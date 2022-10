Kokį „trofėjų“ rusų kariuomenė gimtadienio proga atneš V. Putinui? Ekspertai įžvelgia ir incidentų riziką, ir chaosą Kremliuje

Visgi pašnekovai pripažįsta ir tai, jog incidentų tikimybė šią dieną bus tikrai išaugusi – mat rusų kariuomenė savo tikslus karo fronte dabar pasiekti gali tik ypač brutaliomis priemonėmis.

Situacija gali pasikeisti per akimirką

Karybos ekspertas Darius Antanaitis svarstė, jog tam, kad kažką padarytum, vien simbolinės datos neužtenka – reikia ir pajėgumų. Tačiau jis neatmeta, kad tam tikrų incidentų iš Rusijos pusės šią dieną bus galima išvysti.

„Vis dėlto tu turi turėti amunicijos ir karių. Kad Rusija kažką šlykštaus iškrės ukrainiečiams, tai, manau, yra labai didelė tikimybė. Prisiminkime Čečėnijos sotinės Grozno šturmą, kuris prasidėjo per vieno generolo gimtadienį ir dėl generolo gimtadienio, ir visa tai tapo katastrofa visai Rusijos kariuomenei Čečėnijoje“, – portalui lrytas.lt sakė D.Antanaitis.

Todėl, jo manymu, rusų kariai gali imtis didesnių apšaudymų ar kitų jiems būdingų brutalių priemonių.

„Putino generolai turės jam atnešti kažkokį trofėjų – ar tai būtų daugiau išvytų ukrainiečių civilių, ar kažkas kito“, – svarstė karybos ekspertas.

Kad pačioje Rusijoje per jos prezidento gimtadienį įvyks reikšmingų pokyčių, visgi pats D.Antanaitis abejoja.

„Kad Putino pavaldiniai bandys prisigerinti prie jo, tai faktas, bet kad būtų kažkokie labai dideli sukrėtimai – nelabai tikiu. Vis dėlto gimtadienis trunka tik vieną dieną, bet, be abejo – rusai penktadienio vakarą gers, prisigers, kels taures už Putiną ir Rusijos kariuomenę, bet netikiu, kad bus kažkas įspūdingo padaryta“, – spėjo jis.

Ketvirtadienį pranešta, kad rusai raketomis smogė Zaporožei – užfiksuoti trys smūgiai. Deokupuotoje Charkivo srities dalyje taip pat buvo aptikti 534 Rusijos okupantų nužudytų Ukrainos civilių gyventojų kūnai. Pasak D.Antanaičio, apimta nevilties rusų kariuomenė toliau bandys daryti spaudimą Ukrainos prezidentui V.Zelenskiui.

„Nors mes labai džiaugiamės Ukrainos kariuomenės pergalėmis ir judėjimu į priekį, tačiau karas yra karas – jame situacija gali pasikeisti per akimirką. Masinės kapavietės, be abejo, bus, kad Rusija toliau bandys atakuoti civilius objektus – tai yra faktas, ir jeigu jiems labai stipriai nesiseka mūšio lauke, tada jie bandys naikinti civilius objektus tam, kad per civilius darytų spaudimą Zelenskiui, kad jis greičiau išeitų į derybas su rusais“, – aiškino ekspertas.

Visgi, D.Antanaičio teigimu, tokios derybos, kurios atneštų realios naudos Ukrainai, šiuo metu sunkiai įsivaizduojamos.

„Manau, šią akimirką ukrainiečiams neapsimoka eiti į derybas. Jie turi paimti sau maksimaliai geriausią poziciją, kad galėtų diktuoti savo sąlygas ir kalbėti iš stipriojo, o ne iš silpnojo pozicijos. Tada ukrainiečiai užims stipriąją poziciją ir galės pasiūlyti derybas, kad jos baigtųsi jų iškeltomis sąlygomis.

Šiandien ukrainiečiams tiesiog neapsimoka į jas eiti“, – tvirtino pašnekovas.

Teigia, kad rusams „nėra kuo džiaugtis“

Panašios nuomonės laikosi ir atsargos pulkininkas, Gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis.

„Pats V.Zelenskis labai aiškiai pasakė, kad sutiktų derėtis su Rusija, bet ne su Putinu. Putinas galbūt ir norėtų derėtis, nes jis neturi išeities ir tolimesnės karo strategijos, bet jis derėtųsi su tokiomis sąlygomis, kurios Ukrainai visiškai nepriimtinos.

Iš esmės nemanau, kad dabar deryboms yra kažkoks pagrindas, nebent atsitiktų taip, kad Putinas būtų „nuimtas“ – tada galbūt būtų įmanoma. Kol Putinas yra valdžioje ir užima kategoriškai nenorinčiojo pralaimėti poziciją, tol susitarti neįmanoma“, – lrytas.lt kalbėjo jis.

Pasak atsargos pulkininko, prognozuoti, ko per V.Putino gimtadienį gali imtis Rusijos kariuomenė, šiuo metu pakankamai sudėtinga, bet akivaizdu, kad „kiaulysčių“ būti gali. Tačiau jis pastebi ir kitų ženklų, rodančių, kad situacija Kremliuje pastaruoju metu gali būti chaotiška.

„Iš rusų visko galima laukti, tik tiek, kad dabar jiems karo eiga nėra labai sėkminga. Jie nuosekliai, pamažu, bet stabiliai praranda teritorijas. Kokią dovaną Putinui galima įteikti, sunku pasakyti – buvo tokia žinutė, kad Putinas lyg trečiadienį vakare norėjo sakyti kažkokią svarbią kalbą, bet Peskovas atšaukė – tai parodo, kad ir viduje nėra aiškaus sutarimo ir vientiso bendravimo. O dabar – žiūrėsime. Gali būti visko, bet gali nebūti ir nieko“, – komentavo V.Malinionis.

Visgi, atsargos pulkininko manymu, džiaugtis ir švęsti patiems rusams tikrai nėra dėl ko.

„Iš esmės pagrindo džiaugsmui nėra jokio – pasakyti, kad yra pergalė, irgi neįmanoma. Mes matome iš jų vidinių kanalų, kad visokie Solovjovai labai prieštaringai šneka apie tai, kas vyksta, jau nebeišeina meluoti. Matosi, kad ten vyksta tam tikras chaosas ir susiskaldymas“, – svarstė V.Malinionis.

Pasak jo, netolimoje ateityje rusai galimai tęs savo atakas prieš Ukrainos civilius, nes kitomis priemonėmis savo tikslų pasiekti tiesiog nebegali.

„Kadangi kariuomenė negali nieko padaryti, tai tokia jų taktika – jie puola beginklius civilius žmones, ir tokiu būdu, per jų puolimus ir žudymus, bando pasiekti kažkokių laimėjimų. Galbūt tikisi, kad Ukrainos valdžia neatlaikys to spaudimo ir palūš.

Tai yra tam tikra taktika, siekiant savo tikslų, kai negali jų pasiekti normaliomis karinėmis priemonėmis. Tada jau sieki barbariškomis priemonėmis“, – aiškino V.Malinionis.