusijos nepateko 8106.

Praėjusiais metais iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai atvyko beveik 4,2 tūkst. migrantų.

Prieš maždaug metus kilusį migrantų iš Baltarusijos antplūdį Lietuva vadina Minsko režimo hibridine ataka.