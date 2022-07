Kokia tikimybė, kad D. Grybauskaitė vėl sieks prezidento kėdės? Ekspertas įžvelgia ne vieną priežastį sugrįžti

Visgi, jo manymu, dabar belieka tik spėlioti, kaip gali pasisukti prezidento rinkimų scenarijus, tačiau sėkmę politologas žadėtų tikrai ne visiems.

Apie tai V.Valentinavičius kalbėjo „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“.

„Kova stiklinės dugne“

Lietuvos gyventojai prezidento rinkimuose palaikytų dabartinį šalies vadovą Gitaną Nausėdą ir kadenciją baigusią prezidentę Dalią Grybauskaitę, rodo trečiadienį paskelbta naujienų portalo „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa.

Anot „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos, už G.Nausėdą balsuotų 16,6 proc. šalies gyventojų, o už D.Grybauskaitę – 15,2 proc. gyventojų.

Visgi V.Valentinavičius teigė, kad tokie apklausos rezultatai jo per daug nenustebino.

„Ankstesnėse apklausose D.Grybauskaitė tiesiog nefigūravo, apie ją neklausdavo, bet kai tik paklausė, iš karto gavo rezultatą. Asmeniškai prieš pusmetį ar metus kalbėjau, kad G.Nausėda yra favoritas prezidento rinkimuose tol, kol nedalyvauja Grybauskaitė. Jei dalyvauja Grybauskaitė, Nausėdos reitingai sminga į dugną ir Grybauskaitė nesunkiai laimi“, – prognozavo politologas.

Tiesa, pasak jo, verta atkreipti dėmesį į tai, kad visų galimų kandidatų reitingai yra labai žemi.

„Tai yra kova stiklinės dugne – 16, 15, 7 procentai yra labai nedaug, labai išsibarstę rinkėjų balsai. Klausimas, kaip atrodys, kai jie pradės grupuotis ir ieškoti tikrai stipriausio ir realiai galinčio laimėti kandidato, tuomet balsai suplauks į kažkuriuos kelis kandidatus.

Kitas dalykas – prezidentė D.Grybauskaitė turi tokį reitingą nebūdama veikiančia prezidente“, – pastebėjo V.Valentinavičius.

MRU docento teigimu, dabar galima tik spėlioti, kaip atrodytų reitingų lentelė, jei D.Grybauskaitė netikėtai praneštų apie savo kandidatavimą.

„Dabar G.Nausėda matomas viešojoje erdvėje nuo ryto iki vakaro – jis yra dirbantis prezidentas, važiuoja į Ukrainą, susitinka su Lenkijos prezidentu, yra „žmonėms ant akių“. D.Grybauskaitė, su jos padidėjusiu aktyvumu per pastaruosius pusę metų, yra matoma kartą per savaitę, kartą per dvi savaites – nepalyginsi su Nausėdos matomumu, o reitingas yra lygus“, – svarstė specialistas.

Kokia tikimybė, kad D.Grybauskaitė galiausiai grįš į politiką ir sieks prezidento posto? Pasak V.Valentinavičiaus, ženklų, rodančių, kad tai įvyks, tikrai yra.

„Kiek aš girdžiu, kiek dauguma girdi, prezidentė tarytum nelabai nori, tarytum džiaugiasi poilsiu, bet tas padidėjęs aktyvumas pastaruosius pusę metų rodo ką kita. D.Grybauskaitės niekas tiesiai nepaklausė ir ji neatsakė, jos nėra viešai pasakyta nei ne, nei taip. Kadangi D.Grybauskaitė pradėjo kritikuoti prezidentą, tai prezidentę labiausiai turėtų motyvuoti tai, kaip ji vertina pono Nausėdos darbą, lyginant su savo.

Akivaizdu, kad užsienio politika ji nėra iki galo patenkinta, o ką kalbėti apie teisėsaugą. Tos triukšmingos ir didelės bylos, kurios prasidėjo prezidentaujant D.Grybauskaitei, dabar skandalingai baigiasi niekiniais nuosprendžiais, valdant Gitanui Nausėdai, ir jis apie teismų darbo kokybę nedrįsta net žagtelti“, – svarstė politologas.

Įvertino ir I.Vėgėlės šansus

Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, ar Konstitucija leistų D.Grybauskaitei į prezidento kėdę kandidatuoti trečią kartą. Pasak MRU docento, tai iš tiesų galėtų iššaukti papildomų reakcijų.

„Konstitucijoje pasakyta apie dvi kadencijas iš eilės. Aišku, greičiausiai tada bus ginčas, bet jeigu jau ieškos konstitucinių kliaučių prieš Grybauskaitę, tai reiškia, kad jos rimtai bijo, bijo, kad ji rinkimuose vėl nugalės.

Aš asmeniškai manau, kad G.Nausėda, kuris kai kurių advokatų buvo vadinamas absoliučiu šimtaprocentiniu kandidatu antrai kadencijai ir niekas jo negali sustabdyti, gali būti priešingai – D.Grybauskaitė per vieną vakarą, kai ji paskelbs, kad kandidatuoja, gali pati tapti tokiu kandidatu“, – spėjo V.Valentinavičius.

Lentelėje atsidūrė ir buvęs Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, už kurį balsuotų 5,8 proc. respondentų. Tačiau, eksperto manymu, jam prasibrauti į lyderių gretas šiandien būtų sunku.

„Vėgėlė yra šviežiena. Jis yra žmogus, kuris faktiškai taiko į tą patį rinkėją, kaip ir G.Nausėda, kai šis apeliuoja į antivakserius, šeimamaršiečius, prieš partnerystę, ir panašiai. Vėgėlės kampanija prasidėjo per pandemijos įkarštį, jis atkreipė į save dėmesį naudodamasis advokatų draugijos prezidento tribūna, ir dabar šitas dalykas tęsiasi.

Dabar šeimamaršiečiai, antivakseriai gyvena ne pačias geriausias dienas – pandemija baigėsi vasario 24 dieną, ir visa tai, dėl ko vyko bruzdėjimai gerus metus, nuėjo į antrą planą. Manau, kad šeimų maršo 200 žmonių mitinge yra ne tik dėl oro, bet tikėtina, kad klausimai išsikvėpė.

Manau, kad niekas dabar neužgoš Ukrainos karo ir jo pasekmių visam pasauliui ir Lietuvai, ir tai, be abejonės, yra svarbiausia tema. <...> Pandemijos klausimai, kokie bebūtų jos būsimo suvaldymo sprendimai, jie niekad nebebus tokie aštrūs, kaip pernai“, – kalbėjo V.Valentinavičius.

Atliko apklausą

Lentelėje taip pat atsidūrė ekspremjeras Saulius Skvernelis su 7,6 proc. palaikymu, dabartinė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė su 7,2 proc. palaikymu.

Šeštą – devintą vietas apklausoje užėmė socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė (4,4 proc.), Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen (2,7 proc.), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis (2,1 proc.) ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų vadovas Gabrielius Landsbergis (2 proc.).

Už kitus kandidatus būtų balsavę mažiau nei 2 proc. respondentų – kitą kandidatą būtų pasirinkę 10 proc. apklaustųjų.

11,5 proc. apklaustųjų būtų nebalsavę, dar 14,9 proc. teigė, jog nežino už kurį kandidatą balsuotų.

Savo favoritus apklaustieji rinkosi pagal sociologų jiems pateiktą sąrašą.

Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks 2024 metų pavasarį.